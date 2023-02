Sullivan ging zondag in op de opmerkingen van de president en zei dat de Verenigde Staten “heel goed kijken naar wat Oekraïne nodig heeft voor de onmiddellijke fase van de oorlog waarin we ons bevinden”. Op dit moment omvatten die behoeften “tanks, infanteriegevechtsvoertuigen, gepantserde personendragers, artillerie, tactische luchtverdedigingssystemen”, zei Sullivan – maar niet de geavanceerde gevechtsvliegtuigen waar Oekraïne om heeft gevraagd.

“F-16’s zijn een vraag voor later”, zei Sullivan tijdens een interview op CNN’s “State of the Union”. “En daarom zei president Biden dat hij daar voorlopig niet mee verder gaat.”

Toen Dana Bash van CNN aandrong op de vraag of dat betekent dat de VS later het sturen van F-16’s uitsluit, herhaalde Sullivan de opmerkingen van Biden van vrijdag.

“Wat president Biden zei, is wat er in de administratie gebeurt. En hij was heel duidelijk. Hij zei: ‘Ik sluit ze voorlopig uit.’”

Afgevaardigde Michael McCaul (R-Texas) voerde zondag aan dat de regering-Biden niet moet wachten, aangezien Oekraïne “een tijdsvenster” heeft om een ​​succesvol tegenoffensief te lanceren dat binnenkort zou kunnen worden afgesloten.

“Als we dit ding langzaam lopen en vertragen, sleept het het eruit”, zei hij op ABC’s “This Week.”