Der 35-jährige Mann, der im April 2022 für schuldig befunden wurde, den 78-jährigen Dirigenten Boris Brott durch Fahrerflucht getötet zu haben, wird fast acht Jahre im Gefängnis verbüßen, nachdem ihm die abgesessene Zeit angerechnet wurde, teilte ein Richter am Donnerstag bei der Urteilsverkündung mit in Hamilton.

Arsenije Lojovic saß am Morgen des 5. April 2022 am Steuer des schwarzen Volkswagens seiner Mutter im Stadtviertel Durand, als er Brott, einen renommierten Dirigenten und Motivationsredner, traf, der in der Nähe seines Hauses spazieren ging.

Lojovic war an diesem Tag auf einer erschütternden Fahrt durch die Ober- und Unterstadt von Hamilton gewesen. Am 17. Juli befand der Richter von Ontario, Fred Campling, Lojovic in allen drei Anklagepunkten für schuldig.

Bei der Urteilsverkündung im John Sopinka Courthouse wurde Lojovic Folgendes mitgeteilt:

Sechs Jahre wegen gefährlicher Fahrweise mit Todesfolge.

Drei Jahre wegen Nichtbleibens vor Ort.

Ein Jahr wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen.

Außerdem ist es Lojovic in Kanada lebenslang verboten, Auto zu fahren und eine Schusswaffe, Armbrust oder Sprengstoff zu besitzen. Er ist außerdem verpflichtet, Blut an die nationale DNA-Datenbank zu übermitteln.

Campling gewährte ihm 871 Tage für die bereits verbüßte Zeit, was bedeutet, dass seine Gesamtstrafe sieben Jahre, sieben Monate und neun Tage beträgt.

Während des Prozesses äußerte sich Lojovic zu seiner eigenen Verteidigung. Er beschrieb seine Vorgeschichte von bipolarer Störung und Alkoholismus und sagte, er sei 2009 wegen Fahrbeeinträchtigung und gefährlichen Fahrens im Jahr 2020 verurteilt worden. Nachdem er sich des Vorfalls im Jahr 2020 schuldig bekannt hatte, erhielt er eine bedingte Entlassung und sein Führerschein wurde entzogen.

„Ich werde ihn jeden Tag meines Lebens vermissen“, sagt die Witwe

Brott war ein beliebter Dirigent und Komponist sowie künstlerischer Leiter des Orchestre classique de Montréal.

Bei der Urteilsverkündung wies Campling darauf hin, dass Brott ein geliebtes Mitglied der Hamilton-Gemeinde sei, aber jeder, den Lojovich am 5. April hätte töten können, wäre genauso schlimm gewesen.

„‚Niemand ist eine Insel ganz für sich. Jeder ist ein Teil des Kontinents, Teil des Großen. Der Tod eines jeden mindert mich, weil ich Teil der Menschheit bin‘“, sagte Campling und modifizierte damit ein Gedicht von John Donne aus dem Jahr 1624.

Aber der Verlust sei „geringer geworden und habe Brotts Witwe und Familie sehr schwer getroffen“, sagte Campling.

Ardyth Webster Brott verlas vor Gericht eine Opfererklärung über den Tag, an dem ihr Mann getötet wurde.

Sie sagte, sie habe die Sirenen gehört und sei gegangen, um zu untersuchen, was passiert sei – nur um dort auf Polizisten zu stoßen, die sie fragten, wie sie heiße und wo sie wohne.

„Mein Mann wurde 144 Schritte von unserem Haus entfernt getötet“, sagte sie vor Gericht.

Nach Brotts Tod gab es vor seinem Haus in der Park Street South in Hamilton ein wachsendes Denkmal. (Dan Taekema/CBC)

Als Webster Brott nun in der Stadt Sirenen hört, sagte sie, sie müsse sich setzen.

Sie sagte, wenn sie morgens aufwacht, streckt sie immer noch den Arm nach ihrem Mann aus und erinnert sich dann: „‚Oh Gott, du bist nicht hier. Du bist tot. Warum bist du tot?‘

„Ich werde ihn jeden Tag meines Lebens vermissen“, sagte sie.

Lojovich erhielt vor seiner Verurteilung Gelegenheit zu einer Rede. Er wandte sich direkt an die Familie und sagte: „Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass es mir wirklich, wirklich leid tut.“

Nach der Urteilsverkündung verließ die Familie unter Tränen den Gerichtssaal.

In einer Erklärung gegenüber CBC Hamilton sagte die Familie: „Nichts wird den Schmerz, der durch diesen tragischen und sinnlosen Verlust verursacht wurde, ungeschehen machen. Wir glauben, dass das heutige Urteil das beste Ergebnis ist, auf das wir hoffen können.“

Sie nannten Brott einen außergewöhnlichen Ehemann, Vater und Großvater und ein „Licht in der Welt der Musik“.

„Seine Abwesenheit hat eine unersetzliche Lücke in unserem Leben und in den Herzen aller hinterlassen, die sein Talent, seine Hingabe und seinen Geist bewunderten“, heißt es in der Erklärung.

„Sie wussten, was Sie taten“, sagt die Justiz zu Lojovic

Lojovics Anwältin, Mary Murphy, hatte eine Haftstrafe von fünf bis sechs Jahren beantragt, unter Berücksichtigung seiner langen Geschichte von psychischen Erkrankungen und bipolarer Diagnose.

Kronanwalt Brett Moodie informierte das Gericht über ähnliche Fälle von gefährlichem Fahren mit Todesfolge und über die Strafen, die die verurteilten Personen erhielten.

Während der Urteilsverkündung brachte Moodie auch zur Sprache, dass er bei Lojovics Aussage im Juni die mangelnde Erfahrung am Steuer für sein unberechenbares Fahrverhalten verantwortlich gemacht habe. Moodie sagte, Lojovic habe angegeben, dass er erst seit vier Jahren Auto fahre.

Am Donnerstag sagte Moodie vor Gericht, die Krone habe Lojovics Fahrerlaubnis überprüft und festgestellt, dass er seit 15 Jahren einen Führerschein habe.

In seiner Sachverhaltsdarstellung sagte Campling, dass Lojovics bipolare Störung dazu geführt habe, dass er unregelmäßig fahre, Lojovic habe jedoch in seiner Aussage zugegeben, dass er wusste, dass das, was er getan hatte, falsch war, und dass er sich entschieden habe, vom Tatort zu fliehen.

Er sagte auch, dass er Lojovics Geschichte des gefährlichen Fahrens berücksichtigt habe.

„Sie wussten, was Sie taten, Sie wussten, dass das falsch war, und Sie wollten nicht erwischt werden, indem Sie am Tatort blieben“, sagte Campling am Donnerstag vor Gericht.

„Sie hätten es verhindern können.“