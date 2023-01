Extremismus: Angriff auf das Herz der brasilianischen Demokratie

Bolsonaro-Anhänger durchwühlen Papiere in einem Büro im Palacio do Planalto, dem Amtssitz des brasilianischen Präsidenten. Foto

Es gibt Szenen wie den Sturm auf das US-Kapitol: Eine Woche nach dem Amtsantritt des Linkspolitikers Lula stürmten Tausende Anhänger des rechten Ex-Präsidenten Bolsonaro den Kongress und den Regierungssitz.

Radikale Anhänger von Ex-Präsident Jair Bolsonaro haben das Regierungsviertel in der brasilianischen Hauptstadt Brasília gestürmt und kurzzeitig die Kontrolle über die wichtigsten Staatsmächte des Landes an sich gerissen. Sie drangen gestern in den Nationalkongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz Palácio do Planalto ein und randalierten in Sitzungssälen und Büros.

„Was sie heute getan haben, ist beispiellos in der Geschichte des Landes“, sagte Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva, der zum Zeitpunkt des Angriffs nicht in der Hauptstadt war. „Das war Barbarei. Sie waren Faschisten. Sie müssen gefunden und bestraft werden.“ Der Linkspolitiker hatte Brasilien bereits zwischen 2003 und 2010 regiert und trat erst vor einer Woche als erster demokratisch gewählter Präsident des südamerikanischen Landes für eine dritte Amtszeit an.

Hass auf die neue Regierung

Zuvor hatten Tausende Bolsonaro-Fans das Regierungsviertel gestürmt. Die Polizei schien völlig überrascht. Schnell rissen die Demonstranten die Straßensperren nieder und drängten die Beamten zurück. Bald standen sie auf dem Dach des Kongresses und schwenkten brasilianische Nationalflaggen. Kurz darauf drangen sie auch in den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz ein.

In den Gebäuden ließen die Randalierer ihrem Hass auf die neue Linksregierung freien Lauf. Sie warfen Stühle und Schreibtische um, schlugen Fenster ein, beschädigten Kunstwerke und kritzelten Parolen an die Wände. Ein Angreifer nahm sogar die Bürotür des von Bolosonaro-Anhängern besonders verhassten Bundesrichters Alexandre de Moraes als Trophäe mit.

Es dauerte Stunden, bis die Sicherheitskräfte die Situation wieder unter Kontrolle brachten. Die Militärpolizei rückte mit Kavalleriegeschwadern und gepanzerten Fahrzeugen zum Platz der drei Staatsmächte im Zentrum der Hauptstadt vor. Spezialkräfte setzen Tränengas ein, Hubschrauber kreisen über dem Regierungsviertel. Nach Angaben von Justizminister Flavio Dino wurden rund 230 Verdächtige festgenommen.

Polizisten machten Selfies mit Demonstranten

Besonders zu Beginn der Ausschreitungen machte die Polizei keine gute Figur. Seit Tagen campieren zahlreiche Bolsonaro-Anhänger vor dem Hauptquartier der Streitkräfte. Als am Samstag und Sonntag rund 4000 weitere Anhänger des Ex-Präsidenten mit Bussen in der Hauptstadt ankamen und ins Regierungsviertel zogen, wurden sie sogar von Beamten eskortiert. Polizisten machten Selfies mit den Demonstranten und filmten Handyvideos, wie sie im Fernsehen zu sehen waren.

Brasílias Sicherheitschef Anderson Torres war unter Bolsonaro Justizminister und gilt als Anhänger des Ex-Präsidenten. Er wurde am Sonntag entlassen. Per Dekret stellte Lula die öffentliche Sicherheit in der Hauptstadt unter Bundesaufsicht. Ex-Staatschef Bolsonaro hat offenbar noch viele Sympathisanten in der Polizei. Als der Mob das Regierungsviertel stürmte, widersetzten sich jedenfalls nur wenige Beamte.

Bolsonaro verurteilte den Angriff seiner radikalen Anhänger auf das Regierungsviertel. „Friedliche Demonstrationen gehören zur Demokratie. Plünderungen und Überfälle auf öffentliche Gebäude, wie sie heute stattfanden, gehören allerdings nicht dazu“, schrieb der rechtsextreme Ex-Staatschef auf Twitter. „Während meiner gesamten Amtszeit habe ich die Verfassung konsequent aufrechterhalten und das Gesetz, die Demokratie, die Transparenz und unsere heilige Freiheit respektiert und verteidigt.“

Lula warf Bolsonaro vor, seine Anhänger aufgewiegelt zu haben. „Sie haben das sonntägliche Schweigen genutzt, als wir noch dabei waren, die Regierung zu bilden, um das zu tun, was sie tun. Es gibt mehrere Reden des ehemaligen Präsidenten, in denen er sich dafür einsetzt. Es ist auch seine Verantwortung und Verantwortung der Parteien, die sich dafür eingesetzt haben.“ ihn“, sagte Lula.

Bolsonaro derzeit in den USA

Bolsonaro wies die Vorwürfe zurück. „Ich weise die Behauptungen des derzeitigen brasilianischen Regierungschefs ohne Beweise zurück“, schrieb er. Der Ex-Militär hatte Brasilien mit seiner Familie zwei Tage vor Ende seiner Amtszeit verlassen und war in die USA gereist.

Die Szenen in Brasília erinnern an die Ausschreitungen am Sitz des US-Kongresses in Washington am 6. Januar 2021. Damals stürmten Anhänger von Donald Trump das Kapitol, wo die Wahlniederlage des Republikaners gegen Joe Biden beglaubigt werden sollte. Die Menge drang gewaltsam in das Gebäude ein, fünf Menschen starben.

US-Präsident Biden nannte die Vorfälle laut seiner Sprecherin „empörend“. „Unsere Unterstützung für die demokratischen Institutionen Brasiliens ist unerschütterlich“, sagte Brasiliens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan. Auch EU-Außenbeauftragter Josep Borrell unterstützte Lulas neue Regierung. „Die EU verurteilt die antidemokratischen Gewaltakte, die am Sonntag, dem 8. Januar, im Herzen des Regierungsviertels Brasília stattfanden“, sagte Borrell am Sonntagabend. „Die brasilianische Demokratie wird über Gewalt und Extremismus triumphieren“, hieß es.

Der rechte Präsident Bolsonaro verlor im vergangenen Oktober in der Stichwahl gegen den linken Politiker Lula und schied zum Jahreswechsel aus dem Amt aus. Schon vor der Wahl hatte er das Wahlsystem immer wieder in Zweifel gezogen. Beweise dafür hat er jedoch nie vorgelegt. Auch nach der Abstimmung hat er seine Niederlage nie explizit zugegeben. Immer wieder blockierten seine Anhänger Landstraßen, campierten vor Kasernen und forderten ein militärisches Eingreifen zugunsten des gestürzten Staatsoberhauptes.

