Faktencheck: Wahldesinformation und Verschwörungstheorien 2022

CNN

—



Falsche Behauptungen und Verschwörungstheorien über die Stimmabgabe und den Wahlprozess wirbelten in den sozialen Medien herum, als die Amerikaner am Dienstag ihre Stimmzettel abgaben.

Die Desinformation wurde von Republikanern vorangetrieben. Der frühere Präsident Donald Trump und andere prominente Persönlichkeiten des rechten Flügels nutzten technische Probleme in einigen Schlüsselstaaten, um unbegründet darauf hinzuweisen, dass es sich um vorsätzliches Fehlverhalten gehandelt habe. Trump erhob auch eine unbegründete Behauptung des Massenwahlbetrugs.

Hier ist ein Blick auf einige der frühen falschen und irreführenden Behauptungen. Dieser Artikel wird aktualisiert, wenn CNN zusätzliche Behauptungen auf Fakten überprüft.

Trump, der wiederholt und fälschlicherweise behauptet hat, dass es bei den Wahlen 2020 Massenwahlbetrug gegeben habe, hat am Dienstag in den sozialen Medien unbegründet angedeutet, dass ein solcher Betrug bei den Zwischenwahlen 2022 stattfinden könnte.

„Beim Wahlbetrug passiert dasselbe wie 2020???“ schrieb der ehemalige Präsident am Dienstagnachmittag auf seiner Plattform Truth Social.

Es gab keine Hinweise auf einen weit verbreiteten oder ergebnisverändernden Wahlbetrug bei den Wahlen 2020, und am Dienstag gab es keine frühen Anzeichen für einen signifikanten Wahlbetrug bei den Zwischenwahlen 2022. Wahlbetrug macht typischerweise einen winzigen Bruchteil der bei US-Wahlen abgegebenen Stimmzettel aus.

Trump machte seine Behauptung am Dienstag inmitten einer Reihe von Social-Media-Beiträgen geltend, in denen er sich über verschiedene technische Schwierigkeiten in einigen Bundesstaaten beschwerte. Es gab keine Beweise dafür, dass eines dieser Probleme vorsätzliches Fehlverhalten beinhaltete, geschweige denn „Wahlbetrug“.

–Daniel Dale

Maricopa County, der bevölkerungsreichste Bezirk in Arizona, hat eine Entlarvung der falschen Behauptung einer prominenten republikanischen Persönlichkeit am Wahltag über Wartezeiten bei Abstimmungen getwittert.

Charlie Kirk, der Gründer und Präsident der rechtsgerichteten Gruppe Turning Point USA, getwittert Dienstag an seine 1,8 Millionen Anhänger: „Mindestens 2 Stunden Wartezeit in den meisten Wahllokalen in Maricopa. Demokraten, die hier Wahlen durchführen, wussten, dass dies passieren würde. Stau durch Design. LASS SIE 2020 NICHT WIEDER MACHEN. IN DER SCHLANGE WARTEN UND ABSTIMMEN.“

Der Tweet war völlig ungenau.

Die Wahlen in Maricopa County werden nicht von Demokraten geleitet: Der Wahlleiter, Recorder Stephen Richer, und der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Bill Gates, sind beide Republikaner. Und der Online-Wartezeit-Tracker des Landkreises zeigte dass Dutzende von Wahllokalen Wartezeiten von weniger als fünf Minuten hatten, darunter viele ohne Wartezeiten. Kreiswähler dürfen ihre Stimme abgeben welchen Ort sie wählen.

Laut Kreisbeamten am Dienstagmorgen hatte Maricopa County am Wahltag technische Probleme mit Tabellierungsgeräten an etwa 20% seiner Wahllokale. Das Problem veranlasste die Beamten dazu fragen Sie betroffene Wähler um ihren Stimmzettel zum Auszählen in eine sichere Box zu legen, auf die Lösung der Tabulatorprobleme zu warten oder an einem anderen Ort im Landkreis wählen zu gehen. (Richer gab eine Erklärung am Nachmittag Der Aufsichtsrat habe das Problem erkannt und „begonnen, betroffene Wahllokale zu reparieren“. Er versprach, dass „jede legale Abstimmung tabelliert wird“.)

Aber es gab keinen Hinweis auf vorsätzliches Fehlverhalten.

Grafschaft Maricopa sagte in seinem Tweet als Antwort auf Kirks Tweet: „Kein Teil des Tweets unten ist korrekt. Die überwiegende Mehrheit der Wahlzentren hat Wartezeiten von weniger als 30 Minuten, und ob per Tabulator oder sicherer Wahlurne, alle Wähler werden bedient.“

–Daniel Dale

Verschwörungstheoretiker warnen die Wähler davor, innerhalb und außerhalb ihrer Wahllokale nach WLAN-Netzwerknamen und -verbindungen zu suchen, eine neue Iteration der entlarvten Verschwörung, dass Wahlmaschinen mit dem Internet verbunden sind und Stimmen aus der Ferne ändern können.

„Suchen Sie nach WLAN-Verbindungen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wahllokale. Wahlmaschinen sollten nicht mit dem Internet verbunden sein. Machen Sie einen Screenshot, um Unregelmäßigkeiten zur Untersuchung zu melden“, heißt es ein Tweet.

Die Aufrufe auf Social-Media-Sites wie Telegram und Twitter spiegeln früher entlarvte Verschwörungstheorien wider, wonach Wahlmaschinen mit dem Internet verbunden sind und somit Saboteure oder Wahlbeamte von Drittanbietern manipulieren können, um Stimmen von einem Kandidaten auf einen anderen umzutauschen.

In Wirklichkeit sind „Wahlmaschinen“, die Stimmzettel markieren, normalerweise nicht direkt mit dem Internet verbunden, trotz der Schreie von Wahlverschwörungstheoretikern. Die größeren Wahlsysteme können mit dem Internet verbunden werden, oft um die Wahlverwaltungssoftware zu verwenden, die zum Programmieren und Testen von Maschinen verwendet wird, aber dies sollte vor der Abstimmung geschehen.

Wahllokale in vielen Bundesstaaten verwenden WLAN, um auf elektronische Wahlbücher zuzugreifen und die Wahlberechtigung zu überprüfen.

Am Dienstag gab es vereinzelte Vorfälle, bei denen diese elektronischen Wahlbücher – Laptops, die von Wahlhelfern verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Wähler registriert werden – aufgrund von Computerproblemen nicht in Wahllokalen in Detroit, Michigan, funktionierten, aber dies hinderte keine Wähler daran, abzustimmen.

„Wahlmaschinen“, die Stimmzettel auswerten, sind in der Regel nicht direkt mit dem Internet verbunden. Aber die unterstützenden Teile, die den Wahlprozess ausmachen, können sein – wie eine Wahlverwaltungssoftware, mit der Wahlmaschinen vorher programmiert werden.

–Em Steck und Olivia Alafris

Trump forderte die Anhänger auf, „zu protestieren“, und der GOP-Kandidat für den Außenminister von Michigan behauptete fälschlicherweise, „Betrug“ sei schuld an dem, was Beamte einen „harmlosen Datenfehler“ in Detroit nannten.

Als Trump sich einmischte, hatte das Außenministerium von Michigan bereits angesprochen, was in ausgewählten Wahllokalen in Detroit passiert war, und sagte, eine Lösung sei gefunden worden. Dieser Fix wurde bis 11 Uhr an die Reviere geschickt

Selbst als die Situation noch überprüft wurde, „konnten die Wähler immer wählen“, sagte der Sprecher des Michigan Department of State, Jake Rollow, am Dienstag gegenüber Reportern. “Zu keinem Zeitpunkt gab es eine Unfähigkeit, einen Wähler zu verarbeiten, der auftauchte”, sagte er.

Rollow sagte, es gebe „ein paar Berichte“ über vereinzelte Probleme mit E-Poll-Büchern in einigen Bezirken in Detroit. E-Poll-Bücher sind Laptops, die einen statischen Download der Wählerregistrierungsliste haben, sagte Rollow. Wenn die Wähler an ihrem Wahllokal ankommen, tragen Wahlhelfer sie in ein E-Wahlbuch ein, um sicherzustellen, dass sie registriert sind, sich im richtigen Wahlbezirk befinden und nicht bereits abwesend gewählt haben. Wahllokale haben Papiersicherungen in Papierform, um die Wähler einzuchecken, sagte Rollow.

Das Wahlministerium der Stadt Detroit erklärte in einer Erklärung, dass einige E-Poll-Bücher aufgrund eines „harmlosen Datenfehlers“ eine falsche Nachricht zeigten, die lautete: „Stimmzettel # wurde bereits als Briefwahlzettel ausgegeben“, aber das war nicht der Fall Das bedeutet nicht, dass jemand versucht hat, zweimal abzustimmen.

Ungeachtet dessen, Kristina Karamo, die GOP-Kandidatin für die Außenministerin von Michigan, fälschlicherweise getwittert dass „Betrug“ und ein „Verbrechen“ stattfanden.

Und Trump sagte auf seinem „Truth Social“-Konto fälschlicherweise: „Die Briefwahlsituation in Detroit ist WIRKLICH SCHLECHT. Die Leute kommen zur Abstimmung, nur um zu erfahren: „Entschuldigung, Sie haben bereits abgestimmt.“ Dies geschieht in großer Zahl, auch andernorts. Protestieren, protestieren, protestieren!“

Rollow erklärte, dass manchmal dieselben Nummern für persönliche und Briefwahl verwendet werden, weil es sich um separate Stimmzettel handelt und die Technologie dies ignorieren soll.

Wenn Wahlhelfer auf das Problem stießen, wurden sie angewiesen, einen Stimmzettel mit einem „X“ zu markieren, um deutlich zu machen, dass der Stimmzettel persönlich ausgestellt wurde, sagte er.

Einige Wähler, die am frühen Morgen betroffen waren, erhielten einen vorläufigen Stimmzettel, sagte Rollow. Diese vorläufigen Stimmzettel werden so gezählt, als wären sie Standard-Stimmzettel, und die Wähler müssen keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen, sagte er.

„Die Schutzmaßnahmen waren bereits und immer vorhanden, um jemanden davor zu schützen, zweimal abzustimmen“, sagte Rollow später am Nachmittag und fügte hinzu, dass dies „in dieser Situation nicht hätte passieren können“.

–Annie Grayer und Nicki Brown

Ein Wahlbeamter aus Wisconsin wies Behauptungen in den sozialen Medien zurück, denen zufolge ein in einem Nachrichtenclip gezeigter Wahlhelfer unangemessen Stimmzettel ausgefüllt habe.

Der Mann erschien in Aufnahmen eines Wahlzentrums, das in einer Fox News-Show ausgestrahlt wurde, an einem Tisch mit einem Stapel Stimmzetteln vor sich sitzend, von einer Seite zur anderen schauend, während er durch die Seiten blätterte und mit seinem Stift Markierungen auf den Dokumenten machte .

Menschen in den sozialen Medien riefen die Handlungen des Mannes auf und fragten, ob er etwas Illegales getan habe.

Aber der Bezirksschreiber in Dane County, Wisconsin, sagte gegenüber CNN, er habe den Vorfall untersucht und festgestellt, dass der im Video abgebildete Mann ein Wahlhelfer sei, der die Gemeindenummer auf der Rückseite der Stimmzettel paraphiert und angegeben habe, um sich darauf vorzubereiten Stimmzettel an die Wähler auszuhändigen.

„Dieser Prozess ist gesetzlich vorgeschrieben und Teil des Check-and-Balance-Prozesses“, sagte Scott McDonell, Sachbearbeiter von Dane County, in einer E-Mail.

Einige Beiträge in den sozialen Medien über den Videoclip vermuteten auch fälschlicherweise, dass sich der Vorfall in einem Wahlzentrum in Philadelphia ereignet hatte, aber ein Sprecher des Philadelphia County bestätigte gegenüber CNN, dass er nicht in einem Wahllokal in der Stadt stattfand.

– Blake Ellis