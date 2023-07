Die kenianische Sensation Faith Kipyegon hat am Freitag in der Diamond League ihren dritten Weltrekord in zwei Monaten gebrochen; Kipyegon brach letzten Monat den 1500-m-Rekord und stellte etwas mehr als eine Woche später einen neuen 5000-m-Rekord auf; Laura Muir stellte außerdem einen neuen britischen Meilenrekord für Frauen auf und brach damit einen 38 Jahre alten Rekord





Faith Kipyegon aus Kenia überquert die Ziellinie und stellt einen neuen Weltrekord auf

Die Kenianerin Faith Kipyegon hat am Freitag bei der Monaco Diamond League den Meilen-Weltrekord der Frauen um fast fünf Sekunden gebrochen.

Die 29-Jährige beendete das Rennen in vier Minuten und 7,64 Sekunden und übertraf damit die Marke von 4:12,33 der Niederländerin Sifan Hassan aus dem Jahr 2019.

Für Kipyegon, den mehrfachen Olympiasieger und Weltmeister im 1500-Meter-Lauf, setzte sich eine fantastische Saison fort, die im Juni in Florenz einen neuen 1500-Meter-Weltrekord und neun Tage später in Paris einen neuen 5000-Meter-Weltrekord aufstellte.

Der bisherige Meilenrekord von Hassan wurde vor vier Jahren am selben Ort, dem Stade Louis II in Monaco, in der Diamond League aufgestellt.

Kristie Schoffield aus den USA und Winnie Nanyondo aus Uganda schafften es beide nicht ins Ziel, erfüllten aber ihre Rolle als Tempomacher gut, und als Kipyegon 600 m vor dem Ziel die Zweite hinter sich ließ, zeigte sie bereits Weltrekordgeschwindigkeit.

Kipyegon kam ihrem eigenen 1500-m-Weltrekord nahe, als sie die Ziellinie umrundete, und mit ihrem typischen Finishing-Kick überquerte sie die Ziellinie mehr als viereinhalb Sekunden schneller als der bestehende Weltrekord.

„Ich habe bisher gut trainiert und bin einfach deswegen gekommen“, sagte Kipyegon. „Die Zeit – ja, sie war wirklich gut, weil das Rennen gut geplant war. Es verlief einfach reibungslos und den Weltrekord zu erreichen – das ist unglaublich.“

Auch in Monaco wurden neue britische und irische Meilenrekorde aufgestellt

Die Hallen-1500-m-Europameisterin Laura Muir hat in Monaco den langjährigen britischen Meilenrekord der Frauen gebrochen

Laura Muir brach Zola Budds 38 Jahre alten britischen Frauen-Meilenrekord, während die Kenianerin Faith Kipyegon ihrer Sammlung bei der Diamond League in Monaco einen weiteren Weltrekord hinzufügte.

Muir wurde Vierte in einem Rennen von außergewöhnlicher Qualität. Ihre persönliche Bestzeit von 4:15,24 übertraf Budds Marke, die er beim Zürcher Weltklasse-Meeting aufgestellt hatte, um mehr als zwei Sekunden.

Ciara Mageean aus der Republik Irland brach den langjährigen Landesrekord von Sonia O’Sullivan mit 4:14,58 und wurde Zweite vor der Äthiopierin Freweyni Hailu. Bei einem Rennen, bei dem von den Läufern, die das Rennen beendeten, nur die drittplatzierte Hailu keine persönliche Bestzeit aufstellte.

Jessica Hull stellte als Fünfte einen australischen Rekord auf und Nikki Hiltz aus den USA stellte als Sechste eine nordamerikanische Bestzeit auf, vor einer zweiten Britin mit persönlicher Bestzeit, Melissa Courtney-Bryant, die die Ziellinie in 4:16,38 überquerte

An anderer Stelle stellte die britische Sprinterin Dina Asher-Smith mit 22,23 eine Saisonbestleistung auf, als sie im ermutigenden 200-m-Lauf der Frauen den dritten Platz hinter der jamaikanischen Weltmeisterin Shericka Jackson belegte, die in einer Zeit von 21,86 ihren vierten von vier Siegen in diesem Jahr holte.