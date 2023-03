Exxon Mobil Corp. overtrad de federale wet omdat het onvoldoende actie ondernam toen er vijf beulslussen werden tentoongesteld in de fabriek in Baton Rouge, Louisiana, zei de Amerikaanse regering in een rechtszaak.

Volgens de regering vond een zwarte medewerker in januari 2020 een beulsstrop op zijn werkterrein in het Baton Rouge-complex van Exxon Mobil Corp. en meldde dit. Destijds was het bedrijf op de hoogte van drie andere stropdassen die in het complex waren gevonden, maar het heeft nagelaten alle klachten te onderzoeken en actie te ondernemen om dergelijke intimidatie te voorkomen, zei de Amerikaanse Equal Employment Opportunity Commission in haar rechtszaak die donderdag werd aangespannen.

Vervolgens werd in december 2020 een vijfde strop gevonden in het complex, dat een chemische fabriek en een nabijgelegen raffinaderij omvat. Het gebrek aan actie van Exxon Mobil creëerde een raciaal vijandige werkomgeving, aldus het EEOC.

Todd Spitler, een woordvoerder van Exxon Mobil, zei zondag in een verklaring dat het bedrijf het niet eens is met de aantijgingen van de EEOC en dat het “werknemers aanmoedigt om dit soort claims te melden, en we hebben het grondig onderzocht.”

“De symbolen van haat zijn onaanvaardbaar, aanstootgevend en in strijd met ons bedrijfsbeleid”, zei Spitler. “We hebben een nultolerantiebeleid voor elke vorm van intimidatie of discriminatie op de werkplek door of jegens werknemers, aannemers, leveranciers of klanten.”

Werkgevers die zich bewust worden van racistisch of bedreigend gedrag op de werkplek, zijn wettelijk verplicht om “snelle corrigerende maatregelen te nemen om dit te stoppen”, zei Rudy Sustaita, een advocaat bij het districtskantoor van het EEOC in Houston, in een verklaring.

Elizabeth Owen, een senior procesadvocaat in het veldkantoor van het EEOC in New Orleans, zei in een verklaring dat de vertoningen van stroppen snelle actie vereisten.

“Een strop is een al lang bestaand symbool van geweld in verband met het lynchen van Afro-Amerikanen”, zei ze. “Dergelijke symbolen zijn inherent bedreigend en veranderen de werkomgeving voor zwarte Amerikanen aanzienlijk.”

In 2021 werden acht stroppen gevonden op een bouwplaats van een Amazon-magazijn in Connecticut. Amazon had de site kort gesloten nadat de zevende verscheen.

De bijbehorende pers

