Ezra Miller äußert sich zu dem kürzlichen Ablauf einer vorläufigen Belästigungsanordnung, die gegen sie wegen Vorwürfen unangemessenen Verhaltens gegenüber einem Minderjährigen erlassen wurde Blinken Film Der Anwalt von Star hat dies bestritten.

Die Anordnung wurde am 30. Juni aufgehoben, ein Jahr nachdem sie von einem Richter erlassen wurde, wie aus den von veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorgeht Termin. In ihrer Einreichung für 2022 eine Frau aus Massachusetts beschuldigte Miller, sich gegenüber ihrem inzwischen 12-jährigen Kind unangemessen zu verhalten und auch die Familie zu belästigen Tägliches Biest hatte berichtet.

„Ich fühle mich durch das heutige Ergebnis ermutigt und bin in diesem Moment allen sehr dankbar, die an meiner Seite standen und sich dafür eingesetzt haben, dass dieser ungeheuerliche Missbrauch der Schutzanordnung gestoppt wird“, sagte Miller in einer am 30. Juni auf Instagram geposteten Erklärung und fügte hinzu Sie seien „zu Unrecht und direkt ins Visier genommen worden“.

Der Phantastische Tierwesen Star, der letztes Jahr wegen einer Reihe rechtlicher Probleme eine psychische Behandlung suchte, schrieb außerdem: „Persönlich möchte ich, dass jeder weiß, dass ich weiterhin mein Bestes gebe, um mein eigenes Wohlbefinden zu bewahren und was ich kann, um das umzukehren.“ Kollateralschaden, den diese Tortur für mich und die mir nahestehenden Menschen verursacht hat.“