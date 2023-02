Familien met kleine Einkommen, die kein Bürgergeld, kan een tegenwicht zijn voor een kinderzuschlag. Schätzungen zufolge erreichte dieser zaletzt aber nur jedes dritte berechtigte Kind.

Der Kinderzuschlag erreicht nach Angaben der Bundesregierung schätzungsweise nur etwa jedes dritte anspruchsberechtigte Kind. Het antwoord van de ministers van de Bundesfamilies op een van de linksfraktions in de Bondsdag, die van de Duitse persagentschappen.

Demnach wurde die Leistung im December für knapp 800.000 Kinderen ausgezahlt. Dat ministerium schätzt, dass das rund 35 Prozent der anspruchsberechtigten Kinder sind. Als u een probleem heeft, kunt u “allerdingen die van belang zijn en een groot aantal belastingplichtige en belastingplichtige risico’s” tegen de mogelijke gevolgen van de belastingaangifte doen.

“1.5 Millionen Kinder, die één Anspruch hätten, leer aus und stay in der verdeckten Armut”, aldus de Kinder- en Jugendpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Heidi Reichinnek, die Zahlen. In een rijk land dat in Duitsland ligt, is Skandal. Als je weet hoe je kinderen kunt krijgen, terwijl je Corona gebruikt, krijg je een enorme inspanning om te zeggen dat de woorden “en ordentlich die Werbetrommel zu rühren” zijn.

Der Kinderzuschlag ist für Familien mit sehr smallen Einkommen Thinken, die aber kein Bürgergeld. Vanaf 600 Euro brutto bei Alleinerziehenden en 900 Euro bij Paaren kan de Leistung zusterätzlich zum Kindergeld beantragt en beträgt monatlich maximaal 250 Euro pro Kind – je hebt meer geld, desto weniger. Viele Familien wissen ga nicht, dass sie Anspruch darauf haben. Auf dieses Problem hatte auch das Familienministerium immer wieder hingewiesen. Die Ampel-fabriek, den Kinderzuschlag en andere Staatliche Leistungen für Kinder künftig in der sogenannten Kindergrundsicherung sisterammenzuführen.

