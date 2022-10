F1-Fahrer wütend nach schrecklichem Crash — RT Sport News

Pierre Gasly war wütend, nachdem er beim Großen Preis von Japan nur knapp einer bösen Kollision mit einem Bergungsfahrzeug entgangen war

Der französische Formel-1-Fahrer Pierre Gasly explodierte am Sonntag bei der FIA, der globalen Motorsportbehörde, nachdem er während des Großen Preises von Japan auf der Strecke des Suzuka Circuit beinahe ein Bergungsfahrzeug getroffen hatte.

Da seine Sicht aufgrund von Regenfällen eingeschränkt war, passierte Gasly den Kran, der eingesetzt worden war, um das Auto von Carlos Sainz zu bergen, und ging sofort zum Funkgerät, um seine Bedenken zu äußern.

„Gott, was zum … was zum … was ist das für ein Traktor? Was ist dieser Traktor auf der Strecke?“ fragte Gasly.

„Das ist inakzeptabel! Denken Sie daran, passiert? Ich kann das nicht glauben“, er fügte hinzu. „Wir wollen nie wieder einen Kran auf der Strecke sehen.“

Pierre Gasly ist weder wegen des Crashs noch wegen der Werbetafel sauer. Er ist wütend, weil er sich SCHWER VERLETZT haben könnte. Warum sprechen Kommentatoren nicht über diese Dummheit der Rennleitung??? pic.twitter.com/gjY5swvSSg — deni (@fiagirly) 9. Oktober 2022

Der Vorfall weckte bei Gasly und anderen sofort Erinnerungen an denselben Grand Prix im Jahr 2014.

Nach einer Kollision mit einem Bergungsfahrzeug bei Nässe erlitt Jules Bianchi schwere Hirnverletzungen und starb ein Jahr später an seinen Verletzungen.

„Das ist völlig inakzeptabel“ sagte Red-Bull-Chef Christian Horner.

„Wir haben Jules Bianchi hier verloren und das sollte niemals passieren, also muss es eine vollständige Untersuchung geben, warum es so war, weil es offensichtlich nicht hätte sein sollen.“

„Ich glaube, wir haben Glück gehabt. Unvorstellbar, wenn man so etwas sieht. Zum Glück sind alle Fahrer in einem Stück.“ Horner fügte hinzu.

Als Reaktion auf den Vorfall teilte die FIA ​​mit, dass die rote Flagge bereits gesetzt worden sei, als das Safety-Car auf die Strecke ging.

Gasly wurde später befohlen, zu den Stewards zu gehen, weil er unter Bedingungen mit roter Flagge zu schnell gefahren war, und wurde vor der Kamera dabei erwischt, wie er gegenüber seinem Team protestierte: „Ich hätte mich umbringen können, warum steht da draußen ein Traktor?!“

Er war nicht der einzige Fahrer, der überrascht war, das Fahrzeug auf der Strecke zu sehen.

Auch Sebastian Vettel von Aston Martin ging nach dem Passieren des Krans ans Funkgerät und sagte: „Das nächste Mal sollten sie uns informieren, wenn ein verdammter Traktor auf der Straße ist.

„Ich weiß, dass wir unter Safety Car sind, aber in Kurve 12 gibt es das …“



„Ich denke, wir müssen über einen Traktor auf der Strecke sprechen. Wir können es kurz machen: Das darf nicht passieren, Jungs.“ Vettel forderte.

Wtf. Wie ist das passiert!? Wir haben vor Jahren in dieser Situation ein Leben verloren. Wir riskieren unser Leben, besonders unter solchen Bedingungen. Wir wollen Rennen fahren. Aber das hier… Inakzeptabel. – Lando Norris (@LandoNorris) 9. Oktober 2022

Lando Norris war einer der größten Kritiker des Debakels. „Wtf. Wie ist das passiert!?” schrieb er auf Twitter.

„Wir haben vor Jahren in dieser Situation ein Leben verloren. Wir riskieren unser Leben, besonders unter solchen Bedingungen. Wir wollen Rennen fahren. Aber das hier … Inakzeptabel.“

Titelverteidiger Max Verstappen holte sich nach seinem Sieg im Rennen zum zweiten Mal in Folge den Weltmeistertitel.