EZB und Fed erhöhen Zinsen (nd-aktuell.de)

EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der EZB-Ratssitzung am Donnerstag Foto: dpa/Arne Dedert

Nach der US-Notenbank hat nun auch die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen weiter angehoben. Der EZB-Rat hat auf seiner Sitzung am Donnerstag in Frankfurt am Main eine Anhebung um weitere 0,5 Prozentpunkte beschlossen. Das bedeutet, dass der Zinssatz, zu dem Banken Geld von der Zentralbank leihen können, 3,0 Prozent beträgt. Der sogenannte Einlagensatz, den Geschäftsbanken erhalten, wenn sie Geld bei der EZB parken, steigt auf 2,5 Prozent.

Mit Zinserhöhungen will die EZB der aktuell hohen Inflation entgegenwirken. Im Januar lag sie in der Eurozone bei 8,5 Prozent, was auf den Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine zurückzuführen ist. Ziel der EZB ist eine Inflationsrate von rund zwei Prozent. Die obersten Währungshüter haben deshalb seit letztem Sommer fünfmal die Zinsen angehoben. Davor lagen die Zinssätze, zu denen Banken Geld bei der EZB leihen können, jahrelang bei null Prozent. Für das Parkgeld mussten sie zeitweise sogar Negativzinsen zahlen.

Auch die US-Notenbank Federal Reserve kündigte am Mittwochabend Zinserhöhungen an. Sie erhöhte die Zinsen zum achten Mal in Folge, diesmal um 0,25 Punkte auf eine Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent. Auch die britische Notenbank hat am Donnerstag die zehnte Zinserhöhung seit Ende 2021 beschlossen und ihren Leitzins um weitere 0,5 Punkte auf 4,0 Prozent angehoben.

EZB-Chefin Christine Lagarde versprach weitere Zinserhöhungen: „Wir wissen, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Wir wissen, dass wir noch nicht fertig sind.“ Die Inflation ist immer noch viel zu hoch „Unsere Entschlossenheit, die Inflation wieder auf 2 Prozent zu senken und die Zinsen deutlich anzuheben, sollte nicht in Frage gestellt werden“, sagte Lagarde.

Der Anstieg ist unter Ökonomen durchaus umstritten. „Die EZB steckt in einem Dilemma“, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher. Einerseits muss sie ihre Glaubwürdigkeit wahren und überzeugend signalisieren, dass sie alles tut, um so schnell wie möglich zur Preisstabilität zurückzukehren. Andererseits ist ihre Geldpolitik bereits restriktiv und wirkt sich deutlich dämpfend auf die Konjunktur in Deutschland und im gesamten Euroraum aus.Mit Agenturen