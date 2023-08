Ausländische Autos sind out; Russische Motoren sind drin.

Das war die Botschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin an Beamte am Donnerstag während eines Treffens mit den Leitern von Produktionsunternehmen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS.

„Ministerien, Behörden und die Verwaltung haben darum gebeten, diese Praxis fortzusetzen (Käufe), um den Schwerpunkt auf im Ausland hergestellte Autos zu legen und diese Praxis fortzusetzen.“ „Ich sagte, dass dies absolut ausgeschlossen werden sollte und dass alle Beamten des Landes inländische Autos fahren sollten.“

Der russische Automarkt hat in den letzten Jahren gelitten, er litt unter der Last der Sanktionen und dem Rückzug internationaler Unternehmen aus dem Markt. Automobilhersteller wie Volkswagen, Mercedes-Benz und Nissan haben alle ihre Arbeit in Russland wegen des Kreml-Kriegs gegen die Ukraine eingestellt und so mehr Platz für russische Marken auf dem Markt geschaffen.

Der Umstieg auf das Fahren inländischer Autos werde „bescheidener als bisher“ sein, gab Putin zu, sagte aber, dass es eine gute Sache sei.

„Alle unsere Beamten sind wunderbar, aber sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass wir danach streben sollten, inländische Automarken und andere inländische Produkte zu entwickeln“, sagte Putin.

Lada ist Russlands bekannteste Automarke – obwohl Putin selbst schon in der luxuriöseren russischen Marke Aurus gesichtet wurde.