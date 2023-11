FAKTENBLATT: Präsident Biden ist Gastgeber des ersten Gipfeltreffens der Führungspersönlichkeiten der Americas Partnership for Economic Prosperity

Heute war Präsident Biden Gastgeber des ersten Gipfeltreffens der Führungskräfte der Americas Partnership for Economic Prosperity, um ein dauerhaftes Forum zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und zur Mobilisierung hochwertiger Investitionen in unserer Hemisphäre zu schaffen.

Präsident Biden und die Staats- und Regierungschefs der elf anderen Länder der Amerika-Partnerschaft – Barbados, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, Mexiko, Panama, Peru und Uruguay – kündigten ihren Plan an, integratives Wachstum voranzutreiben und die kritische Versorgung zu stärken mit einem anfänglichen Fokus auf saubere Energie, Halbleiter und medizinische Versorgung.

Die Americas Partnership wird diese Bemühungen auf folgende konkrete Weise unternehmen, die unseren Mitarbeitern greifbare Vorteile bringt:

Die Staats- und Regierungschefs wiesen ihre Minister an, sich für drei verschiedene Bereiche – Außenpolitik, Finanzen und Handel – einzusetzen, um gemeinsam eine Reihe gezielter Initiativen und Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.

Die Staats- und Regierungschefs verpflichteten sich, einen Mechanismus für umfassende Konsultationen mit einem breiten Spektrum von Interessengruppen einzurichten, um die Arbeit der Americas Partnership mitzugestalten und zu informieren.

Die Minister treffen sich jedes Jahr, um den Fortschritt auf jedem der drei Bereiche sicherzustellen. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich alle zwei Jahre erneut, um unsere gemeinsamen Prioritäten zu aktualisieren.

Die Staats- und Regierungschefs haben beschlossen, dass die Länder der Amerika-Partnerschaft in der Zwischenzeit einen Prozess entwickeln werden, um weitere Länder in unserer Hemisphäre einzuladen, sich dieser Initiative anzuschließen und einen Beitrag zu dieser Initiative zu leisten, während wir gleichzeitig unsere hohen Standards und gemeinsamen Werte beibehalten. Und

Costa Rica hat angeboten, den nächsten Americas Partnership Leaders‘ Summit im Jahr 2025 auszurichten.

Präsident Biden kündigte außerdem eine Reihe von Initiativen zur Unterstützung der Amerika-Partnerschaft an:

Einführung einer neuen Investitionsplattform, um Milliarden von Dollar an Finanzierungen für eine nachhaltige Infrastruktur zu kanalisieren: Die US International Development Finance Corporation (DFC) und die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) Invest werden eine innovative gemeinsame Investitionsplattform einrichten, die darauf abzielt, Milliarden von Dollar an Finanzierungen für nachhaltige Infrastruktur und wichtige Wirtschaftssektoren in Amerika zu kanalisieren. Die Investitionen der Americas Partnership Platform werden zum Aufbau moderner Häfen, sauberer Energienetze und digitaler Infrastruktur beitragen, die für eine wettbewerbsfähige und widerstandsfähige Wirtschaft erforderlich sind. Durch die Einhaltung hoher Qualitäts-, Arbeits- und Umweltstandards stellen diese Investitionen sicher, dass die Vorteile dieser Projekte einer breiten Öffentlichkeit zugute kommen. Wir stellen ein neues Beschleunigerprogramm auf Unterstützung Und Investitionen steuern Hunderte aufstrebende Unternehmer: Die United States Agency for International Development (USAID) wird ein mehrjähriges Accelerator-Programm einrichten, das Kohorten aufstrebender Unternehmer aus Amerika zusammenbringt. Der Americas Partnership Accelerator wird dazu beitragen, diese Unternehmer zu unterstützen, indem er sie ausbildet und sie mit Netzwerken potenzieller Investoren aus dem privaten Sektor verbindet. Der Accelerator zielt darauf ab, Hunderten von Unternehmern direkt zu helfen, zusätzliches Kapital in Millionenhöhe zu mobilisieren und das ungenutzte unternehmerische Talent in der gesamten Region zu präsentieren. Heute stellt USAID eine Anfangsinvestition von 5 Millionen US-Dollar für den Start dieser mehrjährigen Initiative bereit, Kanada stellt weitere 3 Millionen CAD bereit. Darüber hinaus hat sich Uruguay bereit erklärt, den Accelerator zu unterstützen und ein Angel-Investorennetzwerk der Americas Partnership aufzubauen, um globale Risikokapitalquellen für diese Unternehmer zu mobilisieren. Gewährung von Zuschüssen zum Ausbau der Infrastruktur und der sozialen Dienste für Migranten und ihre Aufnahmegemeinschaften: Die Vereinigten Staaten, Kanada, die Republik Korea und Spanien arbeiten mit der IDB zusammen, um insgesamt 89 Millionen US-Dollar für die Zuschussfazilität der IDB bereitzustellen, um Länder in der Region zu unterstützen, die am stärksten von Migration betroffen sind. Diese Mittel werden dazu beitragen, Flüchtlings- und Migrantenaufnahmegemeinschaften zu stabilisieren, indem sie Infrastruktur und soziale Dienste wie Bildung, Bürgersicherheit und wirtschaftliche Möglichkeiten finanzieren, als Teil unserer gemeinsamen Verpflichtungen im Rahmen der Los Angeles Declaration on Migration and Protection und der Americas Partnership. In Zusammenarbeit mit dem Kongress beabsichtigt USAID, 25 Millionen US-Dollar zur Fazilität beizutragen. Kanada leistet zusätzlich zu seinem vorherigen Beitrag im Jahr 2022 einen Beitrag von 10 Millionen US-Dollar, sodass sich der kanadische Gesamtbeitrag zur Zuschussfazilität auf 16 Millionen US-Dollar beläuft. Die Republik Korea wird 2 Millionen US-Dollar beisteuern, zusätzlich zu ihrem vorherigen Beitrag von 10 Millionen US-Dollar im Jahr 2019. Spanien wird 2 Millionen US-Dollar beisteuern, was zu einem gesamten spanischen Beitrag von 7 Millionen US-Dollar zur Zuschussfazilität seit 2019 führt. Zu diesen Beiträgen kommen noch 50 Millionen US-Dollar hinzu Die IDB demonstrieren unser gemeinsames Engagement für eine bessere Politik zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Migranten in der westlichen Hemisphäre. Helfen Sie dabei, eine starke regionale Belegschaft in den digitalen Technologiesektoren der Zukunft aufzubauen: Das US-Außenministerium wird eine Initiative starten, um zur Entwicklung einer starken regionalen Halbleiter-Belegschaft beizutragen, indem es eine Reihe von „Americas Partnership Semiconductor Workforce Symposiums“ organisiert. Diese Symposien bieten Interessenvertretern, darunter Regierungen, Industrie, Gewerkschaften und Hochschulen, ein Forum, um den Personalentwicklungsbedarf der Region zu ermitteln und Bildungsprogramme zu entwickeln, die diesen Bedürfnissen gerecht werden. Dieses Programm beginnt mit dem ersten Symposium in Costa Rica im Februar 2024 und wird das neue regionale Exzellenzzentrum direkt unterstützen, das die Regierung von Costa Rica heute angekündigt hat. Das Center of Excellence wird Einzelpersonen in ganz Amerika für die Arbeit in den digitalen Technologiesektoren der Zukunft ausbilden – unter anderem in den Bereichen Halbleiter, Cybersicherheit, 5G und künstliche Intelligenz – und mit Industrie und Wissenschaft zusammenarbeiten, um in diesen Bereichen eine Pipeline an Talenten und Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen Sektoren. Schaffung eines neuen Fonds zur Förderung von Investitionen in innovative Klimafinanzierungslösungen: Das Außenministerium der Vereinigten Staaten kündigte Pläne zur Einrichtung eines neuen Fonds bei der IDB an, um Investitionen in innovative und skalierbare naturbasierte Lösungen, wie etwa Debt-for-Nature-Swaps und blau/grüne Anleihen, die dazu beitragen sollen, die reiche Artenvielfalt unserer Hemisphäre zu erhalten, zu reduzieren CO2-Emissionen reduzieren und gute Arbeitsplätze schaffen. Die Nachfrage und das Interesse der Anleger an naturbasierten Lösungen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, wie der jüngste von IDB und DFC geförderte Galápagos Marine Bond zeigt. Viele Projekte scheitern jedoch, weil die Frühphasenfinanzierung fehlt, um bei der Entwicklung und Pilotierung dieser komplexen Lösungen zu helfen. Um diesen Engpass zu beheben, wird der Americas Partnership Fund for Nature Kapital zur Unterstützung von Projektdesign, Kapazitätsaufbau und Finanzanalysen bereitstellen, um Mittel des Privatsektors für diese Klimafinanzierungslösungen freizusetzen. Das Außenministerium plant in Zusammenarbeit mit dem Kongress, 10 Millionen US-Dollar für die Einrichtung des Fonds bereitzustellen, und die kanadische Regierung hat zugestimmt, die Finanzierung mit ihrem kürzlich eingerichteten Nature Based Solutions Program am IDB zu koordinieren.

Die Länder der Amerikanischen Partnerschaft beherbergen gemeinsam die Mehrheit der Migranten und Flüchtlinge in der Region, und die Vereinigten Staaten und unsere Partner sind davon überzeugt, dass Investitionen in diese Gemeinschaften ein Katalysator für Innovation und Wachstum sein und gleichzeitig die Migrationsströme stabilisieren können. Zu diesem Zweck stellen die Vereinigten Staaten über das Außenministerium und USAID fast 485 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um Migranten und Flüchtlinge, Aufnahmegemeinschaften und gefährdete Bevölkerungsgruppen in der westlichen Hemisphäre zu unterstützen.

Regierungen allein können die von uns gesetzten Ziele nicht erreichen. Deshalb arbeitet die Americas Partnership mit der IDB, einer wichtigen regionalen Quelle multilateraler Entwicklungsfinanzierung, zusammen, um diese Stimmen an den Tisch zu bringen. Die IDB hat mit dieser Arbeit bereits begonnen, unter anderem mit der Ausrichtung eines Americas Partnership Responsible Investment Forum am 2. November, bei dem Hunderte von regionalen Führungskräften aus Wirtschaft, Finanzen, Zivilgesellschaft, internationalen Finanzinstitutionen und Regierung zusammenkamen, um mit dem Aufbau wettbewerbsfähigerer und belastbarerer Werte zu beginnen Ketten in Amerika. Präsident Biden erfüllt auch seine auf dem Amerikagipfel im Juni 2022 gegebene Zusage, die IDB durch die gemeinsame Entwicklung neuer Finanzierungsinstrumente und die Positionierung von IDB Invest für den strategischen Einsatz neuer Mittel nach der geplanten Kapitalerhöhung zu stärken.

###