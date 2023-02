Facebook-moederbedrijf Meta voert haar inspanningen op om onderzoek naar kunstmatige intelligentie te bevorderen, nu de concurrentie tussen ’s werelds grootste technologiereuzen om nieuwe AI-aangedreven tools uit te rollen, toeneemt.

Op vrijdag zei de krachtpatser van sociale media dat onderzoekers zich kunnen aanmelden voor toegang tot hun grote taalmodel, LLaMA. Krachtige tools voor grote taalmodellen, zoals ChatGPT van Open AI, waarmee snel essays kunnen worden gemaakt en vragen kunnen worden beantwoord. In februari, Microsoft lanceerde een AI-aangedreven Bing-zoekmachine en Google onthulde een AI-chatbot die bekend staat als Bard.

Meta-CEO Mark Zuckerberg schreef in een Facebook-bericht dat grote taalmodellen “veel belovend zijn gebleken bij het genereren van tekst, het voeren van gesprekken, het samenvatten van geschreven materiaal en meer gecompliceerde taken zoals het oplossen van wiskundige stellingen of het voorspellen van eiwitstructuren.”

De release van het model laat zien hoe AI een belangrijk aandachtspunt blijft voor technologiebedrijven terwijl ze het tegen elkaar opnemen voor gebruikers en advertentiedollars. Tegelijkertijd heeft de toenemende populariteit van AI-tools die papers, kunst en andere inhoud kunnen genereren, ook geleid tot ethische bezorgdheid over desinformatie, plagiaat en vooringenomenheid. Meta zegt dat onderzoekers vaak beperkte toegang hebben tot grote taalmodellen, wat werk belemmert dat gericht is op het aanpakken van deze problemen.

“Wij geloven dat de hele AI-gemeenschap – academische onderzoekers, het maatschappelijk middenveld, beleidsmakers en de industrie – moet samenwerken om duidelijke richtlijnen te ontwikkelen rond verantwoorde AI in het algemeen en verantwoorde grote taalmodellen in het bijzonder”, zei Meta in een blogpost. “We kijken ernaar uit om te zien wat de gemeenschap kan leren – en uiteindelijk bouwen – met behulp van LLaMA.”

Hoewel de toegang tot LLaMA beperkt is tot onderzoekers die Meta goedkeurt, zou het bevorderen van AI in het algemeen de socialemediagigant en andere technologiebedrijven ten goede kunnen komen. In februari zei Zuckerberg dat Meta “AI heeft ingezet om ingenieurs te helpen productiever te zijn” na ontslagen en herstructureringen bij het bedrijf. Facebook gebruikt ook AI om inhoud aan te bevelen waarin mensen mogelijk geïnteresseerd zijn, en past AI toe op de advertentieactiviteiten van het bedrijf.

“Generatieve AI is een buitengewoon opwindend nieuw gebied met veel verschillende toepassingen, en een van mijn doelen voor Meta is om voort te bouwen op ons onderzoek om een ​​leider te worden in generatieve AI naast ons toonaangevende werk op het gebied van aanbevelings-AI”, zei Zuckerberg tijdens een telefoongesprek. met analisten.

Populaire AI-aangedreven applicaties zoals ChatGPT en beeldgenerator Dall-E hebben de AI-wapenwedloop aangewakkerd, maar technologiebedrijven, waaronder Meta, werken al jaren aan het verbeteren van AI. Meta heeft ook uit de eerste hand gezien welke problemen gepaard gaan met het vertrouwen op geautomatiseerde technologie.

In 2022 bracht Meta een live demo uit van een chatbot genaamd BlenderBot 3, maar het duurde niet lang voordat de bot samenzweringstheorieën, antisemitische opmerkingen en zelfs Facebook beledigde. In november 2022 pauzeerde Meta ook een demo van een taalmodel genaamd Galactica dat academisch onderzoek zou kunnen samenvatten, wiskundige problemen zou kunnen oplossen en andere wetenschappelijke inhoud zou kunnen creëren. De AI-tool had verkeerde informatie gegenereerd.

