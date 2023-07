Faeser plant umfassenderen Schutz kritischer Infrastruktur

Stand: 20.07.2023 15:28 Uhr

Bundesinnenminister Faeser fordert einen besseren Schutz kritischer Infrastruktur. Ein neues Gesetz soll Mindeststandards festlegen und betrifft staatliche Institutionen, aber auch private Unternehmen wie Flughafenbetreiber.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) forderte einen besseren Schutz sogenannter kritischer Infrastrukturen, insbesondere Flughäfen und Bahnanlagen. Auf der Schiene muss es Ausweichmöglichkeiten geben, etwa bei Streckenkürzungen. „Dass dann im Ernstfall sofort ein Netzwerk A und B in Betrieb geht“, sagte sie ARD-Morgenmagazin.

Auch an Flughäfen sei es „inakzeptabel“, dass Klimaaktivisten relativ einfach über Zäune klettern könnten. Demonstranten der „letzten Generation“ blockierten vergangene Woche zahlreiche Straßen und behinderten zeitweise auch den Flugverkehr an zwei deutschen Flughäfen. Krankenhäuser hingegen sind ein Beispiel für einen Bereich, der bereits gut reguliert ist. Es gibt bereits Richtlinien für Maßnahmen bei einem Stromausfall.

Einheitliche Regelungen

Mit dem Krieg in der Ukraine und Naturkatastrophen wie dem Hochwasser im Ahrtal habe sich die Situation verändert, sagte Faeser. Sie will Regelungen „erstmals in Deutschland branchenübergreifend“ treffen.

Ein neues Gesetz soll bundesweit einheitliche Mindeststandards festlegen. Am Montag wurde der Entwurf für das sogenannte KRITIS-Dachgesetz vorgestellt. Im Dezember hat das Bundeskabinett hierzu Eckpunkte beschlossen.

Zu den kritischen Infrastrukturen zählen zahlreiche Bereiche von Energie, Trinkwasser und Abwasser über Verkehr, Banken und digitale Infrastruktur bis hin zum Gesundheitssektor und der Lebensmittelproduktion.