Fälle von Föten mit umgedrehten Organen haben sich in China vervierfacht – Ars Technica

Ärzte in China berichten über einen erschreckenden und unerklärlichen Anstieg bei Feten mit Situs inversus, einer seltenen angeborenen Erkrankung, bei der die Organe in Brust und Bauch spiegelbildlich zu ihrer normalen Position angeordnet sind.

Laut einem kurzen Bericht, der am Donnerstag im New England Journal of Medicine erschien, hat sich die Rate der mit dieser Erkrankung diagnostizierten Feten im Vergleich zu historischen Raten in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 vervierfacht.

Für den Bericht haben Ärzte zweier großer Geburtshilfezentren in den Städten Shanghai und Changsha die klinischen Aufzeichnungen ihrer Zentren von Januar 2014 bis Juli 2023 zusammengefasst. Die Ärzte stellten fest, dass die jährliche Gesamtzahl der Situs-inversus-Fälle im Zeitraum 2014 bis 2022 typischerweise etwa fünf betrug auf sechs pro 10.000 schwangere Menschen, die sich einer Ultraschalluntersuchung unterziehen. Doch im Jahr 2023 stieg die Rate sprunghaft auf fast 24 Fälle pro 10.000 Ultraschalluntersuchungen.

Bei der Betrachtung der Fälle im Jahr 2023 nach Monaten stellten die Forscher fest, dass der Anstieg des Situs inversus im April begann und bis Juni andauerte, bevor er im Juli wieder die Hintergrundraten erreichte. Insgesamt gab es zwischen Januar und Juli 2023 56 Fälle von Situs inversus bei 23.746 schwangeren Frauen, die sich einer Ultraschalluntersuchung unterzogen.

Die Ultraschalluntersuchungen zur Diagnose der Erkrankung wurden im Allgemeinen zwischen der 20. und 24. Schwangerschaftswoche durchgeführt. Die Autoren stellten fest, dass es keine Änderungen in den Diagnosekriterien gab, die den „auffälligen Anstieg“ erklären könnten.

„Keine Schlussfolgerungen“

Ohne stützende Beweise spekulieren die Ärzte, dass dies mit einem Anstieg der COVID-19-Fälle zusammenhängen könnte, der Ende 2022 begann, als China seine Null-COVID-Politik abrupt aufhob. Die darauffolgende Welle von COVID-19 infizierte letztlich rund 82 Prozent der chinesischen Bevölkerung, also über 1,4 Milliarden Menschen, schrieben die Autoren. Die COVID-19-Fälle erreichten Ende Dezember ihren Höhepunkt und die Welle erstreckte sich bis Anfang Februar.

Etwa vier Monate nach dem Höhepunkt der COVID-19-Fälle begann der Anstieg des Situs inversus. Die Autoren spekulieren, dass das Virus die Erkrankung direkt ausgelöst haben könnte, indem es Föten in der Gebärmutter infizierte, oder indirekt über mütterliche Entzündungsreaktionen.

Aber das ist alles höchst spekulativ. Zum einen enthält der Bericht keine Daten darüber, ob schwangere Frauen, deren Föten mit der seltenen Erkrankung diagnostiziert wurden, während ihrer Schwangerschaft überhaupt COVID-19 hatten – und wie hoch ihre SARS-CoV-2-Infektionsraten im Vergleich zu denen bei Schwangerschaften ohne Situs inversus waren . Es enthält auch keine Daten zu genetischen und umweltbedingten Faktoren, die bekanntermaßen mit Situs inversus zusammenhängen. Und obwohl sich die Fälle von Situs inversus vervierfachten, waren sie insgesamt immer noch sehr selten, und in anderen Wellen von SARS-CoV-2-Infektionen wurden keine derartigen Spitzenwerte gemeldet, auch nicht nach Beginn der Pandemie Ende 2019 in China.

Daher erkennen die Autoren an, dass aus dem aktuellen Bericht „keine Schlussfolgerungen“ hinsichtlich der Ursache des ungewöhnlichen Anstiegs gezogen werden können. Sie fordern jedoch weitere Forschung, um zu verstehen, was hinter dem Anstieg steckte und welche mögliche Rolle SARS-CoV-2 spielte. Die gute Nachricht ist, dass die meisten Menschen mit Situs inversus eine normale Lebenserwartung haben.