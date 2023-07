Große Teile Europas waren am Samstag von Extremwetterwarnungen erfasst.

Eine Hitzewelle erfasste weiterhin die südlichen Länder mit Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad Celsius in Teilen Spaniens, Italiens und Griechenlands. In Teilen anderer Länder wie Frankreich und Großbritannien wurden Warnungen vor starkem Wind, Regen und Gewittern ausgegeben.

Der Planet erlebte bereits Anfang Juli seine heißeste Woche seit Beginn der Aufzeichnungen, eine Kombination aus vom Menschen verursachter globaler Erwärmung, die durch El Niño, ein natürlich vorkommendes Wetterphänomen im Pazifischen Ozean, verstärkt wurde.

Europäische Regierungen und Wetterdienste warnten ihre Bürger vor den Auswirkungen extremer Wetterbedingungen.

In Italien galt am Samstag für 15 Städte, darunter Touristenziele wie Rom und Florenz, eine „Rote Alarmstufe“ des Gesundheitsministeriums des Landes mit der Empfehlung, sich zwischen 11 und 18 Uhr nicht der Sonne und Hitze auszusetzen Auswirkungen seien nicht nur für Risikogruppen, sondern auch für gesunde und aktive Menschen „möglich“, so das Ministerium.

In Griechenland wurde das Akropolis-Gelände nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders ERT zum zweiten Tag in Folge von 11:30 bis 17:30 Uhr geschlossen, ebenso wie Parks in der Region Athen, um die Gefahr von Waldbränden zu verringern. Ab Sonntag dürften die Temperaturen leicht sinken, teilten die Wetterdienste des Landes mit.

In Spanien teilte der Wetterdienst am Samstag mit, dass für die Balearen bei Temperaturen um die 40 Grad ein „erhebliches Risiko“ bestehe. In einer aktualisierten Stellungnahme hieß es weiter, dass zwischen Montag und Mittwoch eine neue Periode hoher Temperaturen folgen könnte – eine „kurze, aber intensive Episode“. „Es wird möglich sein, die 42-Grad-Marke zu überschreiten“, sagte der Dienst.

Sowohl in Frankreich als auch im Vereinigten Königreich gab es am Samstag Warnungen vor Gewittern und starkem Regen. Das britische Met Office sagte, es erwarte einen „für die Jahreszeit ungewöhnlich windigen Tag“, während Méteo France Warnungen vor Gewittern, starkem Regen und sogar Überschwemmungen für zehn Departements im Zentralmassiv und im Nordosten des Landes herausgab.