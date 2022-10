F40 und Scuderia Spider 16M: Mit zwei sehnsüchtigen Ferraris unterwegs

Warum über die außergewöhnliche Ferrari-Legende F40 zusammen mit einem Scuderia 16M diskutieren? Weil ein Ferrari-Enthusiast sie in seiner Sammlung hat. Außerdem liegen sie etwa 20 Jahre auseinander, was einen interessanten Vergleich ergibt. Beides kann ntv.de am Steuer erleben.

Das Phänomen Ferrari ist definitiv kein westdeutsches, wie der Besuch eines Selfmademan aus Thüringen beweisen würde. Der Markenliebhaber hat ein paar schöne Stücke aus Maranello gesammelt und ist noch lange nicht fertig.

Form und Funktion: Der F40-Heckflügel sieht markant aus und sorgt für Abtrieb. (Foto: Patrick Broich)

Jedenfalls bieten die hier heute angebotenen Garagen neben dem sehnsüchtigen Ferrari schlechthin – gemeint ist natürlich der F40 – auch einen Scuderia 16M Spider. Und das ist aus verschiedenen Gründen eigentlich eine gute Sache, die auf den ersten Blick durchaus verborgen bleiben mag. Beides sind Achtzylinder. Beides sind Sammlerautos. Beide wollen maximalen Fahrspaß bieten. Zwar ist der F40 heute deutlich wertvoller als das sportliche Spitzenmodell einer Einstiegsserie. Aber lustige Tatsache: Der Scuderia Spider ist mit 499 Exemplaren das viel seltenere Auto. Am Ende wurden 1315 Exemplare des F40 gebaut – Ferrari ließ sich aufgrund der hohen Nachfrage dazu überreden, viel mehr Einheiten als ursprünglich geplant zu produzieren.

Wer über den F40 spricht, muss auf das Jahr 1984 zurückblicken. Damals erschien der GTO („Gran Turismo Omologato“ – der 288 ist keine offizielle Bezeichnung) als Homologationsfahrzeug für das Rallye-Engagement der Gruppe B. Ein Konzept war geboren, das Ferrari so noch nicht hatte: Die Ingenieure statten den 2.9-Achtzylinder mit zwei japanischen IHI-Abgasturboladern aus. Der Motor brachte es auf 400 PS (mehr als je zuvor bei Ferrari) und beschleunigte den 1284 Kilogramm schweren Sportler brachial – Porsche plante damals maximal 300 PS.

Der F40 ist leicht

Der F40 ist maximal spartanisch. (Foto: Patrick Broich)

So gesehen ist der F40 eine logische Weiterentwicklung des GTO, jetzt aber deutlich radikaler. Während sein Vorgänger eher als schneller Straßensportler konzipiert war, wollte der F40 ein Renner mit Straßenzulassung sein. Neben dem konsequenten Leichtbau (wie beim Vorgänger mit Kunststoff- und Kohlefaser-Karosserie) liegt der Fokus nun auch auf der Aerodynamik, die vor allem auf Abtrieb setzt. Die vielen Karosserie-Gimmicks wie Luftführungsebenen und Einlässe sind vorhanden, um die perfekte Balance zwischen Abtrieb und cw-Optimum zu erreichen. Den großen Spoiler fährt der Italiener nicht zum Spaß. Auch das Fehlen jeglichen Komforts prägt seinen Charakter.

Wie der GTO wiegt auch der F40, der ebenfalls mit den beiden IHI-Ladern ausgestattet ist, ähnlich viel oder wenig – nämlich 1254 Kilogramm. Er hat ein spartanisches Interieur, nicht einmal die elektrischen Fensterheber sind elektrisch. Nur auf die Klimaanlage hat Ferrari nicht verzichtet. Besser so mit dem verschwitzten Achtzylinder im Nacken.

Mit geöffneten Klappen sieht der F40 ein bisschen wie ein Batmobil aus. (Foto: Patrick Broich)

Okay, genug Fachsimpeln, probiert es aus! Steigen Sie zunächst über die Schwelle und erklimmen Sie den F40, der übrigens in seinem ersten Leben Rennlegende Gerhard Berger gehörte. Legen Sie dann den Vierpunktgurt an und greifen Sie zum unbeschrifteten Startknopf. Der achte schnaubt, hat Suchtpotenzial, keine Frage. Das Kupplungspedal ist noch straffer als erwartet, die Übersicht ist bescheiden. Macht aber nichts, denn den F40 dürften die wenigsten Verkehrsteilnehmer überholen. Und selbst wenn sie könnten, würden sie es aus Ehrfurcht nicht tun.

Auch die Scuderia ist ein Leistungsträger

Der Besitzer hat das Motoröl bereits aufgeheizt, damit ich den Achtzylinder durchatmen lassen kann. Erst schiebt die rollende Legende moderat und kraftvoll an, schmettert sie dann in den rechten Horizont, wenn der Ladedruck einsetzt. Moment mal, aber der Oldie hat „nur“ 478 PS – so wenig im Vergleich zu aktuellen Supersportwagen. Richtig, aber was ist nochmal mit dem Gewicht? Der Legends Ferrari ist ein Fliegengewicht und muss nur 2,62 Kilogramm pro PS ziehen. Kein Wunder, dass er wirklich böse ist.

Was unscheinbar aussieht, ist geballte Technik: der aufgeladene F40-Achtzylinder. (Foto: Patrick Broich)

Zeitgenössische Fachzeitschriften haben rund elf Sekunden für den Sprint von 0 auf 200 km/h ermittelt – heute noch bemerkenswerter, Ende der Achtziger unvorstellbar. Ich lasse es auf einer geraden Landstraße stehen und benehme mich nach ein paar Sprints wieder, weil ein F40 zu wertvoll geworden ist, um damit herumzuspielen.

Mein Autodate bietet mir dann das Rad des Scuderia Spider an – das ist die offene, grundierte Version der breit gefächerten F430-Baureihe. Breit angelegt bedeutet in diesem Fall: Es gibt viele, viele tausend 430 Exemplare. Halt, aber nicht von der Scuderia, das war schon ein Thema.

Kohlenstoff ist überall

Links ein Auspuff-Endrohr, rechts eines plus Diffusor: Das muss eine Scuderia sein. (Foto: Patrick Broich)

Genau, mit dem von 490 auf 510 PS erstarkten Renner, der übrigens nicht die Modellbezeichnung „430“ im Namen trägt, feierte Ferrari seine Konstrukteurs-Meisterschaft des Jahres 2008. Die Entwickler griffen tief in die Tasche Tricks und überarbeitete das Ansaugsystem des willig drehenden V8. Respekt verdient, dass es den Technikern gelungen ist, die Bahnversion um 100 Kilogramm abzuspecken – der Einsatz leichter Materialien wie Carbon macht es möglich. Sogar die Luftfilterkästen und der Kasten um den Kühlmitteleinfüllstutzen sind aus Kohlefaser, die innen ohnehin als Zierde verwendet wird.

Kenner erkennen den Ausgang für den Kurs am markanten Diffusor. Es ist nicht nur optisch in Ordnung, sondern sorgt auf der Strecke auch für den nötigen Abtrieb, um die letzten Zehntelsekunden rauszuholen. Übrigens beschleunigt der Scuderia genauso schnell auf 200 km/h wie der aufgeladene Oldie – eine weitere Gemeinsamkeit.

Schönes Klavier

Carbon-Dekor zeigt Scuderia Spider-Interieur in großen Mengen. (Foto: Patrick Broich)

Für die Scuderia am Ausgang gilt das Gleiche wie für den F40: Schön Piano. Schnell in den Sportstuhl setzen, per Knopfdruck den sonoren Achtzylinder starten und moderat aufheizen. Die umliegenden einsamen Landstraßen bieten jedoch Gelegenheit, den in den oberen Drehzahlbereichen kehlig kreischenden Motor zumindest ein wenig herauszufordern. Der Tourenzähler lässt zehntausend Umdrehungen zu, immerhin bei 8500 stehen die besagten 510 PS zur Verfügung.

Und da selbst der offene 16M knapp über 1400 Kilogramm auf die Waage bringt, kann man sich vorstellen, wie dramatisch er seine Passagiere in die Sitze drückt. Einmal richtig mit dem richtigen Pedal beladen und der Magen fährt im wahrsten Sinne des Wortes Achterbahn. Das Gefühl ist anders als im F40. Der Saugmotor schiebt linear an und der Manettino mit den verschiedenen Modi, immer sichtbar im Augenwinkel, erinnert daran, dass die Scuderia die Rettungsleine in Form eines Stabilitätsprogramms hat, was eine große psychologische Wirkung hat. Für die Scuderia haben die Techniker sogar ein spezielles, von der Formel 1 inspiriertes Setup entwickelt – um solche Unterschiede auszutreiben, muss man schon Streckenerfahrung haben. Wie dem auch sei, es macht Spaß, so oder so zu fahren.

Ferrari F40 und Scuderia Spider 16M machen Sehnsucht

Auch im Motorraum der Scuderia findet sich Sichtcarbon. (Foto: Patrick Broich)

Aber auch moderat cruisen kann die Scuderia 16M, schließlich hat sie ein zu öffnendes Verdeck. Und Cabrios laden immer dazu ein, zwischendurch die Gegend an der frischen Luft zu erkunden. Tatsächlich ist das Fahrwerk natürlich straff, aber nicht erschreckend hart. Und das automatisierte Sechsganggetriebe, das auf der Rennstrecke brutal schnell reagiert, lässt sich ohne Zugkraftunterbrechung entspannt schalten. Jedenfalls, wenn man die Schaltstrategie von Ferrari erkannt hat und entsprechend mit dem Gaspedal umgeht.

Die sonst bei solchen Vergleichen obligatorische Frage, welchen Kandidaten man wählen soll, stellt sich hier nicht – man muss natürlich beides haben. Natürlich erreicht der Scuderia nicht den legendären Status des F40, aber er soll die Leistung übertreffen. Natürlich ist er 20 Jahre jünger. Und billiger. Studieren Sie also bitte die Ferrari-Angebote in den einschlägigen Börsen, wenn Sie das Budget irgendwie haben!