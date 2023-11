Fälle von schwerem Durchfall nehmen in ganz Großbritannien zu, und Wissenschaftler wissen nicht, warum: ScienceAlert

Infektionen durch einen Parasiten, der lang anhaltenden, schweren Durchfall verursachen kann, haben im gesamten Vereinigten Königreich einen „beispiellosen und anhaltenden“ Anstieg erlebt. Dieser Anstieg der Infektionen hält seit Mitte August an.

Allein Ende September wurden fast 500 Fälle von Kryptosporidiose in einer Woche gemeldet – fünfmal mehr als für diese Jahreszeit erwartet.

Und dies ist möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs, da nur etwa ein Achtel der Infektionen jemals gemeldet wird.

Obwohl die Zahl der Fälle zu sinken beginnt, liegen sie immer noch deutlich über den erwarteten Zahlen. Und die Gründe, warum die Fallzahlen in diesem Jahr so ​​hoch sind, sind noch unbekannt.

Was ist Krypto?

Kryptosporidiose (manchmal auch Krypto genannt) wird durch verursacht Kryptosporidium Parasit.

Es gibt mehrere Arten von Kryptosporidium, von denen die meisten nur selten (wenn überhaupt) beim Menschen Krankheiten verursachen. Es gibt zwei Arten, die beim Menschen Infektionen verursachen: C. parvum Und C. hominis.

C. hominis verursacht fast ausschließlich Infektionen beim Menschen C. parvum verursacht Infektionen bei vielen verschiedenen Säugetieren – am häufigsten bei Rindern. Aber es gibt eine Untergruppe von C. parvum das hat sich in letzter Zeit zu einer Form entwickelt, die im Allgemeinen nur Menschen infiziert.

Das Hauptsymptom von Krypto ist wässriger Durchfall, der mit Magenkrämpfen, Dehydration, Erbrechen, Fieber oder Gewichtsverlust einhergehen kann. Infektionen dauern im Durchschnitt etwa zehn Tage, was viel länger ist als bei anderen Infektionen, wie z Salmonellen oder Campylobacter.

Krypto betrifft vor allem Kinder, typischerweise solche im Vorschulalter. Kinder sind aufgrund ihrer mangelnden Immunität am stärksten gefährdet.

Wie kontrahiert man es?

Krypto wird durch versehentliches Verschlucken von Fäkalien verursacht. Der Parasit kann durch Nahrung, Wasser und Kontakt mit einer infizierten Person oder einem infizierten Tier übertragen werden. Viele Krypto-Ausbrüche wurden dadurch verursacht, dass Menschen Wasser tranken, das durch menschliche oder tierische Fäkalien verunreinigt war, oder nicht pasteurisierte Milch oder kontaminierte Lebensmittel – typischerweise Salate – konsumierten.

Ausbrüche wurden auch mit Besuchen auf Bauernhöfen, in Kindertagesstätten und sogar in Schwimmbädern in Verbindung gebracht.

Die meisten Menschen erholen sich von der Kryptowährung, ohne dass eine Behandlung erforderlich ist. Aber manchmal kann Krypto schwere Krankheiten verursachen, die zu Gewichtsverlust und Dehydrierung führen. Infektionen durch die C. hominis Insbesondere Belastungen können mitunter zu langanhaltendem Durchfall, Reizdarmsyndrom, Gewichtsverlust und Müdigkeit führen.

Auch Menschen mit stark geschwächter Immunabwehr – etwa Menschen mit HIV/Aids oder Blutkrebs – haben ein höheres Risiko für schwere und möglicherweise tödliche Infektionen.

Es gibt keinen Impfstoff gegen Kryptosporidiose. Wenn Sie sich doch mit Krypto anstecken, achten Sie darauf, viel Wasser zu trinken, um verlorene Flüssigkeiten auszugleichen. Menschen mit schwereren Infektionen oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem können antiparasitäre Medikamente verschrieben bekommen. Diese wirken zwar nicht immer, können aber dazu beitragen, die Dauer der Symptome zu verkürzen.

Was steckt hinter dem aktuellen Ausbruch?

Die Ursachen des aktuellen Anstiegs in Kryptosporidium Infektionen im Vereinigten Königreich ist nicht klar.

Vor der COVID-19-Pandemie war mit einem Anstieg der Infektionen jedes Jahr im Spätsommer und Frühherbst zu rechnen. Doch in diesem Jahr ist der Anstieg besonders groß. In den meisten Teilen des Vereinigten Königreichs haben die Infektionen stark zugenommen, was darauf hindeutet, dass dies wahrscheinlich nicht auf einen lokalisierten Ausbruch zurückzuführen ist.

Eine Erklärung ist, dass dieser Anstieg auf eine erhöhte Exposition zurückzuführen ist.

Etwa zwei Drittel davon wurden kürzlich gemeldet C. hominis Fälle wurden mit Auslandsreisen in Verbindung gebracht – hauptsächlich nach Spanien. Rund 80 Prozent davon C. hominis Fälle berichteten, dass sie in den 14 Tagen vor dem Unwohlsein geschwommen waren.

In Spanien haben die Städte Tarazona und Zaragoza im Spätsommer große wasserbedingte Ausbrüche von Kryptowährungen gemeldet. Es ist jedoch zweifelhaft, ob ein Ausbruch in einem Teil Spaniens, der weit von den Mittelmeerstränden entfernt liegt, die die meisten Touristen ansteuern, diesen Anstieg erklären könnte.

Dies erklärt auch nicht einige der derzeit gemeldeten Krypto-Fälle, da Auslandsreisen und Schwimmen deutlich seltener erfasst wurden C. parvum Fälle.

Eine weitere plausible Erklärung für diese aktuelle Welle ist, dass unsere Immunität gegenüber Krypto aufgrund der COVID-Kontrollmaßnahmen gesunken ist. Dies bedeutet, dass der Parasit mehr Menschen infizieren kann, als dies normalerweise der Fall wäre.

Dies wäre sinnvoll, da die hohe Zahl an Virusinfektionen im letzten Jahr auf mangelnde Immunität zurückzuführen ist. Ganz zu schweigen C. hominis In den ersten beiden Jahren der Pandemie verschwanden die Infektionen aufgrund der COVID-Beschränkungen nahezu. C. parvum Auch die Infektionen gingen zurück – allerdings überwiegend nur in den ersten Monaten nach Einführung der Beschränkungen.

Aber wenn eine verringerte Immunität die einzige Erklärung wäre, würden wir erwarten, dass es in anderen Teilen Europas zu einem Anstieg der Fallzahlen kommt. Leider werden Krypto-Infektionen in ganz Europa uneinheitlich gemeldet, was Vergleiche erschwert. Aber unter den Nachbarn des Vereinigten Königreichs gab es in Irland in diesem Jahr sicherlich mehr Fälle als üblich – selbst in den Jahren vor COVID.

Ich vermute, dass die Erklärung für den Ausbruch eine Kombination aus beidem ist. Die verringerte Immunität der Bevölkerung nach einigen Jahren mit sehr wenigen Infektionen führte zu erhöhten Infektionsraten. Dies führte dann zu einer erhöhten Kontamination von Schwimmbädern – was zu noch mehr Infektionen führte.

Wie können Sie sich schützen?

Obwohl sich die meisten Infektionen in der aktuellen Welle beim Schwimmen zugezogen haben, würde ich den Menschen nicht empfehlen, das Schwimmen zu meiden, um sich zu schützen – es sei denn, sie haben schwere Probleme mit der Immunität. Versuchen Sie jedoch, beim Schwimmen kein Wasser zu schlucken.

Wenn ein anderer Badegast im Pool einen Unfall hat, verlassen Sie ihn unbedingt umgehend, um ein Verschlucken von Wasser zu vermeiden. Wenn Sie unter Durchfall leiden, sollten Sie das Schwimmen ebenfalls meiden, um andere Schwimmer zu schützen.

Paul Hunter, Professor für Medizin, University of East Anglia

Dieser Artikel wurde von The Conversation unter einer Creative Commons-Lizenz erneut veröffentlicht. Lesen Sie den Originalartikel.