Facebook droht, Nachrichten abzubrechen — RT World News

Meta Platforms sagt, es könnte ganz aufhören, Journalismus zu führen, wenn der US-Gesetzgeber es den Medien ermöglicht, kollektiv zu verhandeln

Die Muttergesellschaft von Facebook hat damit gedroht, die Verbreitung von Nachrichten auf der weltgrößten Social-Media-Plattform einzustellen, wenn der US-Gesetzgeber ein Gesetz verabschiedet, das Medienunternehmen mehr Einfluss auf die Aushandlung von Nutzungsgebühren für ihre Inhalte geben könnte.

Berichten zufolge planen Mitglieder des Kongresses, die Medieninitiative – genannt Journalism Competition and Preservation Act (JCPA) – in ein jährliches Verteidigungsautorisierungsgesetz aufzunehmen, das verabschiedet werden muss, um es durchzusetzen. Die Gesetzgebung würde es Medienunternehmen erleichtern, gemeinsam über einen größeren Anteil der Einnahmen aus den in ihren Inhalten veröffentlichten Anzeigen zu verhandeln, ein Schub, der besonders für lokale Zeitungen und Sender von Bedeutung sein könnte.

„Wenn der Kongress ein unüberlegtes Journalismusgesetz als Teil der nationalen Sicherheitsgesetzgebung verabschiedet, werden wir gezwungen sein, in Betracht zu ziehen, Nachrichten vollständig von unserer Plattform zu entfernen, anstatt uns staatlich angeordneten Verhandlungen zu unterwerfen, die auf unfaire Weise jeden Wert missachten, den wir Nachrichtenagenturen durch erhöhten Verkehr bieten und Abonnements“, Das teilte Meta-Sprecher Andy Stone am Montag in einem Twitter-Beitrag mit.

Stone argumentierte, dass Verlage und Sender ihre Inhalte auf Facebook stellen, weil dies ihre Gewinne steigert. „Kein Unternehmen sollte gezwungen werden, für Inhalte zu zahlen, die Benutzer nicht sehen wollen, und das ist keine bedeutende Einnahmequelle. Einfach ausgedrückt: Die Regierung, die eine kartellähnliche Einheit schafft, die von einem Privatunternehmen verlangt, andere Privatunternehmen zu subventionieren, ist ein schrecklicher Präzedenzfall für alle amerikanischen Unternehmen.“

Die JCPA hat parteiübergreifende Unterstützung im Repräsentantenhaus und im Senat sowie parteiübergreifende Opposition. Die News Media Alliance, eine Industriehandelsgruppe, die sich für die JCPA eingesetzt hat, nannte Metas Drohung „undemokratisch und unanständig“ Die Gruppe fügte hinzu, dass ähnlich „Bevor die australische Regierung ein ähnliches Gesetz zur Entschädigung von Nachrichtenagenturen verabschiedete, wurden Drohungen versucht, erfolglos durchgeführt, und letztendlich wurden Nachrichtenverleger bezahlt.“

Die American Civil Liberties Union gehört zu den Gruppen, die sich gegen die Gesetzesvorlage ausgesprochen haben und behaupten, dass sie eine schaffen würde „unüberlegte kartellrechtliche Freistellung für Verlage und Rundfunkanstalten.“ Kritiker haben auch darauf hingewiesen, dass der Gesetzentwurf nicht vorschreibt, dass Gelder aus Social-Media-Gebühren für die Bezahlung von Journalisten verwendet werden.