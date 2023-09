Berlin. Die Entscheidung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen aus Italien zu stoppen, hat kritische Reaktionen ausgelöst. Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alexander Throm, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Die einst vom Bundesinnenminister verkündete ‚historische Dynamik‘ in der europäischen Asylpolitik droht nun ‚historisch‘ zu scheitern.“ .“ Der Minister sprach im Vorfeld über die Entscheidung über ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS) Anfang Juni, das unter anderem Asylverfahren an den EU-Außengrenzen vorsieht.

Dieser Vorgang sei typisch für die gesamte Migrationspolitik des Bundesinnenministers, fügte Throm hinzu. „Auf große Ankündigungen folgt politische Ineffektivität.“ Die illegale Einwanderung nach Deutschland habe im Vergleich zum Vorjahr zuletzt um fast 80 Prozent zugenommen, „und Frau Faeser lässt es durchgehen.“ Der CDU-Politiker betonte, dass das Problem nur durch den Ausbau stationärer Grenzkontrollen unter Kontrolle gebracht werden könne. „Frau Faeser muss endlich handeln.“

Deutschland nahm statt der versprochenen 3.500 nur 1.670 Menschen auf

Auch der Leiter der Europaabteilung der Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl, Karl Kopp, kritisierte den Aufnahmestopp, allerdings mit gegenteiliger Begründung. „Das ist eine sehr unkluge und verantwortungslose Entscheidung“, sagte er dem RND. „Weil wir eine humanitäre Krise in Lampedusa und eine dramatische Situation im Mittelmeer haben. Wir haben auch eine sich verschlechternde Menschenrechtslage in Tunesien und eine Naturkatastrophe in Libyen.“ Kopp warnte: „Wir brauchen daher eine europäische Anstrengung.“ Wir brauchen Solidarität und Menschlichkeit. Wer nicht gemeinsam europäisch handelt, wird Europa verlieren. Und wer glaubt, dass man mit Sturheit das Richtige bekämpfen kann, der irrt.“

Im vergangenen Jahr hatte Deutschland zugesagt, bis zu 3.500 Menschen in besonders flüchtlingsbelasteten EU-Staaten aufzunehmen. Tatsächlich kamen bisher etwa 1.000 aus Italien und 670 aus Zypern. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte nun, dass bis auf weiteres keine Teams mehr nach Italien geschickt werden, um die Aufnahmen vorzubereiten. Begründet wurde diese Entscheidung wiederum damit, dass Italien seinerseits keine Flüchtlinge aus Deutschland aufnimmt, auch wenn es nach den Dublin-Regeln dazu verpflichtet ist.

Nach dem Dublin-System ist der EU-Staat, über den ein Flüchtling in die EU einreist, für die Aufnahme und Betreuung des Flüchtlings verantwortlich. Dabei handelt es sich überwiegend um die Staaten mit EU-Außengrenzen wie Italien, Malta oder Griechenland. Reisen Asylbewerber von dort in andere EU-Staaten, können diese EU-Staaten Flüchtlinge zurückschicken – sofern die formal zuständigen Staaten ihr Einverständnis geben. Aber in der Praxis funktioniert das nicht. Der Sprecher des Bundesinnenministeriums teilte mit, dass es sich bei den über 12.400 Transferanträgen in diesem Jahr tatsächlich nur um zehn Transfers gehandelt habe.