Fabrik in Belgorod beschossen: Russisches Grenzgebiet ruft Terroralarm aus

In der Nacht bricht in einer Fabrik im russischen Belgorod ein Großbrand aus. Der Gouverneur der Grenzstadt gibt der ukrainischen Armee die Schuld – und versetzt die Region auf unbestimmte Zeit in Alarmbereitschaft. Das kürzlich von Kremlchef Putin genehmigte Terrorniveau hat weitreichende Folgen für die Bevölkerung.

In der russischen Grenzregion Belgorod nahe der Ukraine haben die Behörden wegen des Beschusses einer Fabrik einen unbefristeten Terroralarm ausgesprochen. „In Borissowka wurde in der Nacht ein ziviles Industriegebäude von den ukrainischen Streitkräften angegriffen“, schrieb der Gouverneur von Belgorod Wjatscheslaw Gladkow auf seinem Telegram-Kanal. Es ist daher offensichtlich notwendig, die Alarmstufe Gelb – erhöhte Terrorgefahr – auf unbestimmte Zeit zu verlängern.

Zuvor konnten Gouverneure in ihrer Region nur für maximal 15 Tage Terrorwarnungen ausgeben. Anfang dieser Woche erließ Kremlchef Wladimir Putin ein Dekret, das den Gouverneuren die Option einräumte, den Terroralarm auf unbestimmte Zeit zu verhängen. Bei erhöhter Terrorgefahr werden die Alarmstufen Gelb und Rot, die Freiheitsrechte der lokalen Bevölkerung eingeschränkt, etwa durch Ausgangssperren oder Fahrzeug- und Personenkontrollen. Vor Belgorod haben die Grenzregionen Kursk und Brjansk diese Woche bereits ein solches Anti-Terror-Regime verhängt.

Auslöser in der Region Belgorod war ein Großbrand in einer Fabrik in Borisovka, rund 30 Kilometer westlich der Hauptstadt der Region. Nach Angaben der Behörden wurde das Feuer durch Beschuss aus ukrainischem Hoheitsgebiet verursacht. Glücklicherweise habe es keine Toten oder Verletzten gegeben, sagte Landeshauptmann Gladkow. In sozialen Netzwerken heißt es, dass in der Fabrik Metallkonstruktionen für den Brückenbau hergestellt wurden, unter anderem für den Bau der Brücke vom russischen Festland zur ukrainischen Halbinsel Krim, die seit 2014 von Moskau annektiert wird.

Russland beschießt seit Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine systematisch das Territorium des Nachbarlandes, beklagt sich aber seit Monaten über die Beschießung der eigenen Grenzgebiete durch die andere Seite.