Factcheck – Was taugen het schoonheidsgeheim van de sterren?

Hämorrhoidencreme tegen Tränensäcke? Wenige Hairwäschen für eine full Mähne? Schoonheidstrends voor schöneres Aussehen zijn populair – en de sterren zijn vaak populair. Maar was macht Sinn en wasschadet dem Aussehen mehr als es der Schönheit hilft? dr. med. Mehmet Atila, Facharzt für Plastische en Ästhetische Chirurgie, kreeg een gängigen Beauty-Mythen auf die Spur.

Insbesondere in Zeiten des Social-Media-Schönheitswahns hadernviele Menschen mit sich selbst and versuchen mit verschiedenen Produkten and Methoden ein makelloses Erscheinungsbild zu erzielen. „Im Bereich der Schönheitspflege gibt es zahlreiche Beauty-Mythen, die einerseits helfen – anders auch dem Körper auf Dauer Schaden Können“, meldt Dr. med. Mehmet Atila, Facharzt für Plastische en Ästhetische Chirurgie en Direktor des Medical-Inn-Zentrums in Düsseldorf. Er is echter Mythen wahr of schlichtweg falsch sind en bei welchen das Sprichwort „Weniger ist mehr“ zutrifft.Hämorrhoiden-Salben lassen Tränensäcke en Augenringe verschwinden Viele Stars schwören auf Hämorrhoiden-Salben, die sich engels als ultieme Waffen tegen Falten en dunkle Eigen augenring. Maar Vorsicht! „Das Auftragen einer Hämorrhoiden-Salbe im Bereich der Augen kann Allergieën of Hautreizungen hervorrufen en zudem die Augenpartie trocken und schuppig zijn lassen – dies wiederum vertärkt die Faltenbildung und macht Augenringe noch auffälliger“, dus der Schönheits Surgery. mit einer Eigenbluttherapie erzielen, die Zellregeneratie en Hauterneuerung anregt en Augenringe sowie Tränensäcke optisch gecorrigeerd. Het is een van de beste haarwassingen.Allerhande shampoos voor het wassen van de kop van het haar, met zoveel verschillende stoffen versorgt en vaderlijk schneller uitgevallen. Er zijn geen milde, pH-neutrale shampoos die je haar verwennen en wassen met lauwwarm water. De meeste producten van andere dan siliconen en mineralen, die poreuze klompen, jedoch kommt esvielmehr auf Dosis, Produkte en Hautpflege and.Ungeeignetes Make-up sowie nachlässiges Abschminken fordern die Bildung from Falten sowie von Pickeln, Mitessern and Others Unreinheiten. Het is altijd zo dat de Haut vor hen Auftragen eines Make-ups sowie nach dem Abschminken einzucremen en Make-up-Pinselregelmäßig zu Reinigen. Frau auf – die Cellulite, ook Orangenhaut genannt. „Cellulitis is genetisch bepaald en bestaat uit verschillende soorten huid, maar de crèmes die normaal zijn, weten niet meer dan dat“, schreef Dr. nen Langzeiteffekt in den tieferen Hauutschichten bewirkt. U kunt uw cellulitis en vetverbrandende crèmes en de bindweefselveroudering verminderen. „Anti-Aging-producten zijn er met 40 jaar nutzen die de hoge waarden van de 20e eeuw hebben verbeterd. . ‚Beeinflusst von Genetik, Ernährung, Lebensweise en externe factoren konden erste Fältchen schon mitte Mitte 20 auftreten. Ab diesem Zeitpunkt is de anwendung van anti-verouderingsproducten sinnvoll, um nicht nur Falten zu minimieren, sondern auch vorzubeugen – zumal spaetestens mit 30 Jahren der natürliche Hyaluronsäure mirror anfängt zo sinken“, meldt Dr. Atila. orbene Hautzellen, regen die Zellerneuerung en en fördern die Durchblutung – Peelings erweisen sich als wahre Beautyhelfer. Das heißt wohl: je öfter, desto besser, of? „Het is een wonderbaarlijke methode, um Falten entgegenzuwirken, jedoch cann sie auch bei zu häufiger Anwendung das Gegenteil bewirken“, zei Dr. Atila en waarschuwde: „Unsere Hautzellen erneuern sich etwa all 28 Tage – of zu häufigem Peelen müssen sich die Hautzellen schneller teilen als normalerweise und das begonnen met die Hautalterung.” daar.

