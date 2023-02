Washington

Rep. George Santos, de New Yorkse Republikein die een groot deel van zijn biografie verzonnen heeft, ging zitten voor een uitgebreid interview met Piers Morgan – en loog over zijn leugens.

Morgan kreeg Santos zover om expliciet toe te geven dat hij “een vreselijke leugenaar” was over bepaalde “onderwerpen”. Maar hoewel Santos al snel enkele van zijn valse beweringen toegaf, zoals zijn ‘zeer stomme’ fictie over zijn afstuderen aan de universiteit, was hij bedrieglijk en ontwijkend toen Morgan hem confronteerde met andere valse beweringen.

Hier is een factcheck van enkele dingen die Santos zei in het interview, dat maandag online werd geplaatst. Dit is niet bedoeld als een uitgebreide lijst; Santos heeft tegenover Morgan verschillende verklaringen afgelegd die niet onmiddellijk kunnen worden bewezen of weerlegd.

Morgan zei tegen Santos: “Je beweerde Joods te zijn, maar je bent niet Joods.” Santos antwoordde: “Ik heb nooit beweerd joods te zijn.” Hij hield vol dat hij eerder ‘altijd een grap over de gunst van een feest had gemaakt’ dat hij ‘joods’ was.

Feiten eerst: Santos’ bewering dat hij “nooit beweerd joods te zijn” is onjuist. Santos beweerde herhaaldelijk joods te zijn, zoals Morgan hem snel in herinnering bracht.

Hier zijn vier voorbeelden van Santos die beweert joods te zijn.

Santos zei in een radio-interview tijdens de campagne van 2022: “Ik ben een Latino-jood.” Toen Santos later in het jaar in dezelfde show verscheen, zei hij terwijl hij de Democraten bekritiseerde: “Ik ben een Latino-jood. Waardoor ze gaan trillen in hun broek. Omdat de realiteit is: ik heb het allemaal, schat.

In een position paper dat de Santos-campagne produceerde tijdens de campagne van 2022, waarvan de Joodse publicatie The Forward meldde dat deze door zijn campagne werd verspreid onder Joodse groepen, schreef Santos: “Als een trotse Amerikaanse Jood ben ik talloze keren naar Israël geweest vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven , en ontspannen reizen.” En in een toespraak tot de Republikeinse Joodse Coalitie in november, nadat hij was gekozen om het 3e district van New York te dienen, beweerde Santos dat hij de derde Joodse Republikein zou zijn die momenteel in het Congres dient. . We hebben het verdrievoudigd – we hebben het daar bijna verdrievoudigd.”

Santos beweerde vorig jaar ook publiekelijk Joodse grootouders van moederskant te hebben die de Holocaust hebben overleefd door Europa te ontvluchten naar Brazilië. Meerdere genealogen hebben CNN verteld dat er geen bewijs is voor dit verhaal, en in de archieven wordt vermeld dat die grootouders in Brazilië zijn geboren. (Santos vertelde Morgan dat hij bij zijn beweringen blijft, dat zijn grootouders “veel van hun documenten hebben vervalst” terwijl ze in Brazilië waren om het te laten lijken alsof ze daar zijn geboren, en dat hij “DNA-testkits heeft besteld, en ik heb gedaan vier van hen tot nu toe, en ik wacht gewoon op hun terugkeer. “)

Santos’ verhaal over zijn identiteit is soms gevarieerd. The Forward vond een interview uit 2022 waarin hij zichzelf ‘een goede oude katholiek, ja, maar met een joodse moeder’ noemde en zei dat hij ‘half joods, half katholiek’ was. In een interview in 2020 sprak hij over zijn vermeende joodse afkomst, maar zei hij: “Ik ben katholiek” en dat hij “niet probeerde om joods erfgoed of zoiets te claimen” – maar hij zei ook: “Ik geloof dat we uiteindelijk allemaal joods zijn. , omdat Jezus Christus joods was.”

Hoe dan ook, zijn bewering dat hij “nooit beweerd joods te zijn” is gewoon niet waar. Hij heeft de claim publiekelijk en ondubbelzinnig ingediend.

Santos hield vol dat “iedereen altijd heeft gelachen” om zijn vermeende “grap” over hoe hij, katholiek opgevoed maar met joodse grootouders, “joods” is. Hij haalde zijn toespraak in november voor de Republikeinse Joodse Coalitie aan.

“Mensen lachten hysterisch”, zei hij. “Het was grappig voor hen. Ze vonden het geweldig.” Toen Morgan zei dat hij niet denkt dat Joodse mensen dit grappig vinden, protesteerde Santos: “Ze waren Joods!”

Feiten eerst: Dit verhaal is fictief. Santos maakte er geen grap over dat hij ‘joods’ was.is” in zijn toespraak tot de Republikeinse Joodse Coalitie; hij beweerde eerder gewoon joods te zijn. Terwijl Santos grinnikte tijdens zijn opmerking dat zijn verkiezingsoverwinning het aantal Joodse Republikeinen in het Congres bijna had verdrievoudigd, en hoewel het klonk alsof sommige toehoorders hier ook lachten, was er geen teken dat hij een grapje maakte over zijn identiteit zelf. De Republikeinse Joodse Coalitie heeft hem verloochend.

Op maandag, nadat een CNBC-verslaggever een ontkrachting van de bewering van Santos aan Morgan had getweet – waarin hij Santos vertelde dat hij zichzelf niet “Joods” had genoemd in de toespraak en eigenlijk “aan de menigte had voorgesteld dat je een inkomende Joodse wetgever was” – coalitie topman Matt Brooks getweet ter ondersteuning van de ontmaskering: “Factcheck: WAAR!” Beken gezegd in een verklaring in december: “We zijn erg teleurgesteld in Santos, verkozen tot congreslid. Hij bedroog ons en gaf een verkeerde voorstelling van zijn afkomst. In openbare commentaren en tegenover ons persoonlijk beweerde hij eerder joods te zijn.”

Morgan herinnerde Santos eraan dat hij had beweerd dat hij naar Horace Mann ging, een elite particuliere voorbereidende school in New York City, voordat hij in zijn laatste jaar moest vertrekken omdat zijn familie in financiële moeilijkheden verkeerde – maar dat Horace Mann CNN vertelde dat het geen gegevens van hem heeft Bijwonen.

Santos bleef volhouden dat hij Horace Mann had bijgewoond. Hij zei: ‘Ik daag uit om te zien onder welke naam ze kijken. Als je naar mijn hele onderwijsgeschiedenis kijkt, was dat niet onder de naam George Santos.” Hij zei dat hij mogelijk is vermeld onder een van de twee andere namen die hij heeft gebruikt, George Devolder of Anthony Devolder. Toen Morgan zei dat hij dacht dat de school die namen ook had gecontroleerd en geen teken van hem had gevonden, zei Santos: ‘Ik zat daar zes maanden in de negende klas.’

Feiten eerst: Horace Mann “controleerde alle gegevens en alle namen, en hij was niet aanwezig”, vertelde een woordvoerder van de school, Ed Adler, dinsdag aan CNN.

Het is ook vermeldenswaard dat de bewering van Santos dat “ik daar zes maanden in de negende klas zat” een aanzienlijke discrepantie is met een bewering die hij deed tijdens een YouTube-show tijdens de campagne van 2020, toen hij zei dat hij de school slechts “vier maanden tot vier jaar” verliet. diploma uitreiking.”

Morgan herinnerde Santos eraan dat hij had beweerd een masterdiploma in bedrijfskunde te hebben behaald aan de New York University en een sterke 710 te hebben gescoord op het GMAT-examen dat wordt afgelegd door aanvragers van afgestudeerde bedrijfsprogramma’s. Santos gaf toe dat hij de bewering over de NYU-graad had verzonnen, maar zei: ‘De realiteit is dat ik niet weet waar die ‘GMAT’ vandaan komt. Ik heb dat nooit op mijn website of mijn bio gezet.

Toen Morgan correct zei dat de bewering over de GMAT-score op zijn cv stond, zei Santos: “Wat – het cv is nooit door mij geleverd of geleverd.” Toen Morgan vroeg wie het had geleverd, zei Santos: “Ik heb geen idee waar dat vandaan kwam.” Hij voegde eraan toe: ‘Ik heb het niet geleverd en niemand die met mij geassocieerd is, heeft het geleverd. Dat kwam van de GOP en ik probeer nog steeds te begrijpen waar dat vandaan kwam.

Feiten eerst: Santos “presenteerde” dit cv persoonlijk aan het Republikeinse Comité van Nassau County tijdens een persoonlijke bijeenkomst terwijl hij de steun van het comité zocht bij de verkiezingen van 2020, vertelde woordvoerder Mike Deery dinsdag aan CNN.

De New York Times publiceerde het cv in januari en meldde dat Santos het aan de commissie had verstrekt terwijl hij zijn mislukte run in 2020 voortzette. De voorzitter van de Republikeinse commissie van de provincie, Joseph Cairo, zei tijdens een persconferentie in januari dat Santos, terwijl hij in 2020 de goedkeuring van de commissie zocht, “een cv heeft ingediend dat totaal onwaar is”.

Na ten onrechte te hebben beweerd dat Santos een master in business had van NYU, stond in het cv “GMAT 710.” Er stond verder dat hij afstudeerde bij de beste 1% van zijn klas van Baruch College, een school waar hij niet naar toe ging. Het zei ook dat hij bij Goldman Sachs en Citigroup had gewerkt, beweert dat hij nu toegeeft onjuist te zijn.

Morgan vroeg Santos naar een bewering van een militaire veteraan, Rich Osthoff, dat Santos online geld inzamelde voor de stervende hond van Osthoff, terwijl Osthoff in 2016 dakloos was, maar nooit het geld van de GoFundMe-inzamelingsactie overhandigde. De FBI heeft Osthoff geïnterviewd over de beschuldiging.

Santos zei: “Ik heb deze man nog nooit ontmoet.” Gevraagd naar de GoFundMe-pagina, zei Santos dat hij in de loop der jaren “talloze” GoFundMe-pagina’s heeft opgezet voor dieren in nood, maar dat “velen van hen” werden “beheerd door andere mensen”, gewoon opgezet onder zijn naam omdat “ik de hoofdaccounthouder op de Facebook-pagina.” Hij zei dat de hond van Osthoff de operatie zou hebben ondergaan als Osthoff Santos ooit had ontmoet. En kort daarna zei hij: “Als er een GoFundMe-pagina is, en als ze me er een gaan geven, zal ik dat niet ontkennen. Maar ik heb hem nooit ontmoet, ik heb deze zaak nooit aangenomen en ik heb nooit het geld van zijn hond aangenomen.

Feiten eerst: Santos minimaliseerde op bedrieglijke wijze zijn betrokkenheid bij de inzamelingsactie voor de hond van Osthoff. Santos uitvoerig met Osthoff gecommuniceerd over de inzamelingsactie – in talloze sms-berichten die Osthoff aan CNN heeft gestuurd en, volgens Santos’ eigen opmerkingen in de tekstchat, ook telefonisch. Bovendien is de GoFundMe-pagina voor de hond van Osthoff gemaakt onder een van de namen die Santos heeft gebruikt, Anthony Devolder, en heeft Santos (onder de naam George Devolder) de GoFundMe-pagina gepromoot met een bericht op zijn eigen Facebook-pagina.

Osthoff zei dinsdag in een bericht aan CNN: “Hij heeft me talloze keren aan de telefoon gesproken, zijn NAAM stond in de titel van de GoFundMe en ik heb de pers en wetshandhavers voorzien van tientallen sms-berichten tussen Devolder en mijzelf.” Hij zei dat Santos “weet wat er is gebeurd.”

GoFundMe zei in een verklaring van januari aan CNN: “Toen we eind 2016 een melding kregen van een probleem met deze geldinzamelingsactie, zocht ons vertrouwens- en veiligheidsteam bewijs van de levering van geld van de organisator. De organisator reageerde niet, wat ertoe leidde dat de inzamelingsactie werd verwijderd en dat de e-mail die aan dat account was gekoppeld, niet meer op ons platform kon worden gebruikt.”

Santos zei in een verklaring van januari aan CNN in reactie op de beweringen van Osthoff: “Ik heb geen idee waar hij het over heeft, en het gekke is dat iedereen die mij kent, weet dat ik naar de hel en terug zou gaan voor een hond en vooral een veteraan.” Hij beschreef het verhaal, voor het eerst gerapporteerd door Patch.com, als “gewoon meer van het effect”.