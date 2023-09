UPS-Zustelldrohnen dürfen nun Flüge über längere Strecken außerhalb der Sichtweite von Bodenbetreibern fliegen, gab die Federal Aviation Administration am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Dies ist die Art von Schritt, der Drohnenzustellunternehmen wie Wing, FedEx und Zip die Tür öffnet, Pakete in einem größeren Gebiet auszuliefern und mehr Kunden zu bedienen.

UPS Flight Forward, eine UPS-Tochtergesellschaft, die sich auf die Zustellung per Drohne konzentriert, kann jetzt mit SwissDrones SVO 50 V2-Drohnen kleine Pakete außerhalb der Sichtlinie (BVLOS) zustellen, ohne dass Beobachter am Boden die Route und den Himmel auf andere Flugzeuge überwachen müssen. Die FAA kündigte außerdem die Erlaubnis für zwei weitere Unternehmen an, zu kommerziellen Zwecken außerhalb der Sichtweite zu fliegen. Dazu gehören uAvionix Corp. und letzte Woche das Infrastrukturinspektionsunternehmen Phoenix Air Unmanned.

UPS erhielt erstmals 2019 die staatliche Genehmigung für den Betrieb seines Drohnendienstes, im selben Jahr genehmigte die FAA den kommerziellen Betrieb des Wing-Dienstes von Alphabet. Das Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf den Aufbau eines Drohnenliefernetzwerks für US-Krankenhausgelände.

Die Nachricht kommt nur wenige Tage, nachdem Walmart bekannt gegeben hat, dass es eine Partnerschaft mit Wing eingeht, um Lieferungen im Großraum Dallas-Fort Worth durchzuführen. Bisher hat Walmart über seine Partner DroneUp, Flytrex und Zipline bereits über 10.000 Lieferungen in sieben Bundesstaaten durchgeführt. Durch die neue Partnerschaft kann der Einzelhändler weitere 60.000 Haushalte beliefern.