Die Ausbildung ukrainischer Piloten zum Bedienen von F-16-Kampfflugzeugen sei bereits im Gange, bekräftigten Beamte am Samstag.

„Die Ausbildung hat bereits begonnen“, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov dem ukrainischen Fernsehsender 24 Kanal, ohne einen Ort zu nennen.

Er sagte, die Piloten würden eine mindestens sechsmonatige Ausbildung erhalten, er könne jedoch nicht sagen, wie lange es dauern würde, Ingenieure und Mechaniker auszubilden.

„Um vernünftige Erwartungen zu wecken, sollten Sie sich daher einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten merken, aber seien Sie nicht enttäuscht, wenn es länger dauert“, sagte er.

F-16 für die Ukraine: Warum sie wichtig sind

Die Ausbildung beinhaltet auch Fachsprache, denn für die Bedienung der Jets würden die Grundkenntnisse der englischen Sprache bei den meisten Piloten nicht ausreichen.

Die in den USA hergestellten Jets sollen von Dänemark und den Niederlanden geliefert werden, und am Donnerstag soll die Auslieferung in Washington grünes Licht geben, sobald die Pilotenausbildung abgeschlossen ist.

