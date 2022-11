„Fame“- und „Flashdance“-Sängerin und Schauspielerin Irene Cara stirbt im Alter von 63 Jahren

Die Oscar-, Golden-Globe- und zweifache Grammy-Gewinnerin und Schauspielerin Irene Cara, die den Titelausschnitt des Erfolgsfilms „Fame“ von 1980 spielte und sang und dann den Ära-bestimmenden Hit „Flashdance … What a Feeling“ aus dem Jahr 1983 herausschmetterte. Flashdance“, ist gestorben. Sie war 63.

Ihre Publizistin Judith A. Moose gab die Neuigkeiten in den sozialen Medien bekannt und schrieb, dass eine Todesursache „derzeit unbekannt“ sei. Moose bestätigte den Tod am Samstag auch einem Reporter der Associated Press. Cara starb in ihrem Haus in Florida. Der genaue Tag ihres Todes wurde nicht bekannt gegeben.

„Irenes Familie hat um Privatsphäre gebeten, während sie ihre Trauer verarbeitet“, schrieb Moose. „Sie war eine wunderbar begabte Seele, deren Vermächtnis durch ihre Musik und Filme für immer weiterleben wird.“

Während ihrer Karriere hatte Cara drei Top-10-Hits in den Billboard Hot 100, darunter „Breakdance“, „Out Here On My Own“, „Fame“ und „Flashdance … What A Feeling“, die sechs Wochen auf Platz 1 blieben. Sie stand hinter einigen der fröhlichsten, energiegeladensten Pop-Hymnen der frühen 80er Jahre.

Am Samstag strömten in den sozialen Medien Ehrungen ein, unter anderem von Deborah Cox, die Cara als Inspiration bezeichnete, und Holly Robinson Peete, die sich daran erinnerte, Cara bei einem Auftritt gesehen zu haben: „Die wahnsinnige Kombination aus Talent und Schönheit war für mich überwältigend. Das tut mir im Herzen so weh.“

Das ist das absolut Schlimmste daran, ein Publizist zu sein. Ich kann nicht glauben, dass ich das schreiben musste, geschweige denn die Neuigkeiten veröffentlichen. Bitte teilen Sie Ihre Gedanken und Erinnerungen an Irene. Ich werde jeden einzelnen von ihnen lesen und wissen, dass sie vom Himmel her lächeln wird. Sie verehrte ihre Fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh — Irene Cara (@Irene_Cara) 26. November 2022

In Alan Parkers „Fame“ mit den Co-Stars Debbie Allen, Paul McCrane und Anne Meara wurde sie erstmals unter den jungen Schauspielern bekannt, die Highschool-Schüler der darstellenden Künste spielten. Cara spielte Coco Hernandez, eine aufstrebende Tänzerin, die alle Arten von Entbehrungen erduldet, darunter ein gruseliges Nacktfoto-Shooting.

„Wie hell unsere Geister in den Weltraum schießen, hängt davon ab, wie viel wir zum irdischen Glanz dieser Welt beigetragen haben. Und ich beabsichtige, einen wichtigen Beitrag zu leisten!“ sagt sie im Film.

Cara sang den aufsteigenden Titelsong mit dem Refrain – „Erinnere dich an meinen Namen / Ich werde für immer leben / Ich werde fliegen lernen / Ich fühle, wie es zusammenkommt / Die Leute werden mich sehen und weinen“ – was weitergehen würde für einen Oscar für den besten Originalsong nominiert zu werden. Sie sang auch bei „Out Here on My Own“, „Hot Lunch Jam“ und „I Sing the Body Electric“.

Allen ging am Samstag zu Twitter, um zu trauern, veröffentlichte Bilder von ihnen zusammen und nannte Cara ein „begabtes und schönes Genie. Ihr Talent und ihre Musik werden ewig leben! Erinnere dich für immer an ihren Namen!“

Drei Jahre später nahmen sie und das Songwriter-Team von „Flashdance“ – Musik von Giorgio Moroder, Texte von Keith Forsey und Cara – den Oscar für den besten Originalsong für „Flashdance … What a Feeling“ entgegen.

Der Film spielte Jennifer Beals als Mädchen aus der Stahlstadt, das nachts in einer Bar tanzt und hofft, ein renommiertes Tanzkonservatorium zu besuchen. Es enthielt den Hit „Maniac“, in dem Beals‘ Charakter springt, sich dreht, mit den Füßen stampft, und den langsam brennenden Titelsong.

„Es gibt nicht genug Worte, um meine Liebe und meine Dankbarkeit auszudrücken“, sagte Cara der Oscar-Menge in ihrem Dank. „Und last but not least, ein ganz besonderer Gentleman, der, glaube ich, vor vielen Jahren alles für mich begonnen hat. Alan Parker, wo auch immer Sie heute Abend sein mögen, ich danke ihm.“

Die in New York geborene Cara begann ihre Karriere am Broadway mit kleinen Rollen in kurzlebigen Shows, obwohl ein Musical namens „The Me Nobody Knows“ über 300 Vorstellungen hatte. Sie tourte Mitte der 1990er Jahre im Musical „Jesus Christ Superstar“ als Maria Magdalena und tourte 2012-14 mit ihren Liedern durch das Musical „Flashdance“.

Sie gründete auch die rein weibliche Band Irene Cara Presents Hot Caramel und veröffentlichte eine Doppel-CD mit der Single „How Can I Make You Luv Me“. Zu ihren Filmen gehören „Sparkle“ und „DC Cab“.

DIE ASSOCIATED PRESS

Wie uns auf span> Facebook und Folgen uns an Twitter

FilmeMusik