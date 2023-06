Das Aufsichtsgremium der Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms sagte am Donnerstag, dass der kambodschanische Premierminister Hun Sen für sechs Monate von der Social-Media-Seite ausgeschlossen werden sollte, weil er ein Video gepostet hat, das gegen die Regeln gegen Gewaltdrohungen verstößt.

Der von Meta finanzierte, aber unabhängig operierende Vorstand sagte, es sei ein Fehler des Unternehmens gewesen, das Video nach seiner Veröffentlichung im Januar nicht zu entfernen.

Meta stimmte in einer schriftlichen Erklärung der Entfernung des Videos zu, sagte jedoch, dass es auf die Empfehlung des Gremiums reagieren würde, Hun Sen nach einer Überprüfung zu suspendieren.

Jede Suspendierung würde die Facebook-Seite des Premierministers weniger als einen Monat vor einer Wahl in Kambodscha zum Schweigen bringen. Oppositions- und Menschenrechtsgruppen sagten, die Umfrage sei eine Täuschung – die Regierung wies die Vorwürfe zurück.

Hun Sens Facebook-Konto schien am späten Donnerstag offline zu gehen. Der Premierminister – nach fast vier Jahrzehnten an der Macht einer der dienstältesten Staatsoberhäupter der Welt – hatte am Mittwoch erklärt, dass er von Facebook auf die Messaging-App Telegram umsteige, um mehr Menschen zu erreichen, ohne das Video zu erwähnen.

Ein Meta-Sprecher sagte, das Unternehmen habe sein Konto weder gesperrt noch entfernt.

Am Donnerstag gab es keine unmittelbare Stellungnahme der Regierung zu dem Fall.

Die Entscheidung ist die jüngste in einer Reihe von Rügen des Aufsichtsgremiums darüber, wie das weltweit größte Social-Media-Unternehmen mit umstrittenen Äußerungen politischer Führer und Posts, die zu Gewalt im Zusammenhang mit Wahlen aufrufen, umgeht.

Die Bemühungen des Unternehmens um Wahlintegrität stehen im Mittelpunkt, während sich die Vereinigten Staaten auf die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr vorbereiten.

Der Vorstand befürwortete Metas Verbannung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump – des derzeitigen Spitzenkandidaten für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024 – im Jahr 2021 nach dem tödlichen Aufstand auf dem Capitol Hill im Jahr 2021, kritisierte jedoch die unbefristete Natur seiner Suspendierung und forderte eine sorgfältigere Vorbereitung auf insgesamt volatilere politische Situationen .

Meta hat das Konto des ehemaligen US-Präsidenten Anfang des Jahres wiederhergestellt.

Der Fall Kambodscha kam, nachdem mehrere Nutzer über ein Video vom Januar berichtet hatten, in dem Hun Sen sagte, diejenigen, die seine Kambodschanische Volkspartei (CPP) beschuldigten, bei den Kommunalwahlen 2022 Stimmen gekauft zu haben, sollten eine Klage einreichen, andernfalls würden sie von CPP-Anhängern geschlagen werden.

Meta stellte damals fest, dass das Video gegen seine Regeln verstieß, entschied sich jedoch dafür, es unter einer Ausnahmeregelung für „Berichterstattungswürdigkeit“ zu belassen, mit der Begründung, dass die Öffentlichkeit ein Interesse daran habe, Warnungen ihrer Regierung vor Gewalt zu hören, heißt es in dem Urteil.

Die Kammer kam zu dem Schluss, dass der Schaden des Videos seinen Nachrichtenwert überwiege.

Die kambodschanische Regierung hat bestritten, die Opposition ins Visier genommen zu haben, und erklärt, diejenigen, gegen die rechtliche Schritte eingeleitet werden, seien Gesetzesbrecher.

Phil Robertson, stellvertretender Asien-Direktor von Human Rights Watch, sagte, Hun Sen sei schließlich wegen Anstiftung zur Gewalt vor Gericht gestellt worden.

„Diese Art von Konfrontation zwischen Big Tech und einem Diktator in Menschenrechtsfragen ist längst überfällig“, sagte er in einer Erklärung.

Letzte Woche sagte der Vorstand, Metas Umgang mit Gewaltaufrufen nach der brasilianischen Wahl 2022 gebe weiterhin Anlass zur Sorge hinsichtlich der Wirksamkeit seiner Wahlbemühungen.