Borkwalde. Der Frust und der Schmerz sitzen noch immer tief in der Familie Köcher. „Man baut eigentlich sein ganzes Leben lang ein Haus und nicht nur für drei Jahre“, ärgert sich Sandro Köcher. Da sie keine Kita-Plätze für ihre Kinder fanden, verkauften sie vor einigen Wochen ihr neu gebautes Haus im brandenburgischen Borkwalde und zogen zurück in die Heimat nach Thüringen.

2019 baute das Paar wie viele andere in Borkwalde mit Town and Country sein Traumhaus nach eigenen Wünschen und Vorstellungen. Im April 2020 sind sie in die eigenen vier Wände eingezogen. „Wir haben es uns schön gemacht, so wie wir es wollten.“ Die Nachbarschaft war großartig. Teilweise sind daraus wirklich tolle Freundschaften entstanden“, berichten sie.

Familie fragte vor der Geburt nach Kita-Plätzen

Zwei Jahre später kamen die Zwillinge Willy und Emil sieben Wochen zu früh, aber gesund zur Welt. Eileen Köcher versuchte ein halbes Jahr vor der Geburt ihrer Kinder, einen Kitaplatz zu finden. „Mir wurde im Büro Brück gesagt, dass es genügen würde, wenn ich die Geburt der Kinder melde“, erklärt die gelernte Krankenschwester. Das war im November 2021.

Doch als ihre beiden Söhne zur Welt kamen, sah die Situation plötzlich ganz anders aus. Eileen meldete sich Anfang 2022 im Brücker-Büro. Die Sachbearbeiterin verwies darauf, dass die Elternzeit Anfang Juni 2023 enden würde. Doch Mitte 2022 folgte die große Überraschung für die jungen Eltern, sagt die 39-Jährige.

Das Büro Brück teilte ihnen mit, dass ihnen aufgrund der hohen Zuzugszahlen und des Fachkräftemangels nach Ablauf der Elternzeit kein Kita-Platz angeboten werden könne. „Wir sollten uns nach Kita-Plätzen außerhalb des Kreises Brück umsehen, wurde uns gesagt. Dort wurden wir bedient.“

Die Borkwalder haben bei den beiden nichtkommunalen Kindertagesstätten in Brück nachgefragt. Dort ist die Situation allerdings ähnlich wie in allen Einrichtungen im Brücke-Büro: zu viele Anmeldungen, zu wenig Krippen- und Kita-Plätze. Auch in Bad Belzig, Beelitz-Heilstätten und Michendorf fragten sie nach. „Sie nehmen keine Kinder mehr aus Borkwalde auf, sondern kümmern sich zunächst um die eigenen Kinder aus dem Dorf. Wir hatten keine Chance, etwas zu finden“, resümiert Sandro Köcher.

Die Eröffnung der neuen Kindertagesstätte in Borkwalde ist für November geplant. © Quelle: Johanna Uminski

Das Paar hätte ab dem 28. August zwei Kita-Plätze für seine beiden Jungs im Oberlinhaus in Potsdam gehabt, wo Eileen Köcher arbeitete. Doch auch mit dem restlichen Urlaub hätten sie diese Zeit nicht überbrücken können. „Wir wollten auch nicht, dass unsere Kinder in eine Kita gehen, die 40 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt ist, wo ihr Leben stattfindet und wo sie ihre Freunde haben. Das war für uns keine Option.“

Aus rechtlicher Sicht hätten sie die Krippenplätze für ihre Söhne einklagen können. „Aber das bedeutete, dass wir nicht rechtzeitig einen Platz bekommen hätten und ich auch nicht zur Arbeit hätte gehen können“, sagt Eileen Köcher.

Die Infrastruktur im Stadtteil Brücke hinkt hinterher

Eine Wende des Zuzugs- und Baubooms im Bürogebiet Brücke ist nicht erkennbar. Zu den Hotspots zählen nicht nur Borkwalde und Borkheide, sondern auch die Stadt Brück, sagt Kai Fröhlich, Pressesprecher der Verwaltung. „Mehrere Eltern warten auf Kita-Plätze. Diese lässt sich allerdings nicht genau beziffern und ist zudem im ständigen Wandel.“

Tatsächlich hinkt die gesamte kommunale Infrastruktur hinterher. Ein Eigenheim sei einfacher zu planen und zu bauen als eine Schule, sagt Fröhlich. „Es gibt definitiv einen Mangel an Schulen. Im Detail die Grundschule in Borkheide mit Turnhalle, hier haben wir massive Wachstumsschmerzen. Doch die Grundschule in Golzow stößt nun allmählich an ihre Kapazitätsgrenzen“, sagt Büroleiter Mathias Ryll.

Der Bauboom in Borkwalde reißt nicht ab. © Quelle: Johanna Uminski

Die Amtsverwaltung hofft auf leichte Entspannung in den Kitas – einerseits durch die neue Kita in Borkwalde unter Trägerschaft der Gemeinde ab diesem November, andererseits ab Januar 2024 bis zum neuen Tag -Pflegezentrumserweiterung in Brück mit der AWO als Träger. „Wenn wir auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt genügend Erzieher gewinnen, können wir auch im offiziellen Bereich einen Platz für über 100 Kinder anbieten.“

Die Gemeinden seien sich ihrer Verantwortung durchaus bewusst, so der Direktor, allerdings seien die Kosten für eine Schule deutlich höher als für eine Kindertagesstätte. „Die Kosten von 30 Millionen Euro und mehr für eine dreizügige Schule mit Turnhalle können sich die Gemeinden einfach nicht leisten. Hier brauchen wir ganz klar Hilfe vom Staat, damit sich die Gemeinden nicht ewig verschulden.“

Keine Zukunft in Borkwalde

Die angespannte Platzsituation in den Einrichtungen und das fehlende Geld zum Aufbau der Infrastruktur im Brücke-Büro werden auf dem Rücken der Eltern und ihrer Kinder ausgetragen – so wie die Familie Köcher aus Borkwalde. Da die jungen Eltern in Brandenburg keine Zukunft für ihre Kinder sahen, trafen sie die schwere Entscheidung, in die Nähe von Gera zu ziehen. „Unsere Jungs gehen jetzt in die Kindertagesstätte, in die ich gegangen bin. „Das war überhaupt kein Problem“, freut sich Eileen Köcher.

Auch die Suche nach einem neuen Job sei nicht schwierig gewesen, sagt das Paar, das seit elf Jahren verheiratet ist. Sie sind immer noch einigermaßen sprachlos über die Fehlplanung der Büroverwaltung in der Brücke. Dass in Borkwalde so viele Immobilien verkauft würden, sei schon seit Jahren klar gewesen, so das Ehepaar. „Wer baut Häuser? Aber weniger Senioren, sondern eher Paare, die schon Kinder haben oder eine Familie gründen wollen.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Märkische Allgemeine Zeitung“.