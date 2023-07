Im Internet kursiert ein gefälschtes Zitat der Vorsitzenden des Ethikrats, Alena Buyx. Der Fälschung zufolge sagte sie im „Early Start“ auf NTV, dass Streubomben „ethisch gerechtfertigt“ seien. Alles daran ist frei erfunden.

In den sozialen Medien, unter anderem auf Twitter, kursiert ein Fake-Zitat der Vorsitzenden des Ethikrats, Alena Buyx, das sie im „Early Start“ von ntv und RTL gesagt haben soll. Der Satz ist Teil eines Screenshots, der auch ein RTL-Logo zeigt. „Alena Buyx: Streubomben sind ‚ethisch gerechtfertigt‘“, heißt es in dem Bild, einem sogenannten Sharepic.

Dieser Satz wurde nie verwendet, wie ein Faktencheck der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Das Foto, das Buyx im Screenshot zeigt, stammt von einem „Frühstart“ am 29. Oktober 2020. Buyx sprach nicht von Streubomben, sondern von den damals geltenden Corona-Maßnahmen. RTL titelte damals: „Corona-Regeln sind ‚ethisch gerechtfertigt‘“.

Ein Blick auf den Screenshot zeigt schnell, dass es sich um eine Fälschung handelt: Das Wort „Streubomben“ ist offensichtlich in einer anderen Schriftart, nicht fett und zudem in der Zeile verschoben. Der Ethikrat nannte die Fälschung in einem twittern Diffamierung. Kommentare dazu zeigen, dass es einigen Nutzern offenbar egal ist, ob das Zitat wahr ist oder nicht. Ausgehend von der Annahme, dass „es die meisten Leute nicht überrascht hätte, wenn sie es gesagt hätte“, fabrizierte ein Kommentator den Vorwurf: „So tickt sie, das hat sie bewiesen.“

Hintergrund der Fälschung ist die von US-Präsident Joe Biden angekündigte Lieferung von Streubomben an die Ukraine. Der österreichische Oberst Markus Reisner sagte in einem Interview mit ntv.de, die Ukraine verfüge über zu wenig Artilleriemunition, um „eine Wirkung wie eine Granate zu erzielen, die 72 kleine Sprengkörper großflächig ausstößt“. Gleichzeitig erklärte Reisner, dass Streumunition das bereits bestehende Problem der Blindgänger verschärfe.

Die sogenannte Oslo-Konvention verbietet die Herstellung, Lagerung, Verwendung und Weitergabe solcher Munition. Allerdings sind die USA, die Ukraine und Russland diesem Abkommen nicht beigetreten – für sie gilt dieses Verbot rein rechtlich gesehen nicht. Man könnte auch argumentieren, dass es einen Unterschied macht, ob Russland Streumunition in der Ukraine einsetzt (was russische Truppen tun) oder ob die Ukraine sich auf ihrem eigenen Territorium verteidigt. Solche Überlegungen habe Buyx allerdings nicht gemacht: Sie habe nie gesagt, dass der Einsatz von Streubomben ethisch gerechtfertigt sei, schrieb ein Sprecher des Ethikrates der Deutschen Presse-Agentur.