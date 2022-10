Faktencheck: Trump behauptet fälschlicherweise, George HW Bush habe Millionen von Dokumenten in eine ehemalige Kegelbahn und ein chinesisches Restaurant gebracht

Washington

Erstens versuchte der ehemalige Präsident Donald Trump eine falsche Behauptung über die Praktiken des ehemaligen Präsidenten Barack Obama im Umgang mit Dokumenten. Jetzt macht Trump die gleiche falsche Behauptung über andere ehemalige Präsidenten.

Im August, nachdem das FBI geheime Dokumente und zahlreiche andere Unterlagen des Präsidenten aus Trumps Residenz und Ferienort Mar-a-Lago in Florida sichergestellt hatte, erklärte Trump, Obama habe Millionen von Dokumenten des Präsidenten nach Chicago gebracht. Die National Archives and Records Administration entlarvte seine Behauptung schnell und erklärte, es sei die NARA selbst gewesen, nicht Obama, die die Dokumente zu einer von der NARA verwalteten Einrichtung in der Gegend von Chicago gebracht habe.

Dann, bei einer Kundgebung in Arizona am Sonntag, wiederholte Trump nicht nur die falsche Behauptung über Obama, sondern fügte eine fast identische Unehrlichkeit über die früheren Präsidenten George HW Bush, George W. Bush und Bill Clinton hinzu.

Am dramatischsten, Trump sagte, „George HW Bush brachte Millionen von Dokumenten zu einer ehemaligen Bowlingbahn und einem ehemaligen chinesischen Restaurant; wo sie sie kombiniert haben. Also sind sie in einem Bowlingbahn-Slash-China-Restaurant.“ Trump fügte hinzu: „Ein chinesisches Restaurant und eine Kegelbahn. Ohne Sicherheit und mit kaputter Haustür.“

Trump behauptete auch, dass „Bill Clinton Millionen von Dokumenten aus dem Weißen Haus zu einem ehemaligen Autohaus in Arkansas brachte“ und dass „George W. Bush 68 Millionen Seiten in einem Lagerhaus in Texas aufbewahrte“.

Fakten zuerst: Alle diese Trump-Behauptungen sind falsch. George HW Bush hat nicht Millionen von Dokumenten in eine ehemalige Bowlingbahn und ein chinesisches Restaurant gebracht. Vielmehr brachte die National Archives and Records Administration Bushs Präsidentendokumente zu dieser Einrichtung, bevor die Bush-Präsidentenbibliothek in derselben Stadt eröffnet wurde. Trumps Behauptungen über Clinton und George W. Bush sind genauso falsch: NARA, nicht die ehemaligen Präsidenten selbst, hat die Dokumente in den von NARA verwalteten Einrichtungen im ehemaligen Autohaus in Arkansas und im Lagerhaus in Texas zwischengelagert. Und Trump hat sich auch geirrt, dass es in der Einrichtung, in der die Dokumente des älteren Bush aufbewahrt wurden, „keine Sicherheit“ gab: Die Einrichtung war laut a stark gesichert Nachrichtenbericht damals.

Es gibt also keine Äquivalenz zwischen Trumps Umgang mit Präsidentendokumenten und dem seiner Vorgänger. In den anderen Fällen befanden sich die Präsidentendokumente im Besitz der NARA und wurden sicher und professionell aufbewahrt. In Trumps Fall befanden sich die in einem willkürlichen Amateurlager in Mar-a-Lago gefundenen Präsidentendokumente in Trumps eigenem Besitz, trotz zahlreicher Versuche sowohl der NARA als auch des Justizministeriums, sie zurückzubekommen.

Bei der Kundgebung am Sonntag forderte Trump die Behörden auf, mit George HW Bush und Dokumenten des Präsidenten „zu untersuchen, was passiert ist“. Aber es gibt nichts Wesentliches zu untersuchen: Die National Archives and Records Administration hat seit den 1990er Jahren offen darüber gesprochen, wo sie Bush-Dokumente vorübergehend aufbewahrte, bevor seine ständige Bibliothek eröffnet wurde. Tatsächlich scherzte der NARA-Beamte, der für den Übergang der Bush-Dokumente in die ständige Bibliothek zuständig war, damals öffentlich über die vorübergehende Einrichtung.

„Ich habe Reportern dies in den letzten vier Jahren gesagt: Es ist nicht nur eine Bowlingbahn; es ist eine Bowlingbahn und ein chinesisches Restaurant“, sagte David Alsobrook.

Während der provisorische Standort in College Station, Texas, für eine lustige Geschichte sorgte, war die Nutzung eines solchen Gebäudes durch NARA nichts Ungewöhnliches. NARA benötigt viel Platz, um die Dokumente des Präsidenten unterzubringen, bevor die ständigen Bibliotheken der Präsidenten gebaut werden, also findet und modifiziert es große nahe gelegene Einrichtungen, die früher oft andere Aktivitäten beherbergten.

Jemand, der Trumps Kundgebungskommentaren zuhörte, hätte sich vielleicht vorstellen können, dass Dokumente der ersten Bush-Regierung achtlos auf Bowlingbahnen verstreut wurden. Aber das ist nicht passiert. Die Washington Post berichtete 1993: „Es gibt keine Fahrspuren mehr. Keine Dachrinnen, keine Stifte, kein Bier. Dank eines eiligen Umbaus nach den Wahlen im vergangenen November gibt es ein paar einfache Büros, ein massives, feuerfestes Gewölbe und eine Reihe von Stahlregalen, die mit Kartons und Holzkisten gefüllt sind.“

Es gab auch umfangreiche Sicherheit. Die Associated Press berichtete 1994: „Uniformierte Wachen patrouillieren auf dem Gelände. An Wänden und Türen gibt es Überwachungsmonitore und ausgeklügelte elektronische Detektoren. Manches Druckmaterial ist geheim und wird es jahrelang bleiben; es ist nur für diejenigen mit streng geheimen Freigaben zugänglich.“

Robert Holzweiss, der 1996 mit der Arbeit an der George-HW-Bush-Bibliothek begann und jetzt stellvertretender Direktor ist, sagte gegenüber dem People-Magazin Anfang 2022 für einen Artikel: „Als ich mich engagierte, befand sich die temporäre Einrichtung für das Bush-Museum in College Station, Texas, in eine alte Bowlingbahn. Ohne die Gassen war es perfekt, es war wie eine Lagerhalle. Sie haben einfach einen sicheren Raum darin gebaut, um das geheime Material unterzubringen.“

Bush starb 2018. Sein Sohn Jeb Bush, der ehemalige Gouverneur von Florida, der 2016 gegen Trump um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner kandidierte, schrieb auf Twitter als Antwort auf Trumps Sonntagsbehauptung über den verstorbenen Präsidenten: „Ich bin so verwirrt. Mein Vater genoss ein gutes chinesisches Essen und genoss die Herausforderung von 7 10 Split. Was zum Teufel ist mit dir los?“

Trumps Behauptungen bei der Kundgebung über die ehemaligen Präsidenten Clinton und George W. Bush sind aus genau demselben Grund falsch wie Trumps Behauptungen über Obama und den älteren Bush.

Das ehemalige Gebäude der Balch Motor Company in Little Rock, Arkansas, wo Millionen Dokumente des Clinton-Präsidenten aufbewahrt wurden? Wiederum war es die National Archives and Records Administration, die die Dokumente vor der Eröffnung von Clintons Bibliothek in derselben Stadt zu dieser Einrichtung brachte, die von der NARA verwaltet wurde.

Dieses Lagerhaus in Lewisville, Texas, wo Millionen von Präsidentschaftsdokumenten des jüngeren Bush aufbewahrt wurden? Es war eine von der NARA verwaltete Einrichtung, in der Dokumente aufbewahrt wurden, während Bushs permanente Bibliothek im nahe gelegenen Dallas hergerichtet wurde.