Extremismus: Pistorius: Schnittmengen zwischen AfD und „Reichsbürgern“

Der niedersächsische Innenminister hält die AfD für „teilweise rechtsextremistisch“.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sieht Überschneidungen zwischen AfD und „Reichsbürgern“. „Reichsbürger ist nicht automatisch AfD und umgekehrt. Aber es gibt große Überschneidungen – von der Ablehnung unseres Staates über die pro-russische Haltung bis hin zur Amerikafeindlichkeit“, sagte er der „Bild am Sonntag“.

Die AfD schafft es immer wieder, aus solchen Bewegungen Treibstoff für die eigene Politik zu gewinnen. „Deshalb müssen wir das ernst nehmen und ganz genau auf die AfD schauen, die ein Katalysator ist.“

Pistorius sagte: „Ich denke, die AfD ist weitgehend rechtsextremistisch.“ Auch in Landesverbänden wie in Niedersachsen, die vor einigen Jahren noch als relativ moderat galten, gebe es eine „deutliche Bewegung“ in Richtung Rechtsextremismus. Die Zeit für ein Verbot der AfD ist noch nicht gekommen. „Aber wir müssen schauen, prüfen und sammeln, damit wir den Punkt nicht verfehlen“, sagte Pistorius.

Debatte über Extremismus im öffentlichen Dienst

Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen mutmaßliche Verschwörer aus der „Reichsbürger“-Szene haben die Debatte um Extremisten im öffentlichen Dienst weiter angeheizt. Ein Generalverdacht gegen Angehörige der Sicherheitsbehörden und der Bundeswehr sei unangebracht, sagte der Präsident des Reservistenverbandes, Patrick Sensburg, der „Rheinischen Post“ (Samstag).

Erforderlich sei jedoch ein „viel konsequenteres Vorgehen“ gegen Menschen wie einen der Festgenommenen, einen Ex-Offizier. Er sei bekannt für seine Attitüde, gegen ihn läuft ein Strafverfahren, „und trotzdem läuft er weiter in Uniform durch die Lande und verbreitet seine kruden Theorien und das bei voller Rentenzahlung“. Diese müssten viel schneller aus dem Dienst entfernt werden, ebenso wie die Abschaffung der Beamtenprivilegien.

„Zweitens brauchen wir mehr Sensibilisierungsmaßnahmen in den robusten Einheiten von Bundeswehr, Polizei und anderen Sicherheitsbehörden“, sagte Sensburg. Die Angehörigen des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr und der Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben einen harten Job, sind schwer bewaffnet und verstehen sich zu Recht als Elite. „Aber das kann dazu führen, dass sie abheben und denken, sie seien etwas Besseres als die üblichen Regeln“, warnte der Verbandschef der Reservisten. Das sollte nicht passieren.

Unter den Festgenommenen waren auch ehemalige Beamte

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch 25 Personen festgenommen, darunter ehemalige Beamte. Sie wirft 22 der Festgenommenen vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. Drei weitere Festgenommene gelten als Unterstützer. Die 23 in Deutschland festgenommenen Verdächtigen sitzen seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft sprach zudem von 27 weiteren Tatverdächtigen. „Reichsbürger“ sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen.

Unter den Beschuldigten ist auch ein Staatssicherheitsbeamter des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen, der wegen strafrechtlicher Ermittlungen vom Dienst freigestellt wurde. Das niedersächsische Innenministerium teilte am Freitagabend mit, der Beamte habe „schon lange keine Dienstgeschäfte mehr für das LKA Niedersachsen wahrgenommen“. Unter den Festgenommenen ist nach dpa-Informationen auch ein bereits entlassener Polizist. Gegen ein entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover hatte der auch als Corona-Leugner bekannte Mann Berufung eingelegt.

Mehr Handlungsoptionen nötig

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will den anderen Ressorts der Bundesregierung noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vorlegen, der die Entlassung von Extremisten aus dem Beamtenverhältnis beschleunigen soll. Berichten zufolge geht es dabei unter anderem darum, dem jeweiligen Arbeitgeber direktere Handlungsmöglichkeiten zu geben.

„Auf allen Ebenen des Staates bedarf es einer hohen Sensibilität für die Verfassungstreue der Beamten“, sagte Unions-Innenpolitiker Christoph de Vries (CDU) am Samstag. Seine Fraktion werde aber auch darauf achten, „dass rechtsstaatliche Grundsätze nicht verletzt und Beamte nicht vorzeitig und leichtfertig aus dem Staatsdienst entfernt werden“.

Die im Zuge der jüngsten Ermittlungen aufgedeckten Putschpläne zeigten, dass die sogenannten Reichsbürger eine reale Bedrohung seien, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete. Es ist daher nicht akzeptabel, dass Informationen über die bevorstehenden Razzien früh und weit verbreitet wurden. Es ist zu befürchten, dass auch der Beschuldigte von den geplanten Durchsuchungen erfahren und dadurch womöglich auch Gelegenheit gehabt hätte, Waffen oder andere Beweismittel loszuwerden.

