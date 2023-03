tz Welt

Der Fall der getöteten 12-Jährigen in Nordrhein-Westfalen doet denken aan een tat in de VS. Auch damals stachen twee jonge Mädchen auf een gleichaltriges Opfer een.

München – Ein Mordfall in Freudenberg (Nordrhein-Westfalen) is actief in Duitsland. In 12 jaar tijd werkten mensen aan een Sonntag tot in een Waldstück gefunden, nach Angaben der Ermittler war sie nach zahlreichen Messerstichen verlutet. Twee jaar geleden zijn er twee andere, 12 en 13 jaar, die de Tat. Besonders das juge Alter der Täterinnen wirft nunviele Fragen zur Tat auf. En herinnert zich de geschiedenis van een eigen vraag en een herfst, van de vorige jaren tot de Amerikaanse hoed.

Außer dem Alter is über die mutmasslichen Täterinnen nichts bekannt. „Die Täterinnen sind noch Kinder“, vertelden de Leiter der Staatsanwaltschaft Koblenz, Mario Mannweiler sprak over Duits persbureau (DPA) en verwies dabei auf den Persönlichkeitsschutz des Opfers und der Minderjarige Täterinnen. “Die haben ihr Leben noch vor sich – auch wenn es jetzt gerade so schiefgelaufen ist, wie irgendwie nur denkbar. Wir müssen die Kinder schützen. Und ihre Familie auch.” Sollte de beide Mädchen die Tat nachgewiesen, gibt es verschiedene Möglichkeiten en Konsequenzen für die Minderjährigen.

Freudenberg: Fall Luise (12) herinnert zich een erschütterndes Verbrechen in de VS

In de VS werd in het jaar 2014 een aanval van 12 jaar geleden uitgevoerd op een gemeinsame Freundin die voor grote bestürzung viel. Wie mehrere US-Medien-damals hatten hatten die Kinder das Opfer im US-Bundesstaat Wisconsin nach einer gemeinsamen Übernachtungs-Party in einen Wald en stachen dort insgesamt neunzehnmal auf die ebenfalls 12-jaarlijks. Zum Überraschen aller überlebte das Opfer wie durch een Wunder die Tat. Das Mädchen namens Payton erzählte fünf Jahre später in einem Interview mit ABC nieuwsals ze door de hulp van de Kraft-medewerkers worden gezocht en op hun eigen Straße zu schleppen, zien ze een Radfahrer entdeckte en Hilfe ref.

Damals hebben zum Tatmotiv öffentlich, die zowel Täterinnen vorhatten, sie zu töten, um een ​​fictieve figuur namens “Slender Man” zu besänftigen. Besonders is dat het lang duurt voordat de Tat een lange tijd kan duren voordat het gewesen is. „Nachdem ich gehört hatte, warum sie es getan hatte, ik dacht: ‚Das überrascht mich nicht at all. Als dat zo is Sache geglaubt, dass sie alles dafür tun würde’“, erzählte das Opfer im Interview weiter. Die Täterinnen wurden im Laufe des Prozesses aufgrund paranormaal begaafde Krankheiten befunden als nichtje schuldig, aber zu maximaal 25 bzw. 40 jaar Haft in einer psychiatry Einrichtung verurteilt.

Na Mordfall in Freudenberg: minister-president spricht von beunruhigenden Entwicklungen in NRW

Als het zo is, spreek je de machine uit. Auch im actuellen Fall der getöteten Luise steht die große Frage im Raum: Was trieb zwei Kinder dazu, een zo schreckliche Tat zu begehen? Dat zei Mario Mannweiler gegenüber der gegevensbeschermingsautoriteit weiter: “Was für Kinder möglicherweise ein Motiv ist für eine Tat, würde sich einem Erwachsenen möglicherweise nicht erschließen.”

Insgesamt pasert es laut aktuellen Zahlen der Behörden in Deutschland selten, dass Kinder under 14 Jahren Gewalttaten wie swwere Körperverletzung, sexuellen Missbrauch, Totschlag of Mord begehen. Black is laut Angaben dpa die Zahl der tatverdächtigen Kinder in diesen Bereichen 2021 im Vergleich zum Vorjahr von 7.103 auf 7.477 gestiegen. Vanaf 2019 is de Zahl insgesamt um zehn Prozent gesunken.

NRW-minister-president Hendrik Wüst (CDU) zegt sich hinsichtlich aktueller Entwicklungen jedoch besorgt. Daar sprach von einem beunruhigenden Anstieg in Noordrijn-Westfalen. “Wir müssen diese Entwicklung nicht nur genau beobachten, wir müssen sie untersuchen, Ursachen finden and Präventionsarbeit leisten”, bierte er. “Die Tat von Freudenberg wird Spuren über den schrecklichen Tod von Luise hinaus hinterlassen.” Was diese Tat in der Orts- und der Schulgemeinschaft auslöse, lasse sich bestenfalls erahnen. (nz)