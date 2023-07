Eine ihrer verbleibenden Bedenken ist, wie die Türkei die von den USA bereitgestellten Kämpfer einsetzen könnte. Griechenland beschuldigte die Türkei im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Mal, ihren Luftraum verletzt zu haben, und die Türkei hat Gebiete in Syrien bedroht, die von Kurden gehalten werden, die die USA als Verbündete betrachten.

Vorsitzender des Senats für auswärtige Beziehungen Bob Menendez (DN.J.), der zuvor den Transfer des Kämpfers in die Türkei blockiert hatte, sagte, er befinde sich in Gesprächen mit der Biden-Regierung über seinen Aufenthalt und könne „in der nächsten Woche“ eine Entscheidung treffen, was darauf hindeutet, dass er ihn aufheben könne. Er sagte, sein langjähriger Einwand gegen die Aggression der Türkei gegenüber Griechenland und Zypern müsse noch angegangen werden.

„Wir führen Gespräche mit der Verwaltung. Ich habe immer noch Bedenken. Ich habe ihnen von diesen Bedenken erzählt. Wenn sie einen Weg finden können, um sicherzustellen, dass die Aggression der Türkei gegen ihre Nachbarn aufhört – was großartig ist, aber das muss eine dauerhafte Realität sein“, sagte er.

Menendez möchte Zusicherungen, „wenn es zu Verkäufen an die Türkei kommen sollte, dass sie diese nicht nutzen werden, um auf die gleiche kriegerische Weise vorzugehen, wie sie es gegen andere NATO-Verbündete getan haben, nicht nur gegen Griechenland“, sagte er.

Diese Garantien müssten durch harte Macht gestützt werden. Wenn die Regierung das griechische Militär so verstärkt, dass es einen „qualitativen militärischen Vorsprung“ gegenüber der Türkei erlangt, könnte es einen Weg geben, die Jets zu genehmigen, sagte Menendez.

Ein Element wäre, dem Antrag Griechenlands nach dem Kauf fortschrittlicher F-35-Kampfflugzeuge zuzustimmen, sagte er und fügte hinzu, dass die Regierung diesen Verkauf unterstütze, den Kongress jedoch nicht offiziell über eine Genehmigung informiert habe.

Ein Sprecher des Außenministeriums lehnte es ab, sich zu etwaigen Verkäufen zu äußern, bevor der Kongress offiziell benachrichtigt wurde.

Ranghöchstes Mitglied des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats Jim Risch (R-Idaho) sagte, dass er, wie Menendez, immer noch mit der Regierung über ein Ende der Kriegsführung der Türkei gegenüber ihren Nachbarn verhandelt. Der Durchbruch in Schweden am Montag bedeutet für Risch, dass die Gespräche über die F-16 beginnen können.

„Dieses Problem ist jetzt gelöst. Es ist Zeit, über die F-16 zu sprechen, und da gibt es einen Weg nach vorne“, sagte Risch. „Ich denke, es gibt hier viele bewegliche Teile. Dennoch glaube ich nicht, dass es irgendetwas gibt, das nicht lösbar ist.“

Die Büros des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses für auswärtige Angelegenheiten Mike McCaul (R-Texas) und ranghöchstes Mitglied Gregory Meeks (DN.Y.), die auch befugt sind, US-Waffenverkäufe ins Ausland zu blockieren, reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Doch im Mai sagten sie beide, dass die Erlaubnis der Türkei für den NATO-Beitritt Schwedens notwendig sei, um ihre Meinung zu ändern, aber dies sei nicht der einzige Faktor.

McCaul sagte damals in einem Interview, dass er sich für Upgrades der bestehenden F-16 der Türkei aussprechen könnte, wenn Griechenland die F-35 erhält. Meeks sagte – ähnlich wie Menendez – separat, dass Washington zunächst sicherstellen müsse, dass Griechenland einen militärischen Vorteil gegenüber der Türkei habe, und dass sich die Beziehungen zwischen der Türkei und Griechenland verbessern müssten.

„Ich muss einige Maßnahmen der Türkei sehen, und wenn diese Maßnahmen nicht eintreten, bin ich dagegen“, sagte Meeks.

Während die vier Ausschussvorsitzenden die Befugnis haben, den Verkauf zu blockieren, ist das Mitglied des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats befugt, den Verkauf zu blockieren Chris Van Hollen (D-Md.) war ein einflussreicher Gegner von F-16 für die Türkei, unabhängig davon, ob sie gegenüber Schweden nachgibt.

Am Dienstag sagte er, er habe seine Meinung noch nicht geändert und Ankara müsse sich zumindest verpflichten, sie nicht gegen NATO-Mitglieder oder Amerikas kurdische Verbündete einzusetzen.

„Wir müssen das alles als Teil des künftigen Mixes betrachten, aber ich möchte sagen, dass es natürlich ein großer Fortschritt ist, dass die Türkei endlich zugestimmt hat, dass Schweden Teil der NATO sein könnte“, sagte er.

Lara Seligman hat zu diesem Bericht beigetragen.