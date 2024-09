Braunschweig (Nedersaksen) – Wie is gezegend door de Mann, der Maddie McCann ermordet haben soll? Ein Gutachter zegt: brandgefährlich!

Dr. Christian Riedemann (54), hoofd van de massaregulering in Bad Rehburg, heeft Christian Brückner (47) met psychiatrische problemen. Brückner, der wegen dreier Vergewaltigungen en twee gevallen sexuellen Missbrauchs von Kindern voor het Landgericht Braunschweig steht, half dabei nicht mit: Er weigerde sich jeder Untersuchung.

Deshalb moet de psychiater in de praktijk brengen en behandelen meer dan 30 Prozesstagen stutzen. Dit zijn nuttige analysemethoden, de Vriendelijkheid, Vorstrafen, Sozialverhalten des Angeklagten en andere aspecten berücksichtigen.

Brückner hoorde van de ervaren familieleden

De psychiater heeft alle modellen met een duidelijke beoordeling: Brückner hoorde na de eerdere erkenningen voor „absolute Top-League of Gefährlichkeit“.

Der Angeklagte en sein Verteidiger Dr. Friedrich Fülscher (40, rechts) Foto: MICHAEL MATTHEY/AFP

In één model waren er, in de context van de analyse van 1078 andere strafrechtelijke onderzoeken, “98 tot 99 prognostisch gunstige resultaten” – er was ook een kleiner risico, maar Sancties zo begehen. Brückner zei dat “met het grootste respect voor de veiligheid” het beste en “hoogste risico op schade” is.

Wie Brückner gedetailleerd beschrijft in zijn kleine verhalen over de liefde van vrouwen en kinderen“Spreek niet uit empathie”, aldus der Gutachter. “Als ik dat had gelezen, zou het minder zijn dan de Top 1 Prozent van de Abartigkeiten die ik ken. En ik lees dezelfde dingen.”

In de Gefangenepersonalakte des Angeklagten fänden sich reiche Vermerke wordt Brückner omschreven als onkooperativ, unzugänglich en arrogant. Er zijn ernstige, agressieve, passief-agressieve en ook een gebrek aan vertrouwen in hun gevoelens. Meer informatie over de Maddie-Verdächtige Luister naar “Torturer” en “Lügner”.

“Psychopathie im engeren Sinne”

Knast-psychiater heeft – ebenfalls ohne mit Brückner sprechen zu können – bij ihm Züge een dissozialen Persönlichkeitstorung en Merkmale von sexuellem Sadismus erkannt. Als “Psychopathie een ernstig misdrijf is” wordt u ter dood veroordeeld, dus er volgen nog meer straffen.

Spectaculaire prestatiesDoor Fall Maddie McCann Quelle: BIL

De einschätzungen van de zakverständigen zijn briljant. Denn: De Gutachten van Riedemann waren allemaal relevant als de klachten schuldig werden uitgesproken. Toen kwam de Brückner Sicherungsverwahrung drhen, gevolgd door de Absitzen-zegener Haftstraf niet automatisch gratis.

Maar dat is dan weer niet het geval: In juli ontvangen de juryleden de Haftbefehl gegen de Angeklagten aufwe zullen na het bisherigen geen moeite hebben met het oplossen van problemen, noch met urgente tatverdächten. Alles lijkt gemakkelijk te navigeren.

Sollte es wirklich dazu kommen, könnte Brückner Eind 2025 een vrijer man-signaal.