EZB streicht den Banken die Verzinsung – Notenbanken

Voor banken sinds de tijd dat zinsdelen meist lukrativ zijn, is het bedrijf met kredieten en effecten in der regel winstgevender. Dus we zien oorlog die vergangene Woche beschlossene Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf nunmehr 4.25 Prozent eine gute Nachricht für die Geldhäuser – alldings mit einem bitteren Beigeschmack. De Notenbank heeft de meeste aandacht gekregen voor een verschärfung van de zinskonditionen angekündigt: Vanaf 20 september zal de sogenannte Mindestreserve der Banken bij de Zentralbank nicht mehr verzinst. Derzeit zou noch mit der Verzinsung für Bankeinlagen bij de Notenbank, de EZB auf 3.75 Prozent gehievt hat, abgegolten.