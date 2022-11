Faktencheck: Trump antwortet auf Nachrichten des Sonderermittlers mit widerlegter Behauptung über Obama und die Bushs

CNN

In der ersten ausführlichen Antwort des ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf die Ankündigung von Generalstaatsanwalt Merrick Garland vom Freitag, dass er einen Sonderermittler ernannt habe, um die strafrechtlichen Ermittlungen zu Trumps Aufbewahrung von Regierungsdokumenten nach seinem Ausscheiden aus dem Amt zu überwachen, verteidigte sich Trump mit Unehrlichkeit – er wiederholte seine Falschheit und gründlich entlarvt Behauptungen darüber, wie andere Ex-Präsidenten mit offiziellen Aufzeichnungen umgegangen sind.

Trump sprach am Freitagabend bei einer Gala in seinem Resort und Wohnsitz in Mar-a-Lago und fragte, warum es keine Ermittlungen gegen „alle anderen Präsidenten vor mir“ gebe, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Republikaner George HW Bush und George W . Busch. Er behauptete, dass diese früheren Präsidenten „Dokumente aufbewahrten“, und fuhr fort: „In einem Fall hatten sie es in einem chinesischen Restaurant mit zerbrochenen Fenstern. Und in einem anderen Fall hatten sie ein chinesisches Restaurant, das mit einer Bowlingbahn verbunden war. Hier wurden die Dokumente aufbewahrt. Sie nahmen Dokumente mit. Präsident Obama nahm Dokumente mit.“

Fakten zuerst: Trumps Behauptungen sind wiederum falsch – und sie wurden von der National Archives and Records Administration (NARA) selbst widerlegt. Wie NARA in erklärte eine August-Erklärung, Barack Obama hat die von Trump behaupteten Präsidentendokumente nicht mitgenommen. Vielmehr hat NARA selbst Dokumente aus der Obama-Administration in eine von NARA verwaltete Einrichtung in der Gegend von Chicago gebracht, in der Nähe des Ortes, an dem Obamas Präsidentenbibliothek gebaut wird. NARA ähnlich erklärt in eine Erklärung im Oktober, nachdem Trump andere frühere Präsidenten zu der haltlosen Erzählung hinzufügte, dass keiner der Bushs die Dokumente nahm, von denen Trump behauptete, sie hätten sie genommen. Wieder war es NARA, die die Präsidentendokumente der Bushs zu Einrichtungen brachte, die NARA in der Nähe der zukünftigen Standorte ihrer Präsidentenbibliotheken verwaltete.

Mit anderen Worten, es gibt keine Äquivalenz zwischen Trumps Situation – in der er angeblich Hunderte von geheimen Dokumenten sowie zahlreiche andere Aufzeichnungen des Präsidenten in den Ferienort und Wohnsitz von Mar-a-Lago brachte – und den Situationen oder wirklich Nicht-Situationen von seine Vorgänger.

Trump nutzte die Freitagsrede, um eine Vielzahl anderer Kritikpunkte an Garlands Entscheidung zu äußern, den Sonderermittler, den erfahrenen Staatsanwalt Jack Smith, zu ernennen. Smith wird auch eine zweite strafrechtliche Untersuchung beaufsichtigen, an der Trump beteiligt ist, nämlich die, ob jemand „rechtswidrig in die Machtübertragung nach den Präsidentschaftswahlen 2020 oder in die Kongressbescheinigung von Joe Bidens Sieg im Electoral College „am oder um den“ Januar eingegriffen hat 6, 2021. (Smith wird die Ermittlungen oder Strafverfolgung von Personen, die an diesem Tag das Kapitol physisch verletzt haben, nicht beaufsichtigen.)

Auch Trumps Behauptung, dass die Dokumente früherer Präsidenten auf unsichere Weise aufbewahrt wurden, ist falsch.

Die Einrichtung, in der die Präsidentendokumente von George HW Bush vorübergehend aufbewahrt wurden, in College Station, Texas, war in der Tat eine ehemalige Bowlingbahn, die mit einem ehemaligen chinesischen Restaurant verbunden war. Aber als Bushs Aufzeichnungen eintrafen, war das Gebäude von der NARA in eine professionelle Archivierungsanlage mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen und ohne Bowlingbahnen oder -ausrüstung umgewandelt worden.

Obwohl Trump wiederholt behauptet oder angedeutet hat, dass die Einrichtung der College Station nicht sicher sei – dieses Mal sagte er, sie habe „zerbrochene Fenster“ – ist auch diese Erzählung haltlos. In ihrer Erklärung vom Oktober sagte die NARA, dass alle temporären Einrichtungen, in denen sie die Dokumente früherer Präsidenten aufbewahrte, „strenge Archivierungs- und Sicherheitsstandards erfüllten“. Die NARA sagte, dass „Berichte, die darauf hindeuten oder implizieren, dass diese Präsidentenunterlagen im Besitz der ehemaligen Präsidenten oder ihrer Vertreter waren, nachdem sie ihr Amt niedergelegt hatten, oder dass die Unterlagen unter minderwertigen Bedingungen aufbewahrt wurden, falsch und irreführend sind.“

Sie müssen NARAs jüngstes Wort dafür nicht nehmen. Die Associated Press berichtete 1994: „Uniformierte Wachen patrouillieren auf dem Gelände. An Wänden und Türen gibt es Überwachungsmonitore und ausgeklügelte elektronische Detektoren. Manches Druckmaterial ist geheim und wird es jahrelang bleiben; es ist nur für diejenigen mit streng geheimen Freigaben zugänglich.“

Schließlich ist es keine Offenbarung, dass die Anlage eine bewegte Vergangenheit als Restaurant und Gasse hatte; NARA-Beamte machten damals öffentlich Witze darüber. Für NARA ist es normal, große Gebäude zu pachten, die früher einem anderen Zweck dienten. Die Washington Post berichtete 1993: „Es gibt keine Fahrspuren mehr. Keine Dachrinnen, keine Stifte, kein Bier. Dank eines eiligen Umbaus nach den Wahlen im vergangenen November gibt es ein paar einfache Büros, ein massives, feuerfestes Gewölbe und eine Reihe von Stahlregalen, die mit Kartons und Holzkisten gefüllt sind.“

Trump hat weiterhin diese falschen Behauptungen über seine Vorgänger aufgestellt, nicht nur trotz der NARA-Erklärungen, die sie entlarven, sondern trotz zahlreicher Faktenprüfungen durch große Medien. Er machte auch die Behauptung geltend, dass Obama in der Dienstagsrede, in der er seine Präsidentschaftskandidatur für 2024 ankündigte, angeblich Dokumente mitgenommen habe; CNN hat es damals auch einem Faktencheck unterzogen.