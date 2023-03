De late aanval van invaller Kai Kennedy leverde Falkirk een dramatische 2-1 comeback-overwinning op Ayr United op, waarmee hij een halve finale van de Schotse beker opzette tegen Inverness.

Somerset Park-spits Dipo Akinyemi scoorde zijn 21e doelpunt van het seizoen voor Lee Bullen’s Championship-ploeg na 12 minuten voordat de thuisploeg op gang kwam, uiteindelijk en verdiende gelijkmaker in de 66e minuut door een Callumn Morrison-penalty.

Chris Maguire van Ayr raakte een paal met een penalty in de 81e minuut voordat Kennedy minuten later een afgeslagen drive naar binnen schoot en John McGlynn’s League One-ploeg voor het eerst sinds 2015 bij de laatste vier plaatste.

Afbeelding:

McCann en Liam Henderson vieren de overwinning van de Schotse beker voor Falkirk





Ze bereikten dat jaar de finale voordat ze verloren van Inverness, tegen wie ze even na het laatste fluitsignaal in de halve finale werden geloot, met Celtic tegenover Rangers in het andere gelijkspel.

Er stonden nog steeds rijen die probeerden het terrein op te gaan toen de wedstrijd begon, waarbij Akinyemi al vroeg indruk maakte en, nadat Falkirk zelf was gaan dreigen, de bezoekers op een vroege voorsprong schoot.

Er was nog genoeg te doen toen de krachtige aanvaller ruimte voor zichzelf maakte op de rand van het strafschopgebied na een kopbal van Sam Ashford, maar hij draaide verdediger Coll Donaldson om en boorde een schot laag langs doelman Brian Kinnear.

Lichtkogels kwamen het veld op vanaf de tribune waar de Ayr-fans waren gehuisvest, waardoor de herstart werd vertraagd, maar toen de wedstrijd weer op gang kwam, testte Akinyemi Kinnear al snel met een nieuwe drive, dit keer gered ten koste van een hoekschop, die op niets uitliep .

De voormalige Welling-speler miste vervolgens de uitnodigende voorzet van Ashford vanaf de linkerkant op slechts een meter van het doel toen de Bairns onder druk wankelden.

Falkirk kwam terug in de wedstrijd en in de 35e minuut kopte Donaldson bij de tweede poging over vanuit een hoekschop van Max Kucheriavyi, waarna hij meer gekreun ontlokte toen hij een verkeerde trap voor het doel trapte nadat de bal voor hem viel in de volgende hoek.

Afbeelding:

Kai Kennedy en Callumn Morrison scoorden de doelpunten voor Falkirk





De thuisploeg zette hun meer assertieve spel voort in de tweede helft en Ayr moest hard werken om een ​​reeks aanvallen af ​​te slaan.

McGlynn bracht rond het uur Gary Oliver en Kennedy in voor Aidan Nesbitt en Matthew Wright en de Bairns waren al snel gelijk.

De Falkirk-fans brulden om de strafschop. Scheidsrechter Nick Walsh kende hem toe voor handbal tegen Frankie Musonda na een hoekschop en Morrison schoot zijn strafschop laag langs Aidan McAdams en in de hoek van het net.

Ayr, opgeschrikt door hun situatie, vocht onmiddellijk terug en Kinnear redde Akinyemi, Ashford en vervolgens weer Akinyemi terwijl een geweldige bekerwedstrijd snel doorging.

Walsh wees opnieuw naar de stip toen Donaldson Musonda in het strafschopgebied viel, maar Maguire raakte een paal en raakte de bal vervolgens opnieuw aan om bestraft te worden.

Twee minuten later pakte Falkirk de overwinning toen Kennedy’s langeafstandsrit de ongelukkige Musonda afbuigde en McAdams versloeg, die ook een blessuretijd moest redden van Morrison om een ​​derde te voorkomen.