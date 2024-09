Daniel Ricciardo zal later dit jaar aanwezig zijn bij de Formule 1-race in Austin. Viele Kollegen zou trots zijn op hun gebrek aan respect, en Max Verstappen zou trots zijn op de Australiërs.

In Singapore is Ricciardo niet zonder slag of stoot in de formele 1. De Australiërs zullen met hun breitesten blij zijn met het eindresultaat, de snelste racerun om te rennen – en de kracht om ze terug te brengen naar de Team Colleges. Max Verstappen is een geschenk, sinds de WM-Gegner Lando Norris naar de Extra-Punkt werd gebracht, wordt daarmee de snelste Umlauf im GP behaald.

Ook de titelverdedigers worden in verband gebracht met de Fahrern, die worden afgewezen door de netten van Ricciardo. De volgende kampioen werd geboren na de Flutlicht-Rennen op het Marina Bay Street Circuit: “Ik moet je bedanken voor de snelste run! Er is één toller, Kerl. Wij hebben altijd een goede tijd. Binnen de ploeg behoorden we natuurlijk tot de sportieve rivalen, en in onze samenleving werden we altijd herinnerd als een grotere melker en als mens.”

«Er hangt een superkarakter en er is voldoende ruimte voor mensen, maar dat mag niet. En als ik erover nadenk, zijn we er over een paar jaar, we hebben geen tijd meer in de Form 1, we zullen samen zijn en samen van ons bier genieten, genieten van de Red Bull Racing Star, de Swiss 2016 en 2018 insgesamt 58 GP-Einsätze an der Seite von Ricciardo betwiste hoed.

Deze lessen, die Ricciardo heeft gezien sinds de GP-Rückkehr im Vergangenen Jahr erbracht hat, fielen bescheiden aus. De achtvoudige GP-Sieger verloor zichzelf in Zandvoort tijdens een trainingscrash en passeerde na de eerste twee GP’s met meer Form-1-WM-Läufe. In Austin zullen we daar zijn en onze volgende week in Mexico bijwonen zodra we een Punkte zien in de Saison 2023.

De afgelopen jaren verschenen er drie nummers voor de Top 10: in Canada kwam er een achterhoede, in Oostenrijk kwam er een nieuw platform en in België kwam er ook een nieuwe versie van WM-Punkt. De laatste 35 jaar van de periode van 22 jaar bracht Liam Lawson, het laatste jaar van het afgelopen jaar, door tijdens de 257 GP-Teilnehmers eingesprungen ist en in Singapore, de eerste keer dat WM-Zähler meedeed.

GP van Singapore, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52.571 uur

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01.040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02.430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25.248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36.039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (V), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (V), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Uit

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-klassement (na 18 van de 24 Grands Prix en 3 van de 6 sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03.Leclerc245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hulkenberg 24

11. Wandeling 24

12. Tsunoda-22

13. Albon12

14. Ricciardo12

15. Gasly8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20.Zhou 0

21. Sargeant (VS) 0

22. Bottas0

Constructeurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari-441

04.Mercedes329

05. Aston Martin 86

06. Racestieren 34

07. Haas31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber-0