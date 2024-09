Der Potsdamer Unternehmer Christoph Miethke findet klare Worte, wenn es um die AfD geht: „Das Menschenbild dieser Partei ist inakzeptabel.“ Miethke, 64 Jahre alt und Chef von 260 Mitarbeitern, befürchtet, dass nach der Wahl in Brandenburg eine mächtige AfD. Seine Mitarbeiter kommen aus mindestens 20 Ländern, manche haben sogar mehrere Staatsangehörigkeiten. Viele von ihnen waren schon vor der Wahl besorgt. „Ich habe Kollegen aus dem Ausland, die mir sagen: ,Ich gehöre hier nicht hin, ich bin ein Störenfried‘“, sagt Miethke.

Miethke ist auf diese Mitarbeiter angewiesen, um sein Unternehmen weiterhin erfolgreich führen zu können. Als Zeichen seiner Unterstützung hat er in der Vergangenheit zu Demonstrationen gegen die AfD aufgerufen, außerdem engagiert er sich in einem Verein für mehr Toleranz. Und zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes ließ er sein Bürogebäude mit einem Banner bekleben, auf dem stand: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Dass die AfD seit der Wahl am Sonntag nun noch stärker geworden ist, wird seiner Meinung nach nicht nur Fachkräfte aus dem Ausland abschrecken, sondern auch Touristen. „Die Welt schaut auf uns und denkt: Was ist schon wieder los in Deutschland?“