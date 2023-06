Am liebsten würde Alan Shearer Harry Kane persönlich in der Säbener Straße 51 in München-Harlaching abliefern. „Wenn Harry zu den Bayern will, fahre ich ihn verdammt noch mal persönlich dorthin. Gib mir die Schlüssel, schalte das Navi ein und los geht’s“, sagte der ehemalige Torschütze bei The Athletic augenzwinkernd.

Warum Shearer so gerne das „Taxi“ nach Deutschland steuern würde, liegt auf der Hand: Mit 260 Toren ist der 52-Jährige der Rekordtorschütze der Premier League – Kane hat 213. Bei einem Transfer zum deutschen Rekordmeister wäre die Bilanz von Legende Shearer nur noch knapp nicht mehr in Gefahr sein. Doch ob Kane tatsächlich von Tottenham Hotspur nach München wechseln wird, ist noch offen.

Komplizierter Deal: Bayern würde 100 Millionen Euro zahlen

Es ist kompliziert, die Berichte reichen von „erledigt“ bis „keine Chance“. Fakt ist nur: Kane (29) ist Bayerns absoluter Wunschspieler.

Die Münchner sind sogar bereit, erstmals die 100-Millionen-Euro-Marke für den Stürmer mit eingebauter Torgarantie zu knacken. Die Spurs schmücken sich und sollen 150 Millionen fordern. Gegebenenfalls wollen sie ihre Ikone bis zum Vertragsende im Jahr 2024 behalten, um ihn dann ablösefrei ziehen zu lassen, heißt es.

Schließlich soll es bereits eine Einigung zwischen Kane und den Bayern geben. Der Kicker berichtete, die Münchner Verantwortlichen seien „zuversichtlich“. Kane hat durch seine Familie, die ihn berät, klare Signale seiner Bereitschaft gesendet.

Nicht deswegen – dachte zumindest der legendäre englische Trainer Harry Redknapp. Nationalmannschaftskapitän Kane bleibe „sicher bei Tottenham“, sagte Redknapp gegenüber der BBC: „Ich glaube, er baut gerade ein neues Haus. Und Familie ist für ihn das Wichtigste – deshalb hat Bayern München keine Chance.“ Unter Teammanager Redknapp bestritt Kane 2011 sein erstes Pflichtspiel für die Spurs und erzielte sein erstes Tor für die erste Mannschaft. „Er wird nicht nach Deutschland wollen“, glaubt der 76-Jährige, „das wird er nicht.“ Ich möchte seine Familie dorthin bringen, keine Chance.“ Warte.

Immerhin scheint die Transferkommission der Bayern den dritten Einstieg nach Raphael Guerreiro und Konrad Laimer perfekt gemacht zu haben. Wenig überraschend berichteten verschiedene Medien am Donnerstag von einer mündlichen Vereinbarung mit Verteidiger Min-Jae Kim (SSC Neapel). Der Südkoreaner hat eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro in seinen Vertrag aufgenommen. Bei Kane sind die Dinge weitaus komplizierter – obwohl Shearer als Fahrer zur Verfügung steht. (sid/mg)