Faeser solidarisiert sich am Tag der Menschenrechte mit der Protestbewegung im Iran

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) solidarisierte sich am Internationalen Tag der Menschenrechte mit der Protestbewegung im Iran. „Frau, Leben, Freiheit“, wiederholte Faeser am Samstag auf Twitter den Slogan der iranischen Protestbewegung. Sie postete auch ein Video, in dem sie ihren Respekt für „die vielen iranischen Frauen und Männer ausdrückt, die mit unglaublichem Mut ihr Leben riskieren, um sich für die Menschenrechte in ihrem Land einzusetzen“.

Faeser betonte, Deutschland setze sich seit Beginn der Proteste im Iran für ein Ende der Gewalt dort ein. Zudem habe die Europäische Union „sehr gezielte Sanktionen“ beschlossen, um den Druck auf die Islamische Republik zu erhöhen und „die Täter zur Rechenschaft zu ziehen“.

Die Ministerin wandte sich in ihrem Video auch an Hunderttausende Menschen mit iranischen Wurzeln in Deutschland. „Wir werden Sie hier in Deutschland beschützen“, versprach ihnen der Minister. Die deutschen Sicherheitsbehörden „haben die Lage genau im Blick“. Zudem bleibt der Abschiebestopp für den Iran bestehen.

Faeser rief alle dazu auf, sich für die Interessen der Iraner einzusetzen. „Lasst uns heute und auch hier die Stimme der Menschen im Iran werden“, sagte sie im Video „For Freedom. For Human Rights“.

Für diesen Samstag sind in mehreren deutschen Großstädten am Tag der Menschenrechte Solidaritätskundgebungen für die iranische Protestbewegung geplant. Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes hat zusammen mit anderen Gruppen zu einem „Frauenmarsch“ in der Berliner Innenstadt aufgerufen. Weitere Demonstrationen sind unter anderem in Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München geplant.

Auslöser der Proteste im Iran war der Tod des jungen Kurden Mahsa Amini am 16. September. Der 22-Jährige starb, nachdem er von der Sittenpolizei wegen eines unsachgemäß getragenen Kopftuchs festgenommen worden war. Aktivisten werfen der Polizei vor, die junge Frau missbraucht zu haben. Hunderte Menschen wurden bei den Protesten getötet und zahlreiche Festnahmen vorgenommen.

Ein junger Mann ist am Donnerstag im Iran hingerichtet worden, weil er bei einer Straßensperre in Teheran ein Mitglied der paramilitärischen Basij-Milizen verletzt haben soll. Westliche Regierungen kritisierten die Vollstreckung des Todesurteils scharf, das Auswärtige Amt in Berlin bestellte den iranischen Botschafter vor.

AFP