München

Auf der Flucht vor der Polizei fuhr ein Autofahrer in München in eine Straßenbahnhaltestelle und verletzte einen 18-jährigen Fußgänger tödlich. Zwei weitere Menschen wurden bei der Haltestelle am frühen Sonntagmorgen verletzt, wie das Polizeipräsidium München mitteilte.

Der 21-Jährige aus dem baden-württembergischen Sinsheim hatte zuvor an einer Kreuzung eine rote Ampel ignoriert und war deshalb mit einem Auto zusammengestoßen. Auch die drei Insassen des Autos wurden verletzt.

Eine Streife der Zivilpolizei beobachtete in der Nacht einen Verkehrsverstoß des 21-Jährigen. Die Beamten wollten den Mann dann gegen 12.30 Uhr kontrollieren. Als eine Polizistin zum Auto gehen wollte, beschleunigte der Fahrer seinen Kleinwagen und fuhr davon, wie die Polizei mitteilte.

Dann kam es an einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß mit einem Elektrofahrzeug, in dem der 64-jährige Fahrer, seine 59-jährige Frau und seine 23-jährige Tochter saßen. Alle drei wurden leicht verletzt. Nach der Kollision warf sich das Auto des Verursachers in die Straßenbahnhaltestelle Leonrodplatz.

Feuerwehrmann spricht von einem „Bild der Verwüstung“

Dort nahm er einen 18-Jährigen gefangen, der noch an Ort und Stelle starb. Ein weiterer 18-jähriger Mann erlitt schwere Beinverletzungen und ein 16-jähriger Jugendlicher erlitt leichte Kopfverletzungen durch umherfliegende Trümmer.

Auch der 21-Jährige wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Mann soll bis spätestens Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Er besaß keinen Führerschein und soll betrunken gewesen sein.

Gegen den Mann wird unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Auch eine halsbrecherische Flucht vor der Polizei kann unter diese Paragraphen des Strafgesetzbuches fallen, bei einem tödlichen Ausgang drohen bis zu zehn Jahre Haft.

„Am Unfallort wurde den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung vorgelegt“, berichtete die Berufsfeuerwehr München über den Unfall. Neben den beiden Autos wurde auch die Wartehalle der Bushaltestelle komplett abgerissen.