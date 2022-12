FA erwägt ausländische Kandidaten für die Übernahme, wenn Gareth Southgate die Rolle in England verlässt – Paper Talk | Aktuelles aus dem Transferzentrum

Alle Top-Storys und Transfer-Gerüchte aus den Zeitungen vom Dienstag…

TAGESSPIEGEL

Der Name Amazon ist wieder als potenzieller Kandidat für den Kauf von Manchester United aufgetaucht, obwohl Berichte in den Vereinigten Staaten besagen, dass die Bewertung des Clubs in Höhe von 7 Milliarden Pfund unrealistisch ist.

Der Fußballverband wird Leicester City-Chef Brendan Rodgers als möglichen nächsten englischen Cheftrainer in Betracht ziehen, wenn Gareth Southgate beschließt, von der Rolle zurückzutreten.

Laut Berichten in Spanien und Portugal hat Liverpool einen Vorvertrag mit Benfica-Mittelfeldspieler Enzo Fernandez abgeschlossen, der bei der Weltmeisterschaft für Argentinien aufgefallen ist.

DIE SONNE

Brasilien wird sich für Carlo Ancelotti entscheiden, da sie eine „Trainer-Ikone“ suchen, die Tite übernehmen soll, und es gibt Berichte, dass erste Gespräche mit dem Trainer von Real Madrid im Oktober geführt wurden.

Arsenal könnte im Januar noch einen Wechsel für den Flügelspieler von Shakhtar Donetsk, Mykhalo Mudryk, machen, obwohl möglicherweise ein Stürmer benötigt wird, um die Abwesenheit von Gabriel Jesus zu decken, aber sie erwägen auch einen Rückruf von der Leihgabe für Folarin Balogun.

Bukayo Saka und Aaron Ramsdale werden voraussichtlich diese Woche zum Arsenal-Training zurückkehren, nachdem sie nach dem Ausscheiden Englands aus der Weltmeisterschaft nur kurze Pausen eingelegt hatten.

Didier Drogba ist sich sicher, dass ein „wahrer Anführer“ wie Harry Kane gestärkt aus seiner Enttäuschung beim WM-Elfmeter zurückkommen wird.

Die brasilianische Legende Ronaldo erwartet, dass Neymar bis zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA ein Nationalspieler bleibt.

TÄGLICHER TELEGRAPH

Der Fußballverband wird ausländische Kandidaten für die Übernahme in Betracht ziehen, wenn Gareth Southgate seine Zeit als englischer Cheftrainer beendet, wobei Mauricio Pochettino und Thomas Tuchel offen für die Übernahme der Rolle sind.

Den Exeter Chiefs wurde ein weiterer Schlag versetzt, als eines ihrer Ziele die Nutte Luke Cowan-Dickie – George McGuigan aus Newcastle – übernahm, der sich bereit erklärte, sich stattdessen dem Rivalen Gloucester anzuschließen.

TÄGLICHE POST

Berichten zufolge führt Arsenal ein Rennen mit fünf Mannschaften an, um Atletico Madrids Stürmer Joao Felix zu verpflichten.

Durchgesickerte Aufzeichnungen haben gezeigt, dass LIV Golf geraten wurde, bestimmte Ziele zu erreichen, um erfolgreich zu sein, und keines der Ziele wurde erreicht. Der Bericht schlug vor, dass der Erfolg davon abhängen würde, Leute wie Tiger Woods und Rory McIlroy zu gewinnen.

DER SPORTLER

Superagent Jorge Mendes drängt den portugiesischen Nationalspieler Joao Felix von Atletico Madrid, sich mit Unai Emery in Aston Villa zusammenzutun.

Chelsea wird die Verfolgung des Youngsters von Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, nach einer möglicherweise schweren Verletzung von Armando Broja am Sonntag beschleunigen.

DIE ZEITEN

Lewis Ludlam sagt, Englands Spieler seien schuld daran, dass Eddie Jones von seiner Rolle als Nationaltrainer entfernt wurde.

TÄGLICHER EXPRESS

Chelsea hat bei der Verfolgung von Mittelfeldspieler Rafael Leao vom AC Mailand einen massiven Schub erhalten, da Berichten zufolge er nicht bereit ist, seinen Vertrag mit dem Klub aus der Serie A zu verlängern.

Manchester United könnte sein Interesse an Mittelfeldspieler Gio Reyna von Borussia Dortmund beenden, nachdem er auf Instagram zugegeben hatte, dass seine Bemühungen im Training gelitten hatten, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass er bei der Weltmeisterschaft eine begrenzte Rolle für die Vereinigten Staaten spielen würde.

Fabinhos Frau Rebecca Tavares hat über Spekulationen gelacht, die ihren Mann mit einem Wechsel von Liverpool in Verbindung bringen.

ABENDSTANDARD

Sven Goran Eriksson sagt, Mauricio Pochettino wäre ein guter Kandidat, um Gareth Southgate als englischen Trainer zu übernehmen, ist sich aber nicht sicher, ob er überhaupt in Betracht gezogen wird.

TAGESREKORD

Der Stürmer von Brighton, Dennis Undav, könnte im Januar auf dem Weg aus dem Verein ausgeliehen sein, was das Interesse der Rangers wecken könnte, deren neuer Chef Michael Beale ihn letzten Sommer für QPR verpflichten wollte.

Cho Gue-sung wägt das Interesse einer Reihe von Vereinen in ganz Europa ab, darunter auch Celtic, und hat zugegeben, dass Garantien für die Spielzeit den Unterschied bei seiner Wahl des Reiseziels ausmachen könnten.

DIE SCHOTTISCHE SONNE

Der Vorsitzende von Aberdeen, Dave Cormack, gibt seine Träume von einem neuen Stadion nicht auf und fordert den Gemeinderat auf, sich auf Vorteile zu konzentrieren, die in die Milliarden gehen könnten.