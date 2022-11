Falsche Haltung Englands vor Southgate

DOHA, Katar – Marcus Rashford glaubt, dass die schlechten Leistungen Englands unter dem ehemaligen Trainer Roy Hodgson mit minderwertigen Trainingseinheiten verbunden waren, in denen es den Spielern an ausreichendem Engagement mangelte.

Der 25-Jährige gab sein Debüt von Hodgson kurz vor der Euro 2016 und spielte während des Turniers noch zweimal, was mit einem demütigenden Achtelfinal-Aus nach Island endete, was den Manager seinen Job kostete.

Nach Sam Allardyces Ein-Spiel-Amtszeit – für die Rashford nicht ausgewählt wurde – wurde England unter Gareth Southgate wiederbelebt und erreichte das Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018 und das verspätete Finale der Euro 2020 im vergangenen Jahr.

England wurde nach dem 0:0-Unentschieden am Freitag gegen die Vereinigten Staaten in Katar ausgepfiffen, bleibt aber auf Kurs, sich für die Gruppe B zu qualifizieren, da es im letzten Spiel am Dienstag eine Vier-Tore-Niederlage gegen Wales vermeiden muss.

Auf die Frage, ob die Spieler bereit seien, mit Southgate aufzusteigen, von denen erwartet wird, dass sie Änderungen vornehmen, um seine Mannschaft aufzufrischen, sagte Rashford: „Ich denke, alle sind bereit und bereit zu gehen. Das Training war gut für die Jungs, die nicht so viele Minuten bekommen haben.

„Aber ich habe das Gefühl, dass es für diesen Kader nie wirklich ein Problem war, besonders seit Gareth es leitet.

„Vielleicht war es vorher ein kleines Problem in Bezug auf die Qualität des Trainings und das Engagement der Leute für das Training, aber seit er Manager von England ist, war es gut. Es war intensiv, es war herausfordernd und ich habe das Gefühl, dass alle, mich eingeschlossen, ist bereit, seinen Beitrag zu leisten, wenn sie auf das Spielfeld kommen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt.“

Hodgson führte England ins Viertelfinale der Euro 2012, aber bei der WM-Endrunde 2014 in Brasilien mussten sie die Gruppenphase miserabel verlassen.

Rashford, der dazu gedrängt wurde, seine Kommentare zu erweitern, fügte hinzu: „Natürlich war ich vorher nur kurze Zeit dort, aber der Trainingsstandard war nicht so hoch.

„Für Spieler ist es schwarz und weiß: Wenn du nicht gut trainierst, kannst du nicht erwarten, gut zu spielen, du kannst nicht erwarten, in Spiele zu gehen und einfach zu gewinnen, weil du bessere Spieler bist als die andere Mannschaft. Das hast du.“ Die Arbeit reinstecken und sich das Recht verdienen, Fußballspiele zu gewinnen – für mich sind das zwei verschiedene Seiten einer Medaille, so einfach ist das.

„Es gab offensichtlich eine klare Veränderung und eine klare Verbesserung. Wir haben bei den großen Turnieren offensichtlich viel besser abgeschnitten, aber selbst in den Spielen, die wir das ganze Jahr über mit England gespielt haben, haben wir besser gespielt, wir hatten es besser Ergebnisse.

„Es kommt nicht oft vor, dass ich mit England wegkomme und das Gefühl habe, dass wir Spiele verlieren werden. Ich denke, als Kollektiv sind wir sehr stark. Der Zusammenhalt ist wirklich hoch und es ist ein großes Merkmal, auf das Gareth Wert legt.

„Wir haben daran gearbeitet und es hat sich im Laufe der Zeit verbessert. Aber wie gesagt, der Hauptgrund, warum wir in der Position sind, in der wir uns befinden, ist, dass wir gute Spieler haben, die bereit sind, füreinander zu arbeiten und alles auf dem Platz lassen. Beim nächsten Spiel werden wir das auf jeden Fall versuchen.“

Marcus Rashford hat damit bei der WM zwei Einwechslungen für England absolviert. Eddie Keogh – Der FA/Der FA über Getty Images

Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka wurden rassistisch missbraucht, nachdem sie bei der Endniederlage der Euro 2020 gegen Italien im Wembley-Stadion Elfmeter verschossen hatten, aber der Stürmer bestand darauf, dass er bereit sei, erneut einen Elfmeter zu machen, wenn er darum gebeten würde.

„Rassismus ist nicht gut, wenn man es als Individuum durchmacht, aber es ist nicht gut zu sehen, wie jemand es durchmacht“, sagte Rashford. „Es ist eher eine Enttäuschung. Sie sind enttäuscht, dass die Leute solche Ansichten haben.

„Und der Hauptgrund ist, dass Sie diese Ansichten über niemanden haben, unabhängig von ihrer Rasse oder Religion. Es ist eher die Enttäuschung, dass die Leute diese Dinge denken, anstatt sie zu sagen.

„Ich habe schon einmal einen Elfmeter verschossen. Man möchte nie einen Elfmeter verpassen, es ist eine großartige Gelegenheit für Stürmer, besonders Tore zu erzielen, und natürlich sind sie große Momente. Als Einzelspieler habe ich mich immer wohl gefühlt und genieße große Momente.“ Ich hoffe also, dass ich im Turnier einen weiteren Elfmeter schieße. Ich freue mich darauf.“

Rashford bekräftigte auch seine Bewunderung für Cristiano Ronaldo, nachdem am vergangenen Dienstag bestätigt wurde, dass die zweite Amtszeit des 37-Jährigen im Old Trafford mit sofortiger Wirkung enden würde.

„Hören Sie, es war eine unglaubliche Erfahrung, mit ihm zu spielen“, sagte Rashford. „Er ist offensichtlich eines meiner Idole und jemand, zu dem ich immer aufgeschaut habe. Die Gelegenheit zu haben, mit ihm zu spielen, ist unglaublich und ich werde das mitnehmen und es ist etwas, das ich für immer bei mir behalten kann.

„Deshalb wünsche ich ihm alles Gute. Wir möchten ihm natürlich für die Dinge danken, die er für Manchester United getan hat, und ihm für den Rest seiner Karriere alles Gute wünschen.“