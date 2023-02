EZB und Bank of England erhöhen im Kampf gegen die Inflation erneut die Zinsen

London

Die beiden größten Zentralbanken Europas haben die Zinsen erhöht stark am Donnerstag und entschied sich für einen größeren Anstieg als die US-Notenbank, da die Inflation in der Region nahe dem historisch hohen Niveau bleibt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England erhöhten die Zinsen jeweils um einen weiteren halben Prozentpunkt. Die Referenzzinssätze für beide sind auf dem höchsten Stand seit 2008.

Auf der anderen Seite des Atlantiks lockerte die Federal Reserve am Mittwoch die Zinserhöhungen und entschied sich für eine Anhebung um nur einen Viertelpunkt, da sie der Meinung war, dass ihr Kampf gegen die Inflation Fortschritte macht.

Obwohl sich die Inflation in den 20 Ländern, die den Euro verwenden, im Januar verlangsamt hat, bleibt sie mit 8,5 % weit über dem Ziel der EZB von 2 %. Auch die Inflation in Großbritannien hat nachgelassen und lag im Dezember bei 10,5 %, bleibt aber nahe einem 41-Jahres-Hoch.

Die Bank of England hat es besonders schwer: Die Preise steigen rapide, gleichzeitig droht Großbritannien eine Rezession, und Zinserhöhungen dämpfen sowohl die Inflation als auch das Wirtschaftswachstum. Am Dienstag prognostizierte der Internationale Währungsfonds, dass das Vereinigte Königreich die einzige große Volkswirtschaft sein wird, die in diesem Jahr schrumpft.

Das teilte die Bank of England mit Die Inflation dürfte im weiteren Verlauf des Jahres stark zurückgehen, vor allem, weil frühere Preissteigerungen bei Energie und anderen Preisen nicht mehr berücksichtigt wurden. Aber es signalisierte erhebliche Unsicherheit über seine Prognose.

„Der Arbeitsmarkt bleibt angespannt und der inländische Preis- und Lohndruck war stärker als erwartet, was auf das Risiko einer größeren Persistenz der zugrunde liegenden Inflation hindeutet“, sagte die Bank in einer Erklärung.

Die Großhandelspreise für Energie könnten auch die britische Inflation stärker als erwartet ankurbeln, fügte sie hinzu.

