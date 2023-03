“Mir ist vollständig rätselhaft, dass bei jedem Foul ein Spieler den Ball mitnimmt of sich vor ihn stellt. Wir haben 1000 Vorgaben bei Spielen and auch here ist die Regel ganz klar! Das Schlimme ist: Es wird einfach nicht sanktioniert. Es ist mir vollständig rätselhaft, warum das nicht gemacht wird.”

Ah ja, wenn wir schon dabei sind: Ähnliches gilt auch für Schwalben-Versuche der Spieler. Hilfreich is hier de mediale Messagerstattung auch nur in den seltensten Fällen. Sobald nur ein Hauch einer Berührung vorliegt, wird the Schwalbe (ergo Täuschungsversuch) oftmals vom Commentator heruntergespielt. Auch da sollte es viel consistenter Gelb geben!