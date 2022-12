Faadu-Star Saiyami Kher sagt, OTT gibt Schauspielern bessere Rollen und nennt den Nord-Süd-Krieg „unfair“.

Ashwiny Iyer Tiwaris romantische Dramaserie Faadu wurde mit begeisterten Kritiken veröffentlicht, und die Auftritte des führenden Trios Pavail Gulati, Saiyami Kher und Abhilash Thapliyal gewinnen Herzen. Kher, die die Rolle eines einfachen, eigensinnigen, verwurzelten Mädchens Manjiri spielte, kam zu DNA India und sie eröffnete die Zusammenarbeit mit Tiwary.

Saiyami wollte schon immer unter der Leitung von Ashwiny arbeiten. „Ich war schon immer ein Fan von Ashwiny Ma’am, weil ich Nil Battey Sannata und Bareilly Ki Barfi gesehen habe, und ich war so bewegt, dass ich mich mit ihr, obwohl ich Ashwiny Ma’am nicht kannte, in Beziehung setzte. Genau wie Ratna Pathak Shah, ich habe angefangen, meiner Haushaltshilfe Englisch beizubringen. Ich habe ihr sogar erklärt, wie man ein Bankkonto eröffnet und nicht von ihrem Ehemann abhängig bleibt, so sehr hat mich ihre Arbeit bewegt.“

Saiyami sagte weiter: „Ich glaube, jeder weibliche Schauspieler würde mit Ashwiny Ma’am zusammenarbeiten wollen, weil sie viele starke weibliche Charaktere hat, die sie in ihrer Arbeit darstellt. Sie war also immer auf meiner Wunschliste. Sie ist jemand, der in all dem Chaos an den Sets so ruhig und sehr kooperativ ist, dass es Spaß macht, mit ihr zu arbeiten. Es ist sehr angenehm, mit ihr zu arbeiten.“





Saiyami begann ihre Bollywood-Reise mit Harshvardhan Kapoor in Rakesh Omprakash Mehras romantischer Saga Mirziya (2016). Der Film wurde an der Abendkasse abgelehnt und Saiyami erklärte, dass der Film etwas Besseres verdient hätte. „Der erste Film ist immer etwas Besonderes. Obwohl er sein Publikum gefunden hat, wünschte ich mir, dass der Film kommerziell besser gelaufen wäre, da der Film mehr verdient hätte. Ich denke, es war eines der besten Alben von Shankar-Ehsaan-Loy und die Musik hat es nicht getan. Wir werden ihm nicht gerecht, aber jetzt können wir nur noch so viel tun.“

Saiyami stammt aus einem filmischen Hintergrund. Sie ist die Enkelin des berühmten Schauspielerveteranen Usha Kiran und die Nichte von Tanvi Azmi. Kher nannte OTT einen Boom für eine Darstellerin wie sie und fügte hinzu: „Manchmal kommt es vor, dass wir, während wir einen Film drehen, dazu neigen, einige Szenen zu bearbeiten, Charaktere zu entfernen oder eine Szene zu kürzen, weil dafür immer eine Zeitgrenze von 2 Stunden besteht erzeugt Druck, aber wenn Sie ein langes Format schreiben, ist das Schreiben detailliert, weil Sie den Charakteren eine Definition geben, weil es kein Zeitlimit gibt. Kher betonte weiter, wie der digitale Raum ist, und fügte hinzu: „Er hat Schauspielern wie mir so viele Türen und Wege geöffnet. Wir sehen große Superstars, die einige Shows auf OTT machen, weil sie denken, dass sie es sogar erkunden wollen, aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen es tun Ich habe keine Angst mehr, Risiken einzugehen, da es verschiedene Genres gibt und das Schreiben auch sehr mutig geworden ist, und dies hat Schauspielern, Autoren und Technikern, allen Regisseuren, großartige Möglichkeiten eröffnet, weil aufregende Arbeit passiert.

Saiyami begann ihre Filmkarriere mit dem Telugu-Film Rey. Nach Mirziya erkundete Saiyami weiterhin Möglichkeiten in regionalen Industrien, und sie drehte sogar den Marathi-Film Mauli mit Riteish Deshmukh. Saiyami teilte ihren Senf zur diesjährigen Nord-gegen-Süd-Debatte und fügte hinzu: „Der Krieg zwischen Süd und Hindi war kein fairer Krieg. Es gibt Filme wie KGF (Kapitel 2) und RRR, die gut funktionierten, aber gleichzeitig Es gab Filme in dieser Branche, die nicht funktionierten und von denen wir keine Ahnung haben.“ Kher fuhr fort: „Wir verfolgen dieses Kino vielleicht nicht, aber die Wahrheit ist, dass über die erfolgreichen Filme gesprochen wird und über die erfolglosen nicht. Der Anteil der erfolglosen Hindi-Filme war also größer, aber zum Glück läuft Drishyam 2 jetzt sehr gut , Bhediya geht es auch großartig, also hoffen wir, dass diese Durststrecke vorbei ist.“

An der Arbeitsfront wird Saiyami als nächstes in R Balkis Ghoomar mit Abhishek Bachchan zu sehen sein. Kher hat auch einen weiteren Film unter der Regie von Rahul Dholakia fertiggestellt, in dem Pratik Gandhi und Dvendu ihre Co-Stars waren. Sie fügte hinzu, dass sie auch Teil eines von Anurag Kashyap produzierten Projekts sein wird, und schloss mit den Worten: „Hoffentlich wird im Januar und Februar etwas Neues beginnen“.