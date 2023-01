Fall Maassen: Riskanter Test für die Merz-CDU

Analyse



Der Fall Maßen ist auch eine Bewährungsprobe für CDU-Chef Merz. Es liegt an ihm, ob die Partei eine Debatte über ihre Grenzen nach rechts führen wird. Maaßens angedrohter Parteiausschluss könnte der Anfang sein.

Eine Analyse von Vera Wolfskkampf, ARD-Hauptstadtstudio

Lange ist nichts passiert, jetzt soll es schnell gehen: Die Parteispitze hat Hans-Georg Maaßen bis Sonntagmittag eine Frist gesetzt. Bis dahin muss er aus der CDU austreten, sonst leitet der Bundesvorstand ein Parteiausschlussverfahren ein. Nach einstimmigem Beschluss des CDU-Präsidiums haben seine Ideen in der CDU nichts zu suchen.



Maaßen hatte von „rot-grüner Rassentheorie“ und „eliminatorischem Rassismus gegen Weiße“ gesprochen. Die CDU sieht seine Äußerungen im Umfeld von Antisemitismus und Verschwörungsideologien.

Damit distanziert sich die CDU-Spitze klar von Maaßen, der 2018 als Chef des Verfassungsschutzes gehen musste, weil er rechtsextreme Ausschreitungen in Chemnitz in Zweifel gezogen hatte.

Doch auch die CDU geht ein Wagnis ein: Auch im Konrad-Adenauer-Haus gilt es als unwahrscheinlich, dass Maaßen wirklich freiwillig geht. Die CDU muss dann den beschwerlichen Weg eines Parteiausschlussverfahrens gehen. Und wie mühsam das sein kann, zeigt der Fall Thilo Sarrazin. Es dauerte zehn Jahre, bis es der SPD gelang, ihn aus der Partei auszuschließen. Auch in der CDU herrscht die Sorge, dass sich Maaßen wie Sarrazin als „Märtyrer“ darstellt und sich die öffentliche Debatte ständig um seine Person dreht.

Test für Merz

Natürlich spricht die CDU lieber über ihre Grundsätze und Werte. Doch Maaßens angedrohter Parteiausschluss ist dafür ein wichtiges Signal. Und auch eine Bewährungsprobe für den Parteichef: Friedrich Merz wollte die CDU grundsätzlich immer nach rechts abgrenzen. Aber wenn es um konkrete Grenzübertritte ging, schickte er seinen Generalsekretär voraus.

So wie Ende Dezember: Der Bautzener CDU-Landrat Udo Witschas sorgte mit umstrittenen Äußerungen zur Unterbringung von Flüchtlingen für Empörung. Generalsekretär Mario Czaja war es dann, der die Wortwahl des Parteifreundes kritisierte, Parteichef Merz schwieg. Auch von diversen Kontakten zwischen AfD und CDU auf Kreisebene habe er öffentlich nichts gehört.

Das Problem ist mehr als nur zu messen

Auch Czaja äußerte sich zu Maaßen: Er warf dem ehemaligen Verfassungsschutzbeauftragten vor, sich immer wieder der AfD anzuschließen, und forderte ihn auf, die Partei zu verlassen. Erst am Sonntag sagte Merz in der „Bild“-Zeitung: „Das Maß ist voll.“ Maaßen war gerade zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt worden. Und das ist nur ein Ausdruck der Problematik, warum die Sache Maaßen für die CDU so heikel ist.

Denn Maaßen hat durchaus seine Anhänger in der CDU – etwa in seinem thüringischen Kreisverband Schmalkalden-Meiningen, der ihn als Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2021 aufstellte und schon jetzt die Voraussetzungen für einen Parteiausschluss nicht erfüllt sieht.

Und er findet auch Anschluss an die rechtskonservative Werteunion, der Maaßen inzwischen vorsteht. Dieser Verband ist zwar keine offizielle Parteiorganisation, besteht aber zu einem großen Teil – nach eigenen Angaben zu 85 Prozent – ​​aus CDU- und CSU-Mitgliedern. Und sie wählten Maaßen mit großer Mehrheit zum Klubchef.

Mit geschätzten 4.000 Mitgliedern ist die Werteunion kein zahlenmäßiges Schwergewicht, auch wenn sie sich als Basisbewegung in der Union versteht. Aber es zeigt, dass zumindest ein Teil der Union offen ist für Maaßen und seine rechten, teils verschwörungsideologischen Positionen und seine antisemitische und völkische Sprache.

Die CDU muss immer über ihre Grenzen sprechen

Will die CDU das? Mit dieser grundsätzlichen Frage muss sich die Partei mindestens so dringend auseinandersetzen wie mit den einzelnen Maaßen. Die CDU-Spitze hat nur einen Anfang gemacht. Sie fordert in ihrem Vorstandsbeschluss nicht nur Maassen zum Austritt aus der Partei, sondern auch alle CDU-Mitglieder auf, die Werteunion zu verlassen. Die Parteispitze sieht sie nicht im Einklang mit den Werten der CDU. Spätestens seit Maassens Wahl zum Vorsitzenden muss sich jedes ihrer Mitglieder fragen, wo ihre politische Heimat ist.

Mehrere Parteimitglieder fordern einen Unvereinbarkeitsbeschluss wie für die AfD und die Linke. Dann sollte jeder, der Mitglied der Werteunion ist, nicht mehr in der CDU sein. Dazu bedarf es allerdings eines Beschlusses auf einem Bundesparteitag. Ob die Partei den Mut aufbringt, diese gründliche Debatte über die eigenen Werte und die Abgrenzung nach rechts zu führen, bleibt abzuwarten. Aber sie braucht vielleicht Klarheit, wenn sie Maaßen erfolgreich ausschließen und ihre Grenzen in Zukunft zuverlässig ziehen will.