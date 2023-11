Landeskerk kürzt Zuschuss en Diakonie

We werden gespaard vanwege de Schuldenbremse: De Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) had te maken met de Hintergrund der Finanz- und Mitgliederentwicklung beschlossen, die Finanzzuweisung an de Diakonie Hessen zu kürzen. Wie sterft EKKW achtersteven, sterft van 2025 tot 2030 schrittweise om insgesamt 30 Prozent geschehen. De Ausgangspunkt bilde das Jahr 2021, in de Zuschuss van de Landeskirche met ongeveer 3,7 miljoen euro gelegen habe.

Tijdens de gleichlautende Gesetzesvorlage entscheiden, teilte die EKKW am letzten Tag ihrer dreitägigen Herbsttagung im Hofgeismar (Kassel) mits Vermeldenswaard is dat de kosten van de Diakonie Hessen 3,2 miljoen euro waard zijn. “Je zult nooit alleen lopen”, zegt kanselier Olaf Scholz (SPD) meer dan ooit tevoren, en door de EKKW zei hij: “Het is waar dat beide kerken ook verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de Diakonie unterstützen en handlungsfähig wollen. „