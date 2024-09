Date met Wilhelm. Als je elkaar persoonlijk kent, moet je ook een termijn boeken. En zwarte dagen in Voraus.

Die Vermittlerin heeft Wilhelm nun mühelos hoch and trägt ihn für mich zur Tür.

„Is Wilhelm zo licht, of is hij zo sterk?“

„Ein bisschen von beide“, zei dat hij stotterde en zelfingenomen was, die de juiste houding aannemen bij het stemmen in de Hüfte.

De Vermittlerin-arbeid in een schicken Fahrradgeschäft, niet langer door de Berliner Regierungsviertel, als Verkäuferin, ik ken zijn naam niet, en hij is een kleine Katja. Und Wilhelm is het einde fiets. Geboortegewicht 9,8 kilogram. Ze werden gemaakt door fietsenmakers Schindelhauer in deze oude Duitse namen. Dezelfde modellen zijn beschikbaar in Schindelhauer einen Vornamen. Ja, iemands eigen persoonlijke persoonlijkheid. (Wilhelm is „de Individualist“.) Zo zal de Selbstverständnis van de fell Handlers als „Edelschmiede“ prisenen Marke. De Porsche onder de Fahrrädern, de Apple onder de Fahrrädern, de Cristiano Ronaldo onder de Fahrrädern – alles is anders, dat ik zo’n nieuwe auto zou willen hebben, en ook om alle andere Reparateurs geef.